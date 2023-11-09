The Marvels Konusu ve Oyuncuları
Bu rehberde The Marvels konusu, oyuncuları ve karakterleri ile ilgili merak edilen soruları yanıtlayacağız. İşte Marvel evreninde geçen yeni film!
Süper kahraman temasına sahip filmler izlemekten keyif alan çok sayıda kişi tarafından merak içerisinde beklenen The Marvels konusu ve oyuncuları ile öne çıkıyor. Peki, yeni Marvel filmi neler sunuyor?
Bu rehberde Marvel evreninde geçen yeni süper kahraman filmi The Marvels ne anlatıyor sorusu dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları cevaplayacağız.
The Marvels Konusu
Aksiyon, macera ve fantastik türündeki The Marvels filminde Carol Danvers, evreni kurtarmak için Ms. Marvel olarak bilinen Kamala Khan ve Monica Rambeau ile iş birliği yapar. Üç süper kahraman, Dar-Benn'e karşı mücadele eder.
The Marvels Oyuncuları
- Brie Larson
- Teyonah Parris
- Iman Vellani
- Samuel L. Jackson
- Zawe Ashton
- Gary Lewis
- Park Seo-joon
- Zenobia Shroff
- Mohan Kapur
- Saagar Shaikh
- Leila Farzad
Marvel Filmleri Hangi Sırayla İzlenir?
Marvel filmleri izleme sırası nasıl olmalı sorusunun yanıtı, Marvel evreninde yer alan süper kahraman yapımlarını daha önce izlememiş olan kişiler tarafından oldukça merak ediliyor.
Yönetmenliğini Nia DaCosta'nın üstlendiği filmde Carol Danvers karakterini Brie Larson, Monica Rambeau karakterini Teyonah Parris, Kamala Khan karakterini Iman Vellani, Nick Fury karakterini Samuel L. Jackson, Dar-Benn karakterini ise Zawe Ashton canlandırıyor.
Brie Larson daha önce 2019 yılında vizyona giren Captain Marvel, 2015 yapımı Room, 2017 yılında çıkan Kong: Skull Island (Kong: Kafatası Adası), 2019 yapımı Avengers: Endgame dahil olmak üzere pek çok yapımda yer aldı.
Teyonah Parris bu zamana kadar 2021 yılında yayımlanan ve en iyi süper kahraman dizileri arasında yer alan WandaVision, 2015 yılında vizyona giren Chi-Raq isimli film, 2023 yılında çıkan They Cloned Tyrone (Tyrone'u Klonlamışlar) filmi dahil olmak üzere pek çok yapımda yer aldı.
DC Filmleri İzleme Sırası Nedir? (2023)
DC filmleri izleme sırası, DC Genişletilmiş Evreni'ne giriş yapmak isteyen kişiler için büyük bir öneme sahip çünkü filmler arasında bağlantı bulunuyor ve bu da hikâyeye etki ediyor.
The Marvels Karakterleri
- Carol Danvers
- Monica Rambeau
- Kamala Khan
- Nick Fury
- Dar-Benn
- Emperor Dro'ge
- Prens Yan
- Muneeba Khan
1 saat 45 dakika uzunluğunda olması beklenen yeni süper kahraman filminin karakterleri arasında Carol Danvers, Monica Rambeau, Kamala Khan, Nick Fury, Dar-Benn, Emperor Dro'ge ve daha pek çok isim bulunuyor.
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Bu rehberde Marvel evreninde geçen yeni süper kahraman filmi The Marvels karakterleri ve oyuncuları dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları cevapladık. Söz konusu film ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
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