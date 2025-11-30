Find My Parcels (Kargolarım) Android kargo takip uygulaması ile yurt içi ve yurt dışı gönderilerinizi kolayca takip edin.

Erkan Calp - 4 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Uygulama, FedEX, UPS, USPS, TNT, DHL, EMS, China Post, Aramex, Royal Mail ve daha fazlası dahil olmak üzere 300'den fazla büyük kargo şirketini destekler.

Takip numarası girildiğinde, uygulama kargo şirketini otomatik olarak belirler, bu da kullanıcıların hangi kuryeyi seçeceği konusunda zaman kaybetmesini engeller.

Uygulama, kargo takibini kolay ve eğlenceli hale getirmeyi amaçlar.

Find My Parcels (Kargolarım), Android telefonlar için en iyi kargo takip uygulamaları arasında. Kargo şirketlerinin tek tek uygulamalarını yüklemek yerine Kargolarım uygulaması üzerinden tüm kargolarınızı takip edebilirsiniz. Kargo firmaları sürekli olarak güncelleniyor. Yurt içi ve yurt dışından sıklıkla online alışveriş yapıyorsanız, bu uygulama Android telefonunuzda kesinlikle olmalı.

Aras kargo, Yurtiçi kargo, Sürat kargo, PTT kargo ve diğer Türkiye’deki kargo şirketlerinin yanı sıra FedEX, UPS, USPS, TNT, DHL, EMS, China Post, Hong Kong Post, DPD, Royal Mail gibi dünyaca ünlü birçok kargo firmasına ait gönderileri kolay bir şekilde takip edebilirsiniz.

Find My Parcels APK İndir

Kargo numarasını girdiğinizde otomatik olarak kargo numarasına ait şirketleri listeliyor. Kargo şirketi takip numarasını barkoda yazmışsa barkod okuyucu işlevi ile kargounuzu kolayca ekleyebilirsiniz.

Find My Parcels (Kargolarım), zeki dil altyapısı sayesinde tüm kargo hareketlerini otomatik olarak tespit edip durumlarına uygun resimleri gösteriyor. Böylece kargonuzun durumunu hızlı bir şekilde görebiliyorsunuz. Kargo şirketi destekliyorsa, kargonuzun tahmini teslim tarihini öğrenebiliyorsunuz. Kargo şirketinin paylaştığı ölçüde kargonuzun haritadaki yerini, göndereni ve alıcısını görebiliyorsunuz.

Find My Parcels (Kargolarım)

Uygulaması Özellikleri

Kargolarınızı takip edin.

Kargolarınızın her bir detayı

300’den fazla kargo şirketi

Bildirim alın