Find My Parcels

  • Lisans ÜCRETSİZ
  • TOPLAM İNDİRME 2
  • DOSYA BOYUTU 12 MB
  • EDİTÖR PUANI
  • Üretici Mustafa Dur
Find My Parcels (Kargolarım) Android kargo takip uygulaması ile yurt içi ve yurt dışı gönderilerinizi kolayca takip edin.

Erkan Calp
Erkan Calp -

⚡ Önemli Bilgiler

  • Uygulama, FedEX, UPS, USPS, TNT, DHL, EMS, China Post, Aramex, Royal Mail ve daha fazlası dahil olmak üzere 300'den fazla büyük kargo şirketini destekler.
  • Takip numarası girildiğinde, uygulama kargo şirketini otomatik olarak belirler, bu da kullanıcıların hangi kuryeyi seçeceği konusunda zaman kaybetmesini engeller.
  • Uygulama, kargo takibini kolay ve eğlenceli hale getirmeyi amaçlar.

Find My Parcels (Kargolarım), Android telefonlar için en iyi kargo takip uygulamaları arasında. Kargo şirketlerinin tek tek uygulamalarını yüklemek yerine Kargolarım uygulaması üzerinden tüm kargolarınızı takip edebilirsiniz. Kargo firmaları sürekli olarak güncelleniyor. Yurt içi ve yurt dışından sıklıkla online alışveriş yapıyorsanız, bu uygulama Android telefonunuzda kesinlikle olmalı.

Aras kargo, Yurtiçi kargo, Sürat kargo, PTT kargo ve diğer Türkiye’deki kargo şirketlerinin yanı sıra FedEX, UPS, USPS, TNT, DHL, EMS, China Post, Hong Kong Post, DPD, Royal Mail gibi dünyaca ünlü birçok kargo firmasına ait gönderileri kolay bir şekilde takip edebilirsiniz.

Kargo numarasını girdiğinizde otomatik olarak kargo numarasına ait şirketleri listeliyor. Kargo şirketi takip numarasını barkoda yazmışsa barkod okuyucu işlevi ile kargounuzu kolayca ekleyebilirsiniz.

Find My Parcels (Kargolarım), zeki dil altyapısı sayesinde tüm kargo hareketlerini otomatik olarak tespit edip durumlarına uygun resimleri gösteriyor. Böylece kargonuzun durumunu hızlı bir şekilde görebiliyorsunuz. Kargo şirketi destekliyorsa, kargonuzun tahmini teslim tarihini öğrenebiliyorsunuz. Kargo şirketinin paylaştığı ölçüde kargonuzun haritadaki yerini, göndereni ve alıcısını görebiliyorsunuz.

Find My Parcels (Kargolarım)

 Uygulaması Özellikleri

  • Kargolarınızı takip edin.
  • Kargolarınızın her bir detayı
  • 300’den fazla kargo şirketi
  • Bildirim alın

Sıkça Sorulan Sorular

+ Uygulama kaç farklı kargo şirketini desteklemektedir?

Find My Parcels, şu anda FedEX, UPS, DHL gibi büyük uluslararası firmalar dahil olmak üzere 300'den fazla kargo şirketini desteklemektedir.

+ Takip numarasını girdiğimde kargo şirketini manuel seçmek zorunda mıyım?

Hayır. Uygulama, takip numarasını girdiğinizde kargo şirketini otomatik olarak belirleyebilme özelliğine sahiptir, bu da kullanıcı için büyük bir kolaylık sağlar.

+ Takip numarası girmek dışında başka bir yolla kargo takibi yapılabilir mi?

Evet. Uygulama içinde yer alan barkod tarayıcı (bar code scanner) özelliğini kullanarak kargo barkodunu doğrudan uygulama üzerinden tarayarak takip işlemini başlatabilirsiniz.

+ Uygulama hangi verileri topluyor veya paylaşıyor?

Geliştiricinin beyanına göre, uygulama Kişisel bilgiler, Finansal bilgiler ve diğer bazı veri türlerini toplayabilir. Ancak veriler aktarım sırasında şifrelenir ve kullanıcılar verilerin silinmesini talep edebilirler.

+ Uygulamanın bir deneme süresi veya ücretsiz kullanımı var mı?

Arama sonuçlarında, uygulamanın özelliklerinin bir deneme süresi boyunca (örneğin 7 gün) tam olarak mevcut olduğu belirtilmiştir. Ancak deneme süresi bittikten sonra tam erişim için abonelik satın alınması gerekebilir.