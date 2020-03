OPPO Find X2 ve Find X2 Pro Karşılaştırması (Özellik - Fiyat)

OPPO, amiral gemisi akıllı telefonları Find X2 ve Find X2 Pro’yu tanıttı. İki cihazın ortak noktaları var ancak aynı değiller. Pro modelini daha güçlü yapan bazı farklılıklar var. OPPO Find X2 ve OPPO Find X2 Pro karşılaştırmasında iki model arasındaki tasarımsal ve donanımsal farklılıklara değindik.

OPPO’nun 2020 üst seviye akıllı telefonlarını bugün online düzenlenen etkinlikte gördük. OPPO Find X2 ve OPPO Find X2 Pro özellikleri, fiyatı, çıkış tarihi, tüm detaylarıyla öğrendik. Find X2 ve X2 Pro Türkiye’de de satışa sunulacak. Peki, iki model arasında ne fark var? Find X2 yeterli mi yoksa Find X2 mi satın alınmalı? İki modeli her açıdan karşılaştırdık. Oppo’nun telefonlarını başarılı bulup son modeli bekleyenler için, OPPO Find X2 ve Find X2 Pro karşılaştırması yazısının tercih noktasında yardımcı olacağını düşünüyorum.

Tasarım:

OPPO Find X2 ve Find X2 Pro, tasarım olarak birbirlerine çok benziyor. Arkadaki kamera modülü dışında ikisi arasındaki farkı söylemek zor. İki model neredeyse aynı tasarıma sahip olmakla kalmıyor, aynı boyuttalar da. Find X2, biraz daha kısa, daha geniş ve daha ince ancak boyutları aynı olduğundan pek farkedilmiyor. Bu arada Find X2’nin arkası seramik ve cam, Find X2 Pro’nun seramik ve vegan deri olmak üzere iki çeşidi bulunuyor.

Vegan deri kasalı Find X2 Pro, normal modelden daha kalın; bunun dışında boyut farkı yok. Seramik Find X2 Pro, 207 gram ağırlıkla serinin en ağırı. Vegan deri modeli 200 gram ağırlıkta. Seramik Find X2 196 gram, cam model 187 gram ağırlıkta. İki telefon da önden aynı görünüyor. İki telefon da son derece ince çerçevelere sahip, üst ve alt taraflar yan taraflardan biraz daha kalın. Her iki telefon da kavisli ekrana ve yuvarlatılmış köşelere sahip. Ekranların sol üst köşesinde kamera deliği bulunuyor. Her iki telefonun da arkası kavisli ve oldukça kaygan. Tabii ki cam ve seramik kasalı modelden bahsediyoruz. Pro’nun arka kamera modülü daha uzun ve dar. Bu farklılık, periskop kamerasından kaynaklanıyor. Find X2’de periskop kamera modülü bulunmuyor. LED flaş her iki telefonda da arka kamera modülünün bir parçası ve kamera sensörlerinin altına yerleştirilmiş.

Feast your eyes on the #OPPOFindX2Pro 120Hz Ultra Vision Screen. 😲



A smooth 120Hz refresh rate, QHD+ clarity and billion-color vibrancy make this a flagship-level screen that has it all and does it all. 🙌 #UncoverTheUltimate pic.twitter.com/8xsYfNRSbQ — OPPO (@oppo) March 6, 2020

The O1 Ultra Vision Engine transforms ordinary videos into high-frame-rate HDR masterpieces. 👏



Combined with Dolby Atmos and dual stereo speakers, it’s like having a private movie theater in the palm of your hand. 🍿 #OPPOFindX2 #UncoverTheUltimate pic.twitter.com/GKCf1UQI3S — OPPO (@oppo) March 6, 2020

A smoother, clearer screen that's easier on the eyes. How? 👁️



120Hz Ultra Vision Screen

True Billion Color Display

QHD+

513 PPI

HDR10+ Certified

5000000:1 Contrast Ratio

DisplayMate A+ Grade

TUV Rheinland Full Care Display Certification#OPPOFindX2Series #UncoverTheUltimate pic.twitter.com/cXQthdS0ee — OPPO (@oppo) March 6, 2020

Ekran:

OPPO, iki telefonda da aynı ekranı kullanmış. İkisi de 6.7 inç QHD+ (3168x1440) AMOLED ekrana sahip. İki ekran da 120Hz yenileme hızı ve O1 Ultra Görüş Motoru ile geliyor ve kavisli panellere bakıyoruz. Neye baktığınızın önemi olmaksızın panel son derece keskin. Renkler gerçekten çok keskin ve kontrast düzeyi çok yüksek. Çok canlı görünümü sevmeyenler için ayarlara seçenekler eklenmiş. Panel, 120Hz’e kadar yenileme hızı sunuyor ve QHD+ çözünürlükle 120Hz’ı aynı anda kullanabiliyorsunuz. Ekran inanılmaz derecede duyarlı olduğu için harika bir deneyim yaşatıyor. 60Hz hatta 90Hz ekran ile 120Hz ekran arasındaki fark hissedilebilir boyutta. Sonuç olarak, OPPO’nun Find X2 serisi 2020’nin en iyi ekranlı akıllı telefonları arasına rahatlıkla girer.

