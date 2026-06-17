Evil Of Fate
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 4.88 GB
- Üretici Route Games
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Evil Of Fate, cadının lanetini kaldırmaya çalıştığınız çok oyunculu bir psikolojik korku oyunudur.
⚡ Önemli Bilgiler
- Evil Of Fate, 4 kişiye kadar eşli oynanabilen bir psikolojik korku oyunudur.
- Oyun hem birinci şahıs hem de üçüncü şahıs kamera desteği sunuyor.
- Tarot kartları, gizli şifreler, ritüeller, notlar ve çevresel ipuçlarıyla ilerleyen gizem unsurları oyunun önemli bir parçasını oluşturuyor.
Route Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan Evil Of Fate, dört kişiye kadar çok oyunculu oynayabileceğiniz bir korku oyunudur. Cadının laneti altında olan kasabayı kurtarmaya çalıştığınız bu oyunda, ritüeli gerçekleştirerek laneti ortadan kaldırmaya çalışıyorsunuz.
Atmosferiyle oyunculara adeta korku salan Evil Of Fate, gündüzleri etkileyici bir atmosfer, geceleri ise korkutucu bir cehennem deneyimi sunuyor.
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Birinci ve üçüncü şahıs bakış açılarında geçiş yaparak oyunu oynayabilirsiniz. Karakterin gözünden mi yoksa üçüncü kişi olarak mı görmek istediğinize siz karar vereceksiniz.
harita içerisinde birçok malzeme bulunuyor. Tüm bunları toplayarak ritüeli gerçekleştirmeniz gerekiyor. Arkadaşlarınızla birlikte malzemeleri toplayın, ritüel alanını oluşturun ve cadının lanetini ortadan kaldırın.
İyi bir arkadaş grubunuz varsa, kesinlikle Evil Of Fate indirin ve korku dolu anları birlikte yaşayın!
Evil Of Fate Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İŞLETIM SISTEMI: Windows 10 - 64 bit
- İŞLEMCI: Intel Core i5-7400 or AMD Ryzen 3 1300X
- BELLEK: 8 GB RAM
- EKRAN KARTI: NVIDIA GTX 1660 / AMD Radeon RX 590
- DIRECTX: Sürüm 11
- AĞ: Genişbant İnternet bağlantısı
- DEPOLAMA: 5 GB kullanılabilir alan
Sıkça Sorulan Sorular
Evil Of Fate nasıl bir oyun?
Evil Of Fate, psikolojik korku, aksiyon ve hayatta kalma öğelerini bir araya getiren bir co-op korku oyunudur. Oyuncular, lanetli Rotterwood kasabasındaki sırları ortaya çıkarmaya çalışır.
Oyun tek başına oynanabiliyor mu?
Evet. Oyun hem tek oyunculu hem de çevrimiçi eşli oynanış desteğine sahiptir. İsterseniz tek başınıza, isterseniz arkadaşlarınızla ilerleyebilirsiniz.
Oyunda hangi düşmanlar bulunuyor?
Rotter isimli yarı ölü yaratıkların yanında Cadı, Doktor, Rahip ve Cadı'nın kızları gibi özel düşmanlarla karşılaşırsınız. Bazı düşmanlar doğrudan saldırırken bazıları oyuncuları psikolojik olarak baskı altına alır.
Evil Of Fate'te silah sistemi var mı?
Evet. Oyuncular tabanca gibi silahlar kullanabilir, mühimmat toplayabilir ve bazı güçlü düşmanları UV ışığı gibi özel ekipmanlarla yavaşlatabilir.
Evil Of Fate'in sistem gereksinimleri ağır mı?
Oyun için minimum olarak 8 GB RAM ve GTX 1660 seviyesinde ekran kartı öneriliyor. Geliştiriciler ayrıca performans optimizasyonları üzerinde çalıştıklarını belirtiyor.