detroit-become-human-sistem-gereksinimleri

İnteraktif ve bilim kurgu oyunlarını sevenlerin favori oyunlarından olan Detroit Become Human eskimeyen bir yapım. Yaptırdığı seçimlerle oyuncuyu zor duruma düşüren bu oyun yıllara meydan okuyacak bir kalitede. Eğer bu oyunu bilgisayarınızda tekrar oynamak istiyorsanız ya da ilk kez deneyimleyeceksiniz Detroit Become Human sistem gereksinimlerine göz atmanızda fayda var.

Pek çok farklı sona sahip bu oyunda kendi hikayenizi kendiniz yaratıyorsunuz. Çok da uzak olmayan bir gelecekte geçen Detroit Become Human’da insanlara çok benzeyen robotların devrimine şahitlik ediyoruz. Detroit Become Human bilim kurgu oyunları içerisinde oldukça özel bir yere sahiptir. İnsan olmak, ahlak, bilinç, toplum gibi pek çok konuda düşünmenizi sağlayacak bu oyunu muhakkak oynamanızı öneriyoruz.

Detroit Become Human Minimum Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 10 (64 bit)

: Windows 10 (64 bit) İşlemci : Intel Core i5-2300 @ 2.8 GHz ya da AMD Ryzen 3 1200 @ 3.1GHz ya da AMD FX-8350 @ 4.2GHz

: Intel Core i5-2300 @ 2.8 GHz ya da AMD Ryzen 3 1200 @ 3.1GHz ya da AMD FX-8350 @ 4.2GHz Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : Nvidia GeForce GTX 780 ya da AMD HD 7950 minimum 3GB VRAM ile (Vulkan 1.1 desteklemesi gerekir)

: Nvidia GeForce GTX 780 ya da AMD HD 7950 minimum 3GB VRAM ile (Vulkan 1.1 desteklemesi gerekir) Depolama: 55 GB kullanılabilir alan

Detroit Become Human Önerilen Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 10 (64 bit)

: Windows 10 (64 bit) İşlemci : Intel Core i5-6600 @ 3.3 GHz ya da AMD Ryzen 3 1300 X @ 3.4 GHz

: Intel Core i5-6600 @ 3.3 GHz ya da AMD Ryzen 3 1300 X @ 3.4 GHz Bellek : 12 GB RAM

: 12 GB RAM Ekran Kartı : Nvidia GeForce GTX 1060 ya da AMD Radeon RX 580 minimum 4GB VRAM ile (Vulkan 1.1 desteklemesi gerekir)

: Nvidia GeForce GTX 1060 ya da AMD Radeon RX 580 minimum 4GB VRAM ile (Vulkan 1.1 desteklemesi gerekir) Depolama: 55 GB kullanılabilir alan

Detroit Become Human ilk olarak 2018 yılında PlayStation 4 için piyasaya sunulmuş bir oyun olduğu için eminiz ki pek çok kişinin bilgisayarı bu oyunu kaldıracaktır.

Detroit Become Human sistem gereksinimlerine baktığımızda GTX 780 ayarında bir ekran kartıyla ve 8 GB RAM ile bu oyun oynanabiliyor. 55 GB depolama alanı biraz dazla gözükse de bunun gibi pek çok farklı sona sahip bir oyun için kabul edilebilir düzeyde.

Detroit Become Human sistem gereksinimleri ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz daha önce bu oyunu oynamış mıydınız? Detroit Become Human sistem gereksinimlerini siz nasıl buldunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.