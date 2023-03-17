Oppo Find X6 Serisi Özellikleri, Fiyatları ve Çıkış Tarihi

Find X6 ve Find X6 Pro modellerinden oluşan Oppo Find X6 serisinin özellikleri, uzun bir süredir pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Bu yazıda çok yakında satışa sunulması beklenen yeni akıllı telefon modellerine dair merak edilen bazı soruları yanıtlayacağız.

Geçtiğimiz haftalarda global pazar için sunulan katlanabilir akıllı telefon Oppo Find N2 Flip, özellikleri ile adından söz ettirmişti. Oppo'nun yakında iki farklı model daha piyasaya sürmesi bekleniyor. Peki, Oppo Find X6 ve Find X6 Pro olarak adlandırılan modeller neler sunacak?

Not: Bu rehber, Find X6 ve Find X6 Pro'nun özellikleri ve fiyatı ile ilgili ortaya çıkan söylentiler göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Dolayısıyla rehberde yer alan bilgiler, zaman içerisinde değişiklik gösterebilir.

Oppo Find X6 Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,74 inç

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3168 piksel

Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 516 PPI

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass Victus 2

İşlemci: Mediatek Dimensity 9200

İşlemci Çekirdekleri: Sekiz çekirdek

Üretim Teknolojisi: 4 nm

RAM: 12 GB / 16 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB

Arka Kamera: 50 MP + 50 MP + 50 MP

Arka Kamera Video Kaydı: 4K 30/60 FPS, 1080p 30/60/240 FPS

Ön Kamera: 32 MP

Ön Kamera Video Kaydı: 1080p 30 FPS

Hücresel: 4G / 5G

Bluetooth: 5.2

NFC: Var

Suya Dayanıklılık: ?

Batarya Kapasitesi: 4800 mAh

Kablolu Şarj: 80W

Kablosuz Şarj: 30W

Yazılım: Android 13, ColorOS 13

Ağırlık: ?

Kalınlık: ?

Söylentilere göre 6,74 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak Oppo Find X6, AMOLED ekran üzerinde 1440 x 3168 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Ekran koruma teknolojisi olarak Corning Gorilla Glass Victus 2'nin tercih edileceği söyleniyor.

Gücünü Mediatek Dimensity 9200 işlemcisinden alması beklenen telefon 12 GB RAM ve 16 GB olmak üzere iki farklı seçenek sunabilir. 256 GB ve 512 depolama alanı seçeneklerine sahip olacağı ileri sürülen cihaz Android 13 tabanlı ColorOS 13 ile birlikte gelebilir.

Oppo Find X6 Pro Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,82 inç

Ekran Teknolojisi: LTPO3 AMOLED

Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3168 piksel

Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 510 PPI

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass Victus 2

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 2

İşlemci Çekirdekleri: Sekiz çekirdek

Üretim Teknolojisi: 4 nm

RAM: 12 GB / 16 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB

Arka Kamera: 50 MP + 50 MP + 50 MP

Arka Kamera Video Kaydı: 4K 30/60 FPS, 1080p 30/60/240 FPS

Ön Kamera: 32 MP

Ön Kamera Video Kaydı: 1080p 30 FPS

Hücresel: 4G / 5G

Bluetooth: 5.2

NFC: Var

Suya Dayanıklılık: ?

Batarya Kapasitesi: 5000 mAh

Kablolu Şarj: 100W

Kablosuz Şarj: 50W

Yazılım: Android 13, ColorOS 13

Ağırlık: ?

Kalınlık: ?

Oppo Find X6 Pro modelinin arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kameranın yer alacağı ileri sürülüyor.

İddiaya göre arka kameralar 4K 30/60 FPS, 1080p 30/60/240 FPS video kaydı yapabilme yeteneğine sahip olacak. Cihazın ön tarafında ise 1080p çözünürlükte 30 FPS video kaydı yapabilen 32 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera yer alabilir.

Oppo Find X6 Serisi Fiyatları

Oppo Find X6 12 GB + 256 GB: Yaklaşık 684 dolar

Oppo Find X6 16 GB + 512 GB: Yaklaşık 757 dolar

Oppo Find X6 Pro 12 GB + 256 GB: Yaklaşık 947 dolar

Oppo Find X6 Pro 16 GB + 256 GB: Yaklaşık 990 dolar

Oppo Find X6 Pro 16 GB + 512 GB: Yaklaşık 1020 dolar

Merak içerisinde beklenen Oppo Find X6 modelinin yaklaşık 684 dolar, Find X6 Pro modelinin ise yaklaşık 947 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunulması bekleniyor. Fiyatlar ile ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.

Oppo Find X6 Serisi Çıkış Tarihi

Aktarılan bilgilere göre Oppo Find X6 ve Find X6 Pro modellerinin 21 Mart tarihinde tanıtılacak. Gerçekleşecek tanıtım ile beraber söz konusu modellerde hangi donanım bileşenlerinin yer alacağı belli olacak.

Bu yazıda Oppo Find X6 ve Oppo Find X6 Pro özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi hakkında merak edilen soruları cevapladık. Yeni telefonlar ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.