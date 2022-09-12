iPhone kameralarının Android telefonların kameralarına kıyasla daha iyi olması ve iPhone'larda video görüntü sabitleyici olması birçok kullanıcının Apple telefonlarına geçmesine neden oluyor.

Fakat, bir süredir Android telefonlarda video görüntü sabitleyicisi bulunmakta birçok ve Android telefon kullanıcısı video çekerken görüntünün titrememesi için çözüm aramakta. Peki, Android telefonlarda video görüntü sabitleme nasıl yapılır sizler için anlatıyoruz.

Android Telefonlarda Görüntü Sabitleme Nasıl Yapılır?

Cihazınızın kamerasını açın.

Video kısmına gelin

El simgesine dokunun.

Video çekme işlemine başlayın.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Çoğu Android telefonda dalgalı bir şekilde "El" simgesi bulunmaktadır. Bu sayede tıpkı iPhone cihazlar da olduğu gibi video çekerken büyük oranda titreşimi önleyebilir ve kaliteli videolar çekebilirsiniz. Her Android telefonda görüntü sabitleyici özelliği bulunmasa da yakın yıllarda çıkan Android cihazlarda görüntü sabitleyicisi bulunmakta.

Görüntü Sabitleyici Nedir?

Profesyonel videolar çekmek için hayat kurtaran özelliklerden biri de görüntü sabitleyicileridir özellikle vlog, sinematik videolar veya belgesel tarzı çekimler yapmak istiyorsanız cihazınızda görüntü sabitleyici özelliğinin bulunması oldukça önemlidir.

Görüntü sabitleyici özelliği video çekerken kameranın titreşimini olabildiğince azaltmakta ve kullanıcıya kaliteli bir video vermektedir. Eğer kameranız da görüntü sabitleyici özelliği yoksa çektiğiniz videolarda çok fazla titreşim olacaktır. Özellikle motor vlog videoları çekiyorsanız izleyiciler için videolarınız pek hoş durmayacaktır.

Aşağıdaki videoda görüntü sabitleyici ve normal kameranın farklarını görebilirsiniz.

Özellikle aksiyon kamerası almak istiyorsanız ve bisiklet motor blok, dağ Sporları kısaca aksiyon dolu hareketin fazla olduğu anılarınızı kaydetmek istiyorsanız görüntü sabitleyicisine sahip olan bir kamera almak durumundasınız. Hangi aksiyon kamerasını almalıyım diyorsanız en iyi aksiyon kameraları içeriğimize bakabilirsiniz.

Bu içeriğimizdenasıl yapılır anlatmış olduk Sizler görüntü sabitleme özelliği hakkında neler düşünüyorsunuz aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.merak ediyorsanız yazımıza göz atabilirsiniz.