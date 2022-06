Gerilim dolu bir dünyaya ev sahipliği yapan Dying Light 2 Stay Human, hayatta kalma temasına sahip.

Doğukan Çağlakpınar - 12 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Açık dünya oyunları arasında yer alan ve 2022’nin beklenen oyunları arasında gösterilen Dying Light 2 Stay Human nihayet piyasaya çıktı. Piyasaya çıkması ile birlikte milyonlarca adet kopya satmayı başaran oyun ülkemizde ve dünya da deli gibi oynanmaya devam ediliyor. Zombilerle dolu bir dünyayı ele alan ve oyunculardan hayatta kalmalarını isteyen başarılı yapım karanlık atmosferi ile gerilim dolu anlar sunuyor. Gece ve gündüz döngüsünün yer aldığı yapım içerisinde oyuncular zombiler ile gece gündüz savaşarak hayatta kalmaya çalışacaklar. Zombilerin yanı sıra pek çok tehlikenin de yer aldığı oyun da sürükleyici bir oynanış yer alıyor.

Dying Light 2 Stay Human Özellikleri

Açık dünya,

Zombilerle dolu bir atmosfer,

Çok oyunculu ve tek oyunculu modlar,

Gece ve gündüz döngüsü,

Sürükleyici bir oynanış,

Kaliteli görsel efektler,

Fantastik grafikler,

Ürkütücü ses efektleri

Türkçe dahil 17 farklı dil seçeneği,

Zengin içerik,

Düzenli güncellemeler,

Techland tarafından geliştirilen ve yayınlanan Dying Light 2 Stay Human Steam üzerinde lansmana çıktı. Lansmana çıkması ile birlikte milyonlarca adet kopya satmayı başaran oyun, ülkemizde de sevilerek oynanmaya devam ediliyor. Gerilim dolu atmosferi ile bizleri zombilerle dolu bir dünyaya götüren oyun, hayatta kalmanın farklı bir yapısını gözler önüne seriyor. Başarılı görsel efektleri ile hem gerçekçi hem de sürükleyici bir oynanış sunan oyun, Türkçe dil desteğine de sahip. Türkçe’ye ek olarak 17 farklı dil seçeneğini de deneyimleme fırsatı veren oyun günümüzde milyonlarca oyuncu tarafından ilgiyle oynanıyor.

Gece ve gündüz döngüsü ile gerilimi farklı boyutlarda karşımıza çıkaran oyun, tek oyunculu ve çok oyunculu oynanış modlarına sahip. Zombilerle dolu bir dünyayı konu alan yapımda insanlığın son umudu olarak rol alacak, zombileri cehenneme yollamaya çalışacağız.

Dying Light 2 Stay Human Sistem Gereksinimleri

MİNİMUM:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows® 7

İşlemci: Intel Core i3-9100 / AMD Ryzen 3 2300X

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA® GeForce® GTX 1050 Ti / AMD Radeon™ RX 560 (4GB VRAM)

Depolama: 60 GB kullanılabilir alan

ÖNERİLEN:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows® 10

İşlemci: AMD / Intel CPU running at 3.6 GHz or higher: AMD Ryzen 5 3600X or Intel i5-8600K or newer

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA® GeForce RTX™ 2060 6GB or AMD RX Vega 56 8GB or newer

Depolama: 60 GB kullanılabilir alan