Find My Parcels
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 2
- DOSYA BOYUTU 12 MB
- Üretici Mustafa Dur
-
Find My Parcels (Kargolarım) Android kargo takip uygulaması ile yurt içi ve yurt dışı gönderilerinizi kolayca takip edin.
⚡ Önemli Bilgiler
- Uygulama, FedEX, UPS, USPS, TNT, DHL, EMS, China Post, Aramex, Royal Mail ve daha fazlası dahil olmak üzere 300'den fazla büyük kargo şirketini destekler.
- Takip numarası girildiğinde, uygulama kargo şirketini otomatik olarak belirler, bu da kullanıcıların hangi kuryeyi seçeceği konusunda zaman kaybetmesini engeller.
- Uygulama, kargo takibini kolay ve eğlenceli hale getirmeyi amaçlar.
Find My Parcels (Kargolarım), Android telefonlar için en iyi kargo takip uygulamaları arasında. Kargo şirketlerinin tek tek uygulamalarını yüklemek yerine Kargolarım uygulaması üzerinden tüm kargolarınızı takip edebilirsiniz. Kargo firmaları sürekli olarak güncelleniyor. Yurt içi ve yurt dışından sıklıkla online alışveriş yapıyorsanız, bu uygulama Android telefonunuzda kesinlikle olmalı.
Aras kargo, Yurtiçi kargo, Sürat kargo, PTT kargo ve diğer Türkiye’deki kargo şirketlerinin yanı sıra FedEX, UPS, USPS, TNT, DHL, EMS, China Post, Hong Kong Post, DPD, Royal Mail gibi dünyaca ünlü birçok kargo firmasına ait gönderileri kolay bir şekilde takip edebilirsiniz.
Find My Parcels APK İndir
Kargo numarasını girdiğinizde otomatik olarak kargo numarasına ait şirketleri listeliyor. Kargo şirketi takip numarasını barkoda yazmışsa barkod okuyucu işlevi ile kargounuzu kolayca ekleyebilirsiniz.
Find My Parcels (Kargolarım), zeki dil altyapısı sayesinde tüm kargo hareketlerini otomatik olarak tespit edip durumlarına uygun resimleri gösteriyor. Böylece kargonuzun durumunu hızlı bir şekilde görebiliyorsunuz. Kargo şirketi destekliyorsa, kargonuzun tahmini teslim tarihini öğrenebiliyorsunuz. Kargo şirketinin paylaştığı ölçüde kargonuzun haritadaki yerini, göndereni ve alıcısını görebiliyorsunuz.
Find My Parcels (Kargolarım)
Uygulaması Özellikleri
- Kargolarınızı takip edin.
- Kargolarınızın her bir detayı
- 300’den fazla kargo şirketi
- Bildirim alın
Sıkça Sorulan Sorular
Uygulama kaç farklı kargo şirketini desteklemektedir?
Find My Parcels, şu anda FedEX, UPS, DHL gibi büyük uluslararası firmalar dahil olmak üzere 300'den fazla kargo şirketini desteklemektedir.
Takip numarasını girdiğimde kargo şirketini manuel seçmek zorunda mıyım?
Hayır. Uygulama, takip numarasını girdiğinizde kargo şirketini otomatik olarak belirleyebilme özelliğine sahiptir, bu da kullanıcı için büyük bir kolaylık sağlar.
Takip numarası girmek dışında başka bir yolla kargo takibi yapılabilir mi?
Evet. Uygulama içinde yer alan barkod tarayıcı (bar code scanner) özelliğini kullanarak kargo barkodunu doğrudan uygulama üzerinden tarayarak takip işlemini başlatabilirsiniz.
Uygulama hangi verileri topluyor veya paylaşıyor?
Geliştiricinin beyanına göre, uygulama Kişisel bilgiler, Finansal bilgiler ve diğer bazı veri türlerini toplayabilir. Ancak veriler aktarım sırasında şifrelenir ve kullanıcılar verilerin silinmesini talep edebilirler.
Uygulamanın bir deneme süresi veya ücretsiz kullanımı var mı?
Arama sonuçlarında, uygulamanın özelliklerinin bir deneme süresi boyunca (örneğin 7 gün) tam olarak mevcut olduğu belirtilmiştir. Ancak deneme süresi bittikten sonra tam erişim için abonelik satın alınması gerekebilir.
Find My Parcels ile Yurtiçi ve yurtdışı gönderilerinizi tek bir platform üzerinden kolayca takip edebilirsiniz.
- Uygulama, kargo takibini kolay ve eğlenceli hale getirmeyi amaçlar.
- Uygulama, FedEX, UPS, USPS, TNT, DHL, EMS, China Post, Aramex, Royal Mail ve daha fazlası dahil olmak üzere 300'den fazla büyük kargo şirketini destekler.
- Takip numarası girildiğinde, uygulama kargo şirketini otomatik olarak belirler, bu da kullanıcıların hangi kuryeyi seçeceği konusunda zaman kaybetmesini engeller
Find My Parcels uygulaması, yerli ve yabancı birçok kargo firmasının takip sistemini tek bir platformda toplayarak büyük kolaylık sağlayan başarılı bir uygulama. iOS işletim sistemli cihazlar için sunulan Find My Parcel, yurt içi ve yurt dışı gönderilerinizi akıllı telefonlarınızdan takip etmenizde yardımcı oluyor.
Kargonuzun tahmini teslim tarihi, konum, alıcı ve gönderici bilgileri gibi detayları da takip edebileceğiniz uygulama bu anlamda gayet faydalı görünüyor. Yurtdışından sipariş ettiğiniz ürünlere ait bir takip numaranız varsa ve sürekli bilgisayardan takip edemiyorsanız, uygulama oldukça işinize yarayacaktır diye düşünüyorum.
Find My Parcels İndir
Uygulamayı başlattıktan sonra sağ üst köşedeki artı simgesine dokunup, kargo takip numarası, kargo ismi ve firma seçimleri yaptıktan sonra Bitti butonuna tıklamanız yeterli olacaktır. Sorgulama tamamlandıktan sonra ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgileri detaylı olarak görebilirsiniz.
Uygulama üzerinde; Aras Kargo, Horoz Lojistik, Metro Kargo, Mng Kargo, PTT Yurtiçi, PTT Yurtdışı, Sürat Kargo, UPS Türkiye, Yurtiçi Kargo gibi Türk firmalar da bulunuyor. Siz de yurt içi ve yurt dışı gönderilerinizi takip etmek istiyorsanız, Find My Parcel uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza indirebilirsiniz.
