Fizy Windows 8 uygulaması ile sevdiğiniz sanatçıların en yeni albümlerine ulaşabilir, ruh halinize uygun şarkıları anında bulabilirsiniz.

Erkan Calp - 37 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Fizy, beğendiğiniz sanatçıların en yeni ve tüm albümlere ulaşabileceğiniz, ruh halinize göre şarkıları anında bulabileceğiniz bir müzik servisi. Ruhun gıdası olarak değerlendirilen ve hayatımızın her noktasında dinlediğimiz müzikler artık Fizy ile her an yanımızda. Hem mobil hem de Web platformunda milyonlarca insan tarafından kullanılan Fizy, her geçen gün kitlesini artırmaya devam ediyor. Zengin bir müzik arşivine sahip olan yapım, yepyeni müzikler ile daha geniş bir arşive ulaşmaya devam ediyor.

Fizy Özellikleri

Abonelik sistemi

Farklı dil seçenekleri,

Milyonlarca şarkı,

İlk bir ay ücretsiz deneme,

Kalıcı internet bağlantısı,

Farklı kategoriler,

Çevrimiçi müzik dinleme servislerinden biri olan Fizy’yi Windows 8 tablet veya bilgisayarınıza yükleyerek milyonlarca yerli ve yabancı şarkıya, en yeni şarkılara, radyo istasyonlarına tek dokunuşla ulaşabilirsiniz.

Gereksiz hiçbir seçeneğin bulunmadığı son derece tasarlanmış arayüz ile gelen Fizy, başlangıçta şarkıları 30 saniyelik yani tanıtımlarını sunuyor. Şarkıların tamamını dinleyebilmeniz için Fizy hesabınıza giriş yapmanız gerekiyor. Fizy hesabınız yoksa doğrudan uygulama içerisinden oluşturabiliyorsunuz. Ücretsiz olarak tüm yerli ve yabancı şarkıları 4 ay boyunca dinleyebiliyorsunuz. Bu süre sonunda ne yazık ki premium aboneliğe geçmeniz gerekiyor. Sınırsız sayıda ve reklamsız müzik dinleme izni veren premium aboneliğin ücreti ise aylık 5 TL olarak belirlenmiş