Performans:

Performans olarak iki model arasında hiçbir fark yok çünkü iki telefon da aynı donanımı taşıyor. Aynı işlemci, aynı RAM, aynı depolama, aynı ekran… İki telefonda da LPDDR5 RAM ve UFS 3.0 flash depolama kullanılmış. Sadece Find X2 Pro modeli daha fazla depolama alanı sunuyor. Pro’da 512GB depolama seçeneğiniz var. Onun dışında her şey aynı, iki telefon da aynı performansı veriyor. Telefonlar, desteklenen maksimum ekran çözünürlüğü (QHD+) ve ekran yenileme hızında (120Hz) ayarladığında dahi inanılmaz derecede hızlılar. Güçlü mobil oyunlar, uygulamaları açma, çoklu görev, webde gezinme, kamera kullanımı… tüm işlerde Find X2 serisi oldukça hızlı. Yazılım olarak ColorOS 7.1 ile özelleştirilen Android 10 işletim sistemiyle geliyorlar.

Batarya:

Pil açısından Find X2 Pro çok az önde. Find X2, 4200 mAh batarya ile gelirken, Find X2 Pro’da 4260 mAh batarya bulunuyor. Günlük kullanımda ne kadar bir fark yaratır? Tahminen iki telefon da aynı kullanım süresini verecektir ancak test etmeden net bir şey söylemek mümkün değil. İki telefon da QHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızında kullanıldığında 6 saat ekran süresini geçecektir. Tabii ki, elde edeceğiniz kullanım süresi cihazı nasıl kullandığınıza bağlı… Akıllı yenileme hızı modu etkinleştirilerek ekstra pil ömrü elde etmek mümkün ancak %10’luk bir fark olacağını unutmayın. İki cihaz da SuperVOOC 2.0 hızlı kablolu şarjı (65W kablolu şarj) destekliyor. Bu, pilin inanılmaz derecede hızlı şarj olması demek. Yalnız iki telefon da kablosuz şarjı desteklemiyor.

The Breakthrough Ultra Vision Camera System combines a 48MP wide-angle lens, 48MP ultra-wide-angle lens and a 13MP periscope telephoto lens. 📸



This makes up our second generation 10x hybrid zoom covering a 17-170mm focal length. 🔭#OPPOFindX2Pro #UncoverTheUltimate pic.twitter.com/7BnKWzSCbL — OPPO (@oppo) March 6, 2020

Let's take a closer look at the #OPPOFindX2Pro Ultra Vision Camera System. 📸



With its 1/1.4” ultra-large sensor and multi-frame noise reduction technology, you can capture epic detail even at night. 🌃#UncoverTheUltimate pic.twitter.com/rngH0Bm5Th — OPPO (@oppo) March 6, 2020

Kamera:

İki telefon arasındaki en büyük fark kamera bölümünde. Find X2 Pro, neredeyse her koşulda daha iyi fotoğraflar sunuyor. OPPO, Pro modeline daha güçlü bir kamera donanımı eklemiş ki bu hiç şaşırtıcı değil. Her iki cihazın arka tarafında üç kamera var ancak sensörler farklı. Find X2 Pro, iki adet 48 megapiksel kamera, 13 megapiksel periskop telefoto kamera ile geliyor. OPPO, 48 megapiksel kamera sensörleri için Sony’nin IMX689 ve IMX586 sensörlerini kullanmış, ikisi de geniş açılı lens kullanıyor.

Find X2, Sony’nin IM586 sensörünü taşıyan 48 megapiksel ana ve Sony IMX708 sensörü taşıyan 12 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 13 megapiksel telefoto kamera ile geliyor. Bu, pratikte ne anlama geliyor? Find X2 Pro, IMX586’ya ek olarak daha yeni 48 megapiksel ana kameraya sahip. Gün ışığında çekilen fotoğraflar daha keskin, daha zengin görünüyor ve dinamik aralık daha iyi. Geceleri biraz daha parlak, daha dengeli ve daha keskin. Find X2’de ultra geniş kamera bulunuyor ancak Find X2 Pro’da da periskop kamera var. Periskop kamera, 10x hibrit zoom ve 60x dijital zoom yapabiliyor.

Ses:

Her iki model de ses konusunda oldukça iyi. İkisinde de çift stereo hoparlör bulunuyor ve ana hoparlör alta, ikinci hoparlör ekranın üzerine yerleştirilmiş. Find X2 Pro’nun hoparlörlerinin ses çıkışı biraz daha yüksek gibi ve normal modelden farklı olarak Dolby Atmos desteğiyle geliyor. İki telefonda da 3.5mm kulaklık girişi bulunmuyor. Bluetooth kulaklık yerine kablolu kulaklığı tercih edenler için düşündürücü. İki telefon da Type-C bağlantı noktasını kullanıyor.