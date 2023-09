Dead by Daylight Benzeri 9 Oyun

Dead by Daylight benzeri oyun oynayarak uzun süre boyunca eğlenceli zaman geçirmek isteyen oyuncular için bir liste hazırladık. Hazırladığımız listede Friday the 13th: The Game'den Predator: Hunting Grounds'a kadar pek çok yapım bulunuyor.

Arkadaşlarla oynanacak oyunlar denildiğinde akla ilk gelen yapımlardan biri olan Dead by Daylight'ı herhangi bir nedenden ötürü artık oynamak istemiyorsanız Dead by Daylight tarzı oyunlar listesine göz atabilirsiniz.

Dead by Daylight Benzeri Oyunlar Listesi

Last Year

Friday the 13th: The Game

The Texas Chain Saw Massacre

Predator: Hunting Grounds

White Noise 2

In Silence

Identity V

Secret Neighbor

Deceit

Dead by Daylight gibi oyunlar listesinde yer alan yapımların detaylarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Last Year

Undaunted Games tarafından geliştirilen ve yayımlanan Last Year, hayatta kalma oyunları arasında yer alıyor. Oyunda arkadaşlarımızla veya diğer oyuncularla birlikte hayatta kalmaya çalışıyoruz. Dead by Daylight'a benzeyen yapısıyla dikkat çeken Last year, 2019 yılında piyasaya sürüldü.

Friday the 13th: The Game

Yayıncılığını Gun Media'nın üstlendiği Friday the 13th: The Game'de diğer oyuncularla birlikte hayatta kalmaya çalışıyoruz. IllFonic tarafından geliştirilen ve 2017 yılında satışa sunulan oyunda ayrıca Jason Voorhees isimli seri katili de kontrol edebiliyoruz.

The Texas Chain Saw Massacre

1974 yapımı The Texas Chain Saw Massacre (Teksas Katliamı) isimli filme dayanan oyun, Sumo Digital tarafından geliştirildi. Kaliteli grafikleri ve başarılı oynanış sistemiyle dikkat çeken yapım 2023 yılında piyasaya sürüldü.

Predator: Hunting Grounds

Predator: Hunting Grounds'ta ister Predator karakterini seçip diğer oyuncuları yakalamaya çalışabilir isterseniz Predator sizi bulmadan görevleri tamamlamaya çalışabilirsiniz. IllFonic tarafından geliştşirilen oyunun yayıncılığını Sony Interactive Entertainment üstlendi.

White Noise 2

Milkstone Studios tarafından geliştirilen ve yayımlanan White Noise 2'de ister araştırma ekibinde yer alıp hayattta kalmaya çalışabilir isterseniz yaratığı kontrol ederek araştırma ekibindeki kişileri yakalamaya çalışabilirsiniz.

In Silence

Çok oyunculu korku oyunları arasında yer alan In Silence isimli yapımda bir oyuncu canavarı kontrol ederken diğer oyuncular ise hayatta kalmaya çalışan karakterleri kontrol ediyor. Ravenhood Games tarafından geliştirilen ve yayımlanan oyun 2021 yılında çıktı.

Identity V

NetEase Games tarafından geliştirilen ve yayımlanan Identity V 2018 yılında PC, Android, iOS ve iPadOS platformlarına çıktı. Oyunda bir avcı ve hayatta kalma çalışan dört karakter bulunuyor. İster avcıyı isterseniz diğer karakterleri kontrol edebiliyorsunuz.

Secret Neighbor

Dead by Daylight alternatifi oyunlar arasında secret Neighbor da bulunuyor. Yayıncılığını tinyBuild'in üstlendiği Secret Neighbor, tüm dünyada çok popüler hâle geldi. Çevrim içi desteği sayesinde arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz korku oyunu, atmosferi başarılı şekilde yansıtıyor.

Deceit

World Makers tarafından geliştirilen ve yayımlanan Deceit isimli çok oyunculu korku oyununda hayatta kalmaya çalışıyoruz. 2017 yılında PC platformu için piyasaya sürülen Deceit'i arkadaşlarınızla birlikte oynayabilir ve keyifli vakit geçirebilirsiniz.

Bu yazıda Dead by Daylight benzeri oyunlar listesi hazırladık. Peki, sizcec en başarılı Dead by Daylight tarzı oyun hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.