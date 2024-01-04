Enter the Gungeon ile benzersiz bir mermi cehennemi sizi bekliyor. Hemen Enter the Gungeon indirin ve bu eğlenceli oyunu deneyimlemeye başlayın.

Kemal Tavus - 34 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Dodge Roll tarafından geliştirilen ve Devolver Digital tarafından yayınlanan Enter the Gungeon 2016 yılında yayınlandı. Oldukça farklı bir yapım olan Enter the Gungeon mermi cehennemi, aksiyon roguelike ve dungeon crawler türlerinin birleşiminden olan bir yapım. Piksel grafikli görselliğe sahip bir oyun olan Enter the Gungeon yer yer zorlu mücadelelere de sahiptir.

İsterseniz tek başınıza isterseniz de arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz bu oyunda bir karakter seçiyorsunuz ve her bölümde önünüze bir dizi düşman geliyor. Düşmanların mermilerinden kaçınarak ve onları ortadan kaldırarak ilerliyoruz. Sürekli daha iyi silahları kovalamaya çalıştığımız bu oyunda amacımız bir sonraki zindanı temizlemek ve en nihayetinde bölüm sonu canavarını alt edip oyunu bitirmek.

Enter the Gungeon İndir

Hemen Enter the Gungeon indirin ve bu eğlenceli oyunda keyifli vakit geçirin. Yeteneklerinizi sınayın ve oyunu bitirmenin yollarını arayın.

Enter the Gungeon Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 7 ya da sonrası

: Windows 7 ya da sonrası İşlemci : Intel Core 2 Duo E6320 (2*1866) ya da eş değer

: Intel Core 2 Duo E6320 (2*1866) ya da eş değer Bellek : 2 GB RAM

: 2 GB RAM Ekran Kartı : GeForce 7600 GS (512 MB) ya da eş değer

: GeForce 7600 GS (512 MB) ya da eş değer Depolama: 2 GB kullanılabilir alan