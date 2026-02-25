Hayatta kalma korku oyunu olan Fearwoods, acımasız bir iblisin hikayesini konu alıyor. Ormanda ilerleyin, ipuçları arayın ve çıkış yolunu bulmaya çalışın!

Berkcan Aktürk - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Oyun seni sürekli "izleniyormuşsun" hissiyle baş başa bırakıyor.

Ormanda hayatta kalmak için sahip olduğun kısıtlı malzemeleri çok dikkatli kullanman gerekiyor.

Bazı oyuncu yorumlarına ve geliştirici notlarına göre, orman her seferinde seni şaşırtacak küçük detaylar ve rotalar sunuyor.

Fearwoods, lanetli ormanı keşfetmeye çalıştığınız bir hayatta kalma korku oyunudur. Acımasız bir hikayeye sahip olan bu oyunda, farklı sonlar da bulunmaktadır. Orman içinde ilerleyin, keşfedin, ipuçları arayın ve topladığınız bilgilerle yolunuzu bulmaya çalışın.

İster tek ister arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz Fearwoods oyununda, karanlık atmosfer her zaman yakınınızdadır. İblis, sıklıkla karşınıza çıkar ve size saldırır. Yapmanız gereken tek şey, fenerinizi kapatmak ve hareketsiz bir şekilde beklemektir.

Fearwoods İndir

Yırtılmış bir defter, radyodan gelen ses veya metal bir parıltı hikayenizin önemli ipuçları olabilir. Gördüğünüz ve duyduğunuz her şeyi analiz edin, ormanda ilerleyin ve seçimlerinizi yapın.

Seçimler, her korku oyununda olduğu gibi Fearwoods hikayesinde de oldukça önemlidir. Eğer yanlış seçimler yaparsanız, iblise kurban gidebilir ve arkadaşlarınızı kaybedebilirsiniz.

Basit bir yürüme simülatörünün aksine bulmacalar ve tuzaklar da Fearwoods'un içerisinde bulunuyor. Karanlık ormanın içerisinde hayatta kalma mücadelesi verdiğiniz Fearwoods'u indirin ve acımasız iblisten yara almadan kurtulmaya çalışın!

Fearwoods Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İŞLETIM SISTEMI: Windows 10

Windows 10 İŞLEMCI: Intel Core i7-9750H / AMD Ryzen 7 4800H

Intel Core i7-9750H / AMD Ryzen 7 4800H BELLEK: 16 GB RAM

16 GB RAM EKRAN KARTI: GeForce RTX 2060 / Radeon RX 5700

GeForce RTX 2060 / Radeon RX 5700 DEPOLAMA: 3 GB kullanılabilir alan

3 GB kullanılabilir alan SES KARTI: Integrated