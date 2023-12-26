Oppo Find X7 Serisi Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Oppo’nun yeni serisi Find X7 ile ilgili önizlemeler ve sızıntı bilgiler gelmeye başladı. Markanın yeni serisi çok yakında piyasaya sürülecek.

Oppo kullanıcıları yeni cihazlarda hangi özelliklerin olacağı, cihaz fiyatları ve çıkış tarihi ile ilgili oldukça heyecanlı.

Biz de bu yazımızda markanın yeni serisinde bulunacak özellikleri ve cihaza ilişkin fiyat beklentilerini sizinle paylaşıyoruz. İşte, Oppo Find X7 ile ilgili açığa çıkan detaylar!

Oppo Find X7 Serisi Özellikleri

Seride üç farklı telefon modeli bulunması bekleniyor. Bunlardan ilki Find X7, ikincisi Find X7 Ultra ve Find X7 Ultra Pro olarak isimlendirilebilir. Ultra modeller standart cihaza göre daha gelişmiş özelliklere sahip olacak.

Standart modelde MediaTek Dimensity 9300 işlemci bulunacağına dair önceden çıkan sızıntı haberler hala geçerliliğini koruyor. Serinin üst seviye modellerinde ise Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinden yararlanılması bekleniyor.

X7’nin ekran büyüklüğü 6.78 inç olacak. 1.5K çözünürlüğe sahip olan standart modelin yanı sıra gelişmiş modellerde 2K çözünürlüğe sahip 6.82 inçlik ekran bulunacak. Ekran yenileme hızı ise 120 Hz olarak tahmin ediliyor.

ColorOS 14 ile gelen cihazlarda BOE 8T OLED paneller bulunacak. Serinin tüm modelleri kavisli ekran tasarımına sahip olacak. Ayrıca göz yorgunluğunu engellemek amacıyla 2160 Hz PWM darbe genişlik modülasyonu da cihazda yer alacak.

Arka yüzeyde üçlü kamera seti bulunuyor. Ana kamera 50 MP olacak. Sony LYT-808 sensörü ile desteklenen bu kamerada optik görüntü sabitleme özelliği yer alıyor.

Ayrıca Samsung’un JNI1 isimli ultra geniş açılı sensörü ve Omnivision OV64B adlı 3x zoom özelliğine sahip 64 MP telefoto kamera da cihazda bulunacak.

Telefoto kameralar 3x ve 6x zoom özelliğine sahip. Kamera setini şu şekilde özetlemek mümkün: 50 MP (LYT-900) – 50 MP ultra geniş açı + 64 MP IMX890 periskop - 3x zoom + 64 MP periskop telefoto kamerası, 6x zoom.

Seride yer alan standart ve gelişmiş modellerin tümünde 5000 mAh’lık batarya kullanılacak. 100 W hızlı şarj desteği sayesinde dolum süresinin kısa olması hedefleniyor.

Oppo Find X7 Serisi Fiyatı

Seride bulunacak modeller ve bunların fiyatlarına ilişkin yapılmış kesin bir açıklama bulunmuyor. Yurt dışında standart model için öngörülen fiyat 85.499 Hindistan Rupisi olarak paylaşılmış. Bu da yaklaşık 1030 dolara denk geliyor. Bazı kaynaklarda ise 800 dolar gibi bir beklentiden söz ediliyor.

Oppo Find X7 Serisi Çıkış Tarihi

Serinin çıkış tarihi ile ilgili net bir tarih paylaşılmadı. İlk olarak Hindistan bölgesinde satışa çıkması ardından Avrupa piyasasına sunulması bekleniyor. Bu seri Türkiye’ye gelir mi? Ne zaman gelir? Seri hakkında bilgiler güncellendikçe detayları paylaşıyor olacağız.