Enter the Gungeon
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 1.95 GB
- Üretici Dodge Roll
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Enter the Gungeon ile benzersiz bir mermi cehennemi sizi bekliyor. Hemen Enter the Gungeon indirin ve bu eğlenceli oyunu deneyimlemeye başlayın.
Dodge Roll tarafından geliştirilen ve Devolver Digital tarafından yayınlanan Enter the Gungeon 2016 yılında yayınlandı. Oldukça farklı bir yapım olan Enter the Gungeon mermi cehennemi, aksiyon roguelike ve dungeon crawler türlerinin birleşiminden olan bir yapım. Piksel grafikli görselliğe sahip bir oyun olan Enter the Gungeon yer yer zorlu mücadelelere de sahiptir.
İsterseniz tek başınıza isterseniz de arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz bu oyunda bir karakter seçiyorsunuz ve her bölümde önünüze bir dizi düşman geliyor. Düşmanların mermilerinden kaçınarak ve onları ortadan kaldırarak ilerliyoruz. Sürekli daha iyi silahları kovalamaya çalıştığımız bu oyunda amacımız bir sonraki zindanı temizlemek ve en nihayetinde bölüm sonu canavarını alt edip oyunu bitirmek.
Enter the Gungeon İndir
Hemen Enter the Gungeon indirin ve bu eğlenceli oyunda keyifli vakit geçirin. Yeteneklerinizi sınayın ve oyunu bitirmenin yollarını arayın.
Enter the Gungeon Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 7 ya da sonrası
- İşlemci: Intel Core 2 Duo E6320 (2*1866) ya da eş değer
- Bellek: 2 GB RAM
- Ekran Kartı: GeForce 7600 GS (512 MB) ya da eş değer
- Depolama: 2 GB kullanılabilir alan
Keyifli oynanış
Tekrar oynanabilirliği yüksek
Zorlayıcılığı gayet yerinde