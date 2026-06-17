Evil Of Fate, cadının lanetini kaldırmaya çalıştığınız çok oyunculu bir psikolojik korku oyunudur.

Berkcan Aktürk - 34 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Evil Of Fate, 4 kişiye kadar eşli oynanabilen bir psikolojik korku oyunudur.

Oyun hem birinci şahıs hem de üçüncü şahıs kamera desteği sunuyor.

Tarot kartları, gizli şifreler, ritüeller, notlar ve çevresel ipuçlarıyla ilerleyen gizem unsurları oyunun önemli bir parçasını oluşturuyor.

Route Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan Evil Of Fate, dört kişiye kadar çok oyunculu oynayabileceğiniz bir korku oyunudur. Cadının laneti altında olan kasabayı kurtarmaya çalıştığınız bu oyunda, ritüeli gerçekleştirerek laneti ortadan kaldırmaya çalışıyorsunuz.

Atmosferiyle oyunculara adeta korku salan Evil Of Fate, gündüzleri etkileyici bir atmosfer, geceleri ise korkutucu bir cehennem deneyimi sunuyor.

Evil Of Fate İndir

Birinci ve üçüncü şahıs bakış açılarında geçiş yaparak oyunu oynayabilirsiniz. Karakterin gözünden mi yoksa üçüncü kişi olarak mı görmek istediğinize siz karar vereceksiniz.

harita içerisinde birçok malzeme bulunuyor. Tüm bunları toplayarak ritüeli gerçekleştirmeniz gerekiyor. Arkadaşlarınızla birlikte malzemeleri toplayın, ritüel alanını oluşturun ve cadının lanetini ortadan kaldırın.

İyi bir arkadaş grubunuz varsa, kesinlikle Evil Of Fate indirin ve korku dolu anları birlikte yaşayın!

Evil Of Fate Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İŞLETIM SISTEMI: Windows 10 - 64 bit

Windows 10 - 64 bit İŞLEMCI: Intel Core i5-7400 or AMD Ryzen 3 1300X

Intel Core i5-7400 or AMD Ryzen 3 1300X BELLEK: 8 GB RAM

8 GB RAM EKRAN KARTI: NVIDIA GTX 1660 / AMD Radeon RX 590

NVIDIA GTX 1660 / AMD Radeon RX 590 DIRECTX: Sürüm 11

Sürüm 11 AĞ: Genişbant İnternet bağlantısı

Genişbant İnternet bağlantısı DEPOLAMA: 5 GB kullanılabilir alan