Fallout 4 Türkçe Yama Nasıl Yapılır?

Fallout serisi oyun dünyasının en önemli serilerinden birisidir. Büyük bir beklenti sonucu çıkış yapan Fallout 4 pek çok kişi tarafından eleştirilse de genel olarak iyi bir oyun olarak anıldı. Bir RPG oyunundan ziyade daha çok aksiyon/macera oyunu olan Fallout 4, serinin sıkı hayranları tarafından pek beğenilmedi. Fallout evrenini seven ve hikaye odaklı bir deneyim arayan kişiler ise genel olarak Fallout 4’ü beğendi.

Bizlere oldukça geniş bir dünya sunan Fallout 4, oldukça uzun bir hikayeye sahip. Pek çok DLC ile de zenginleştirilen Fallout 4 hikaye bakımından oldukça zengin bir yapım. Eğer siz de Fallout 4’ü en iyi şekilde anlamak istiyorsanız Türkçe yama yükleyebilirsiniz. Fallout 4 Türkçe yama yapmak için aşağıdaki adımları sırasıyla dikkatli bir şekilde uygulamanız gerekmekte.

Fallout 4 Türkçe Yama Nasıl Yüklenir?

Öncelikle Fallout 4 Türkçe yama dil dosyasını indirin.

Ardından Winrar ile indirdiğiniz dosyaları çıkarın.

ile indirdiğiniz dosyaları çıkarın. Daha sonra Belgeler\My Games\Fallout4 klasörüne girip Fallout4Custom.ini isimli bir dosya oluşturun (aynı isimli dosya varsa açmanız yeterlidir.)

klasörüne girip isimli bir dosya oluşturun (aynı isimli dosya varsa açmanız yeterlidir.) Fallout4Custom.ini dosyasının içine şu satırları kopyalayıp yapıştırın.

[Archive]

bInvalidateOlderFiles=1

sResourceDataDirsFinal=

Fallout4Custom.ini dosyasını kapatmadan önce muhakkak kaydedin .

. Fallout 4’ün kurulu olduğu dizine gidin ve Data klasörünü açın.

klasörünü açın. Her ihtimale karşı Interface ve Strings klasörlerini yedekleyin. (Eğer bu dosyalar sizde yoksa Interface ve Strings isminde klasörler açın.)

ve klasörlerini yedekleyin. (Eğer bu dosyalar sizde yoksa Interface ve Strings isminde klasörler açın.) Türkçe yama dil dosyasında bulunan Interface.zip dosyasının içindekileri “Interface” klasörününe, Normal.zip dosyasının içindeki dosyaları “Strings” klasörünün içine kopyalayın.

dosyasının içindekileri “Interface” klasörününe, dosyasının içindeki dosyaları “Strings” klasörünün içine kopyalayın. İşlem tamam. Fallout 4 Türkçe yama başarıyla kuruldu.

Fallout 4 Hakkında

Bethesda tarafından geliştirilen ve yayınlanan Fallout 4, kıyamet sonrası dünyayı konu alan, açık dünyada geçen, RPG soslu tek kişilik bir oyundur. Önceki oyunlarının aksine RPG elementleri oldukça azaltılmış olan bu oyunda ana odak açık dünyada keşif yapmak ve hayatta kalarak hikayeyi ilerletmek.

Pek çok DLC ile zenginleştirilen Fallout 4 sizlere oldukça uzun soluklu bir hikaye sunuyor. Kendi üssünüzü de oluşturma imkanı veren Fallout 4’de son derece gelişmiş bir crafting sistemi de mevcut.

Fallout 4 Türkçe yama ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Fallout oyunları içinden favoriniz hangisi? Fallout 4 Türkçe yama nasıl olmuş? Yamayı beğendiniz mi? Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.