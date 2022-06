Fantastik bir dünyaya ev sahipliği yapan Eternal Evolution, Android platformu için ön kayıtlara açıldı.

Doğukan Çağlakpınar - 30 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Mobil oyunlara olan ilgi her geçen gün artmaya devam ederken yepyeni oyunlarda piyasadaki yerini almaya devam ediyor. Mobil oyunlar arasına yeni katılan ve tamamen ücretsiz olacak olan yepyeni bir oyun daha duyuruldu. Last Island of Survival, Summon Dragons, Utopia: Origin ve Idle Arena: Evolution Legends oyunlarının geliştiricisi ve yayıncısı olan HK Hero Entertainment Co. Limited tarafından geliştirilen Eternal Evolution apk indir, Google Play'de ön kayıtlara açıldı. Android platformuna özel olarak geliştirilen ve yakında lansmana çıkacak olan RYO aksiyon oyunu, mobil oyunculara aksiyon dolu anlar sunacak. Birbirinden farklı fantastik düşmanlara karşı mücadele edecek olan oyuncular, yapım içerisinde hem aksiyona hem de gerilime doyacaklar.

Eternal Evolution APK Özellikleri

Fantastik bir dünya,

Fantastik düşman modellemeleri,

Seviye ve level sistemi,

Farklı silah modelleri,

Karanlık bir atmosfer,

Fantastik karakterler,

Çeşitli yaratıkların ve düşman modellemelerinin yer aldığı oyunda fantastik bir dünya yer alıyor. Gece ve gündüz döngüsü ile mobil oyunculara sürükleyici bir oynanış dünyası sunacak olan Eternal Evolution apk yükle, kısa süre içerisinde milyonlarca oyuncuya erişecek gibi görünüyor. Yayınlanmasından sonra çeşitli güncellemelerde alacak olan yapım, aldığı bu güncellemeler ile de oyuncularına yepyeni içerikler de sunacak. Görsel efektlerin de yoğun bir şekilde karşımıza çıkacağı oyunda, ilerledikçe daha zorlu bir düşman modellemeleri ile karşı karşıya geleceğiz.

Eternal Evolution APK İndir

Google Play üzerinde ön kayıtlara açılan Eternal Evolution apk, ücretsiz yapısı ile dünyanın dört bir yanında indirilip oynanabilecek. Oyun yakında tam sürüm olarak Android platformunda lansmana çıkacak. Oyun Google Play üzerinde sergilenmeye devam ediliyor. Dileyen mobil oyuncular oyuna ön kayıt yaptırabilir ve oyun yayınlanınca anında haberdar olabilirler. İyi eğlenceler dileriz.