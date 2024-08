Dying Light: The Beast

Techland’in geliştirdiği Dying Light: The Beast ile korku dolu bir hayatta kalma deneyimi yaşayın. Şimdi indirin ve zombi istilasında hayatta kalın!

Kemal Tavus - 14 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Dying Light: The Beast, Techland tarafından geliştirilen ve yayınlanan bir hayatta kalma-korku oyunudur. Bu oyun, popüler Dying Light serisinin en yeni üyesi olarak karşımıza çıkıyor ve oyunculara yine zombi istilası altındaki bir dünyada hayatta kalma mücadelesi sunuyor. Dying Light: The Beast, hem serinin hayranlarına hem de zombi temalı hayatta kalma oyunlarını seven oyunculara hitap eden, gerilim dolu bir deneyim vadediyor.

Geniş bir açık dünya sunan bu oyunda özgürce dolaşarak kaynaklar toplayabiliyor, zombi ordularıyla yüzleşebiliyor ve çeşitli görevleri tamamlayabiliyoruz. Dying Light: The Beast, önceki oyunlardaki parkur mekaniklerini geliştirerek daha akıcı ve dinamik bir hareket sistemi sunuyor. Bu sayede oyuncular düşmanlardan kaçarken veya yüksek binalara tırmanırken daha fazla esneklik ve kontrol sağlıyor.

Dying Light: The Beast’i Kyle Crane olarak oynuyoruz. İlk oyundaki protagonist olan Kyle Crane bu oyun ile tekrar seriye dönüyor. Dying Light 2 Stay Human'ın Ultimate Edition'ını satın alan herkes, Dying Light: The Beast'e ek bir ücret ödemeden sahip olacak.

Dying Light: The Beast İndir

Maalesef Dying Light: The Beast indirmeye henüz açık değil. Dying Light: The Beast ile alakalı gelişmeleri herkesten önce öğrenmek için Tamindir’i takipte kalın.

Dying Light: The Beast Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 7

: Windows 7 İşlemci : Intel Core i3-9100 / AMD Ryzen 3 2300X

: Intel Core i3-9100 / AMD Ryzen 3 2300X Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti / AMD Radeon RX 560 (4GB VRAM)