Fearwoods
Hayatta kalma korku oyunu olan Fearwoods, acımasız bir iblisin hikayesini konu alıyor. Ormanda ilerleyin, ipuçları arayın ve çıkış yolunu bulmaya çalışın!
⚡ Önemli Bilgiler
- Oyun seni sürekli "izleniyormuşsun" hissiyle baş başa bırakıyor.
- Ormanda hayatta kalmak için sahip olduğun kısıtlı malzemeleri çok dikkatli kullanman gerekiyor.
- Bazı oyuncu yorumlarına ve geliştirici notlarına göre, orman her seferinde seni şaşırtacak küçük detaylar ve rotalar sunuyor.
Fearwoods, lanetli ormanı keşfetmeye çalıştığınız bir hayatta kalma korku oyunudur. Acımasız bir hikayeye sahip olan bu oyunda, farklı sonlar da bulunmaktadır. Orman içinde ilerleyin, keşfedin, ipuçları arayın ve topladığınız bilgilerle yolunuzu bulmaya çalışın.
İster tek ister arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz Fearwoods oyununda, karanlık atmosfer her zaman yakınınızdadır. İblis, sıklıkla karşınıza çıkar ve size saldırır. Yapmanız gereken tek şey, fenerinizi kapatmak ve hareketsiz bir şekilde beklemektir.
Fearwoods İndir
Yırtılmış bir defter, radyodan gelen ses veya metal bir parıltı hikayenizin önemli ipuçları olabilir. Gördüğünüz ve duyduğunuz her şeyi analiz edin, ormanda ilerleyin ve seçimlerinizi yapın.
Seçimler, her korku oyununda olduğu gibi Fearwoods hikayesinde de oldukça önemlidir. Eğer yanlış seçimler yaparsanız, iblise kurban gidebilir ve arkadaşlarınızı kaybedebilirsiniz.
Basit bir yürüme simülatörünün aksine bulmacalar ve tuzaklar da Fearwoods'un içerisinde bulunuyor. Karanlık ormanın içerisinde hayatta kalma mücadelesi verdiğiniz Fearwoods'u indirin ve acımasız iblisten yara almadan kurtulmaya çalışın!
Fearwoods Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İŞLETIM SISTEMI: Windows 10
- İŞLEMCI: Intel Core i7-9750H / AMD Ryzen 7 4800H
- BELLEK: 16 GB RAM
- EKRAN KARTI: GeForce RTX 2060 / Radeon RX 5700
- DEPOLAMA: 3 GB kullanılabilir alan
- SES KARTI: Integrated
Sıkça Sorulan Sorular
Oyunun bir sonu var mı?
Evet, oyun bir hikaye üzerine kurulu. Ormanın sırlarını çözdükçe kaçış yolunu bulmaya çalışıyorsun.
Çok oyunculu (Co-op) modu var mı?
Şu anki odak noktası tek oyunculu bir deneyim sunarak oyuncuyu tamamen yalnızlık hissine itmek.
Türkçe dil desteği mevcut mu?
Bağımsız bir yapım olduğu için başlangıçta olmayabilir ancak topluluk talebiyle eklenebilir (Steam sayfasından güncel listeyi kontrol etmekte fayda var).
Zorluk seviyesi ayarlanabiliyor mu?
Evet, sadece hikayeye odaklanmak isteyenler veya saf zorluk arayanlar için seçenekler mevcut.