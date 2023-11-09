Süper kahraman temasına sahip filmler izlemekten keyif alan çok sayıda kişi tarafından merak içerisinde beklenen The Marvels konusu ve oyuncuları ile öne çıkıyor. Peki, yeni Marvel filmi neler sunuyor?

Bu rehberde Marvel evreninde geçen yeni süper kahraman filmi The Marvels ne anlatıyor sorusu dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları cevaplayacağız.

The Marvels Konusu

Aksiyon, macera ve fantastik türündeki The Marvels filminde Carol Danvers, evreni kurtarmak için Ms. Marvel olarak bilinen Kamala Khan ve Monica Rambeau ile iş birliği yapar. Üç süper kahraman, Dar-Benn'e karşı mücadele eder.

The Marvels Oyuncuları

Brie Larson

Teyonah Parris

Iman Vellani

Samuel L. Jackson

Zawe Ashton

Gary Lewis

Park Seo-joon

Zenobia Shroff

Mohan Kapur

Saagar Shaikh

Leila Farzad

Yönetmenliğini Nia DaCosta'nın üstlendiği filmde Carol Danvers karakterini Brie Larson, Monica Rambeau karakterini Teyonah Parris, Kamala Khan karakterini Iman Vellani, Nick Fury karakterini Samuel L. Jackson, Dar-Benn karakterini ise Zawe Ashton canlandırıyor.

Brie Larson daha önce 2019 yılında vizyona giren Captain Marvel, 2015 yapımı Room, 2017 yılında çıkan Kong: Skull Island (Kong: Kafatası Adası), 2019 yapımı Avengers: Endgame dahil olmak üzere pek çok yapımda yer aldı.

Teyonah Parris bu zamana kadar 2021 yılında yayımlanan ve en iyi süper kahraman dizileri arasında yer alan WandaVision, 2015 yılında vizyona giren Chi-Raq isimli film, 2023 yılında çıkan They Cloned Tyrone (Tyrone'u Klonlamışlar) filmi dahil olmak üzere pek çok yapımda yer aldı.

The Marvels Karakterleri

Carol Danvers

Monica Rambeau

Kamala Khan

Nick Fury

Dar-Benn

Emperor Dro'ge

Prens Yan

Muneeba Khan

1 saat 45 dakika uzunluğunda olması beklenen yeni süper kahraman filminin karakterleri arasında Carol Danvers, Monica Rambeau, Kamala Khan, Nick Fury, Dar-Benn, Emperor Dro'ge ve daha pek çok isim bulunuyor.

Bu rehberde Marvel evreninde geçen yeni süper kahraman filmi The Marvels karakterleri ve oyuncuları dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları cevapladık. Söz konusu film ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.