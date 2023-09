Fallout New Vegas

Hemen Fallout New Vegas indirin ve gelmiş geçmiş en iyi, ikonik RPG’lerden birini deneyimleyin.

Kemal Tavus - 50 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Obsidian Entertainment tarafından geliştirilen ve Bethesda tarafından 2010 yılında yayınlanan Fallout New Vegas özünde bir RPG’dir. Pek çok kişi tarafından serinin en iyi oyunu olarak gösteriliyor.

Önceki Fallout oyunlarında da olduğu gibi bu yapımda da nükleer kıyamet sonrası bir dünyada gözlerimizi açıyoruz ve neler olduğunu öğrenmeye çalışıyoruz.

Fallout New Vegas’ın konusu da oldukça ilginçtir. Bir “kurye” olarak oyunda anılıyoruz ancak teslimat sırasında vurulduğumuz için hiçbir şey hatırlamıyoruz. Mucizevi bir şekilde hayatta kalıyoruz ve sonrasında olaylar yavaş yavaş gelişiyor. Kim olduğumuzu, kurye olarak kime hizmet ettiğimizi ve neyi taşıdığımızı bulmaya çalıştığımız bu oyunda bizleri biz dizi benzersiz ve akıl almaz olay bekliyor.

Dilerseniz omuz üstü kamera açısıyla ya da FPS bakış açısıyla oyunu deneyimleyebilmeniz mümkün. Rol yapma hissiyatı yüksek, birbirinden ilginç NPC’lerin olduğu bu oyunu muhakkak herkes oynamalı.

Fallout New Vegas İndir

Fallout New Vegas en iyi RPG oyunlarından biridir. Siz de bu oyunu bir an önce deneyimlemek için Fallout New Vegas indirin.

Fallout New Vegas Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 7/Vista/XP

: Windows 7/Vista/XP İşlemci : Çift Çekirdekli 2.0GHz

: Çift Çekirdekli 2.0GHz Bellek : 2GB RAM

: 2GB RAM Sabit Disk Alanı : 10 GB boş alan

: 10 GB boş alan Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 6 serisi, ATI 1300XT serisi