Fizy
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 7,989
- DOSYA BOYUTU 1.40 MB
- Üretici fizy
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Fizy Windows 8 uygulaması ile sevdiğiniz sanatçıların en yeni albümlerine ulaşabilir, ruh halinize uygun şarkıları anında bulabilirsiniz.
Fizy, beğendiğiniz sanatçıların en yeni ve tüm albümlere ulaşabileceğiniz, ruh halinize göre şarkıları anında bulabileceğiniz bir müzik servisi. Ruhun gıdası olarak değerlendirilen ve hayatımızın her noktasında dinlediğimiz müzikler artık Fizy ile her an yanımızda. Hem mobil hem de Web platformunda milyonlarca insan tarafından kullanılan Fizy, her geçen gün kitlesini artırmaya devam ediyor. Zengin bir müzik arşivine sahip olan yapım, yepyeni müzikler ile daha geniş bir arşive ulaşmaya devam ediyor.
Fizy Özellikleri
- Abonelik sistemi
- Farklı dil seçenekleri,
- Milyonlarca şarkı,
- İlk bir ay ücretsiz deneme,
- Kalıcı internet bağlantısı,
- Farklı kategoriler,
Çevrimiçi müzik dinleme servislerinden biri olan Fizy’yi Windows 8 tablet veya bilgisayarınıza yükleyerek milyonlarca yerli ve yabancı şarkıya, en yeni şarkılara, radyo istasyonlarına tek dokunuşla ulaşabilirsiniz.
Gereksiz hiçbir seçeneğin bulunmadığı son derece tasarlanmış arayüz ile gelen Fizy, başlangıçta şarkıları 30 saniyelik yani tanıtımlarını sunuyor. Şarkıların tamamını dinleyebilmeniz için Fizy hesabınıza giriş yapmanız gerekiyor. Fizy hesabınız yoksa doğrudan uygulama içerisinden oluşturabiliyorsunuz. Ücretsiz olarak tüm yerli ve yabancı şarkıları 4 ay boyunca dinleyebiliyorsunuz. Bu süre sonunda ne yazık ki premium aboneliğe geçmeniz gerekiyor. Sınırsız sayıda ve reklamsız müzik dinleme izni veren premium aboneliğin ücreti ise aylık 5 TL olarak belirlenmiş.
Fizy Windows 8 uygulamasının başlangıç ekranı 3 sekmeden oluşuyor. Keşfet ve Ruh Halinin haricinde Hızlı Gezinme sekmesi bulunuyor; Buradan sanatçıların tüm albümlerine, öne çıkan albümlere, çalma listelerinize ulaşıyorsunuz. Tabii ki aradığınız şarkıya zahmetsizce ulaşmanızı sağlayan arama kutusu da mevcut. Kullanıcılar bu arama kısmına diledikleri şarkının bir kaç sözünü yazarak o şarkıyı bulma ve dinleme fırsatı elde edecekler.
Fizy İndir
Android, iOS, Windows ve Web platformlarında ilgiyle kullanılan Fizy, dilediğiniz her an müzik dinleme fırsatı veriyor. Kalıcı bir internet bağlantısına ihtiyaç duyan uygulama kullanıcılarına 1 aylık ücretsiz deneme fırsatı veriyor. Kullanıcılar 1 aylık denemenin ardından abonelik sistemi ile birbirinden farklı müziklere erişme fırsatı elde ediyorlar. Birbirinden farklı kategorilerde milyonlarca müziği kullanıcılarına sunan Fizy, yıllardır kullanılmaya devam ediliyor.
Fizy
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 86,128
- DOSYA BOYUTU 30.00 MB
- Üretici fizy
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Fizy, Turkcell abonelerinin internet paketinden harcamadan kullanabildiği müzik dinleme, indirme uygulaması.
Fizy (eski adıyla Turkcell Müzik), yerli ve yabancı yeni ve popüler albümlerin yanı sıra video klipler, çalma listeleri, radyo kanallarını ister çevrimiçi ister çevrimdışı dinleyebileceğiniz Android uygulaması.
İlk ay ücretsiz deneme sunan Fizy Turkcell Müzik, yerli ve yabancı müzik dinleme, indirme uygulamaları arasında gerek arayüz gerekse de içerik yönünden en başarılısı. Turkcell abonesi iseniz internet paketinizden harcamadan sınırsız müziğin keyfine varacağınız uygulamadaki tüm şarkı, albüm, video, çalma listelerini indirip internet bağlantınızın olmadığı zamanlarda da müzik dinlemeye devam edebiliyorsunuz.
Ruh haline ve keyfinize uygun (ayrılık sonrası, tatile çıktığınızda, romantik bir akşam yemeğinde, parti ortamında şarkı seçimi yapmanızda yardımcı olan onlarca şarkı listesi) listeler sunan Fizy’nin yerli olmasının tek dezavantajını yurt dışına çıktığınızda yaşıyorsunuz. Fizy sadece Türkiye’de kullanıma açılmış uygulamalar arasında yer alıyor.
Fizy
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 2,350
- DOSYA BOYUTU 31.00 MB
- Üretici fizy
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Fizy, yerli ve yabancı milyonlarca şarkının yer aldığı Turkcell müzik dinleme, indirme uygulaması.
Fizy, Turkcell bireysel abonelerin yanı sıra diğer kullanıcılara açık müzik dinleme servisi. Yerli ve yabancı milyonlarca şarkı ve video içeriğe sahip çevrimiçi ve çevrimdışı müzik dinleme uygulaması ilk ay ücretsiz ve Turkcell abonesi iseniz internet paketinizden harcamadan kesintisiz müziğin keyfini çıkartabiliyorsunuz.
Apple Music, Spotify, Deezer, TIDAL ve daha nice online ve offline müzik dinleme keyfi yaşatan uygulama arasından uygun fiyatlı olması, zengin içeriği (yerli ve yabancı en yeni albümler, hit parçalar mevcut) ve data harcamaması ile sıyrılan Fizy (eski adıyla Turkcell Müzik) arayüz olarak ta oldukça başarılı. Sadece bir ay ücretsiz deneme sunarak biraz üzen Fizy’nin göze çarpan özelliklerini sıralamak gerekirse;
- Yerli ve yabancı yeni, popüler, hit albümler, şarkılar, video klipler
- Ruh haline ve keyfe uygun (akşam yemeği, tatil, çalışma, aşk acısı vsvs) çalma listeleri
- Farklı türde yayın yapan radyo kanalları
- Şarkı ve videoları çevrimdışı açmak üzere indirme (metroda müzik dinleme keyfi)
- Şarkı ve videolardan liste hazırlama, listeleri indirme
- Şarkı ve videoları sosyal ağlarda paylaşma
Fizy
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 593
- DOSYA BOYUTU 1.00 MB
- Üretici fizy
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Fizy Windows Phone uygulaması ile en beğendiğiniz sanatçıların tüm albümlerine anında ulaşabilirsiniz.
Fizy, yerli ve yabancı en yeni albümlere anında ulaşabileceğiniz ve ücretsiz olarak dinleyebileceğiniz çevrimiçi müzik dinleme platformu.
Favori sanatçılarınızın tüm albümlerine tek dokunuşla ulaşmanın yanında Fizy ekibi tarafından hazırlanmış ruh halinize en uygun harika çalma listelerini dinleyebileceğiniz Fizy, hem ücretsiz hem de premium üyelik seçeneği sunuyor. Uygulamayı ilk açtığınızda şarkıların 30 saniyelik bölümlerini dinleyebiliyorsunuz. Fizy hesabınıza giriş yaptığınızda ise 4 ay boyunca Fizy’nin sunduğu tüm içerikten ücretsiz olarak faydalanabiliyorsunuz. Sonrasında her çevrimiçi müzik dinleme servisinde olduğu gibi premium üyeliğe geçmeniz gerekiyor. Premium üyeliğe geçtiğinizde milyonlarca yerli ve yabancıyı herhangi bir sınırlama olmadan dinleyebiliyorsunuz. Premium üyelik için belirlenen fiyat ise 4,99 TL.
Rahat kullanım sunan, göz yormayan bir arayüz ile bizleri karşılayan Fizy’nin Windows Phone sürümü de oldukça başarılı. Gerek arayüz gerekse de kullanılabilirlik açısından diğer platformlardan bir eksiklik göstermiyor.
Fizy
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 50,594
- Üretici fizy
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Kolay ve rahat kullanılan bir web müzik dinleme uygulaması arıyorsanız Fizy'i beğenme ihtimaliniz oldukça yüksek.
Çevrimiçi müzik dinlemek web uygulamalarının gelişmesi ve internet bağlantı kalitesinin artışı sayesinde son yılların en sık gerçekleştirilen eylemlerinden birisi oldu.
Ancak bazı müzik dinleme uygulamalarının karmaşıklığı ya da sayfa ağırlığı nedeniyle yaşanan açılma sorunları da kimi kullanıcıları rahatsız eden şeyler arasında.
Fizy bu konudaki sorunları gidermek için hazırlanmış bir web uygulaması. Kolay açılır arayüzü ve çabuk parça bulma algoritması sayesinde çok detaylı işlevlere ihtiyaç duymayan dinleyicilerin en kısa zamanda istedikleri müziğe erişmelerini sağlıyor.
Dilerseniz bulduğunuz parçaların kliplerini de izleyebilir ya da parçaların adreslerini sosyal medya hesaplarınızda otomatik paylaşıma açabilirsiniz. Fizy bir diğer çevrimiçi müzik dinleme uygulaması olan Last.fm ile de paralel şekilde çalışarak dinleme bilgilerinizi Last.fm’e kolayca gönderebiliyor.
Sorunsuz parça bulma
Basit arayüz
Video klipleri de bulması
Ses kalitesi görece düşük