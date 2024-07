FATAL FURY: City of the Wolves

O eski dövüş oyunlarını özlüyor musunuz? SNK'in klasik dövüş serisi FATAL FURY: City of the Wolves ile geri dönüyor!

Kemal Tavus - 14 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

SNK CORPORATION tarafından geliştirilen ve yayımlanan FATAL FURY: City of the Wolves, klasik dövüş oyunu serisinin en yeni oyunudur. Bu oyun 1991 yılında başlayan ve dövüş oyunları dünyasında önemli bir yer edinmiş olan Fatal Fury serisinin devamıdır. 1999 yılında çıkan Garou: Mark of the Wolves oyununun ardından 26 yıl sonra serinin geri dönüşünü müjdeleyen bu oyun oyuncuları Güney Şehri'nin vahşi sokaklarında yeni bir dövüş macerasına davet ediyor.

Görsel olarak benzersiz bir sanat stili ile dikkat çeken FATAL FURY: City of the Wolves, karakter tasarımları ve dövüş alanları ile hem klasik Fatal Fury hissiyatını koruyor hem de modern oyunların estetik standartlarını bizlere sunuyor.

FATAL FURY: City of the Wolves indirin ve Güney Şehri'nin efsanevi dövüşlerine katılın. Eski usul oynanış ile modern görselliği birleştiren bu oyun ile geçmişi yad edin, efsanevi dönüşlerde yer alın.

