Valorant'ta Herkese Yazma Nasıl Yapılır?

Valorant, herkese yazma imkânı sunarak farklı takımdaki kişilerin iletişim kurabilmesine imkân tanıyor. Peki, uzun süredir popülerliğini sürdüren online FPS oyununda diğer oyunculara mesaj yazmak için hangi adımları uygulamak gerekiyor?

İki takımın mücadelesine tanık olduğumuz Valorant'ta sesli sohbetin yanı sıra mesajlaşma özelliği de yer alıyor. Oyuncular mesajlaşma özelliğini kullanarak ister bir kişiye ister takım arkadaşlarına ister iki takımdaki oyunculara yazı gönderebiliyor.

Bu rehberde Riot Games tarafından geliştirilen ve yayımlanan video oyununda mesaj gönderme işleminin nasıl yapıldığını açıkladık. Peki, ücretsiz FPS oyunları arasında yer alan Valorant'ta mesaj nasıl gönderilir? Bu sorunun yanıtını merak ediyorsanız aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz.

Valorant'ta Herkese Yazma Adımları

Oyundayken Shift ve Enter tuşlarına basın.

Mesajınızı yazın.

Enter tuşuna basın.

Eğlenceli vakit geçirilmesine imkân tanıyan Valorant'ta gönderdiğiniz mesajın oyundaki herkes tarafından görünmesini sağlamak için yalnızca iki tuşa basmanız yeterlidir. Öncelikle Shift ve Enter tuşlarına basın. Bunu yaptıktan sonra mesajınızı yazın. Mesajı yazdıktan sonra gönderme işlemi için "Enter" tuşuna basın.

Shift ve Enter tuşlarını kullanarak gönderdiğiniz mesaj hem takımınızda yer alan oyuncular hem de rakip takımdaki oyuncular tarafından görünür. Peki, Valorant'ta özel mesaj göndermek için hangi adımları uygulamak gerekiyor?

Valorant'ta Özel Mesaj Gönderme Nasıl Yapılır?

Çevrim içi tabanlı video oyununda yazdığınız mesajın, yalnızca bir tarafından görmesini sağlayabilirsiniz. Özel mesaj göndermek için Ctrl ve Enter tuşlarına basın. Mesajınızı görmesini istediğiniz kişinin oyuncu ismini yazın.

Oyuncunun ismini yazdıktan sonra Tab tuşuna basın. Bunu yaptıktan sonra sohbet ekranında oyuncunun ismi yer alacak. Mesajınızı yazın ve son olarak Enter tuşuna basarak gönderin.

Valorant'ta Takım Arkadaşlarına Mesaj Gönderme

Oyunda takım arkadaşlarınız ile mesaj aracılığıyla iletişim kurabilmeniz mümkün. Takımınızda yer alan oyuncuların mesajınızı görebilmesi için Enter tuşuna basmanız gerekiyor. Bu tuşa bastıktan sonra mesajınızı yazın. Yazdığınız mesajı göndermek için Enter tuşuna basmanız yeterlidir.

Bu rehberde Riot Games'in popüler FPS oyunu Valorant'ta mesaj yazma özelliği ile ilgili merak edilen soruları yanıtladık. Rehberimizde yer alan adımları uygulayarak ister özel mesaj gönderebilir ister yalnızca takım arkadaşlarınızın veya iki takımın görebileceği yazılar paylaşabilirsiniz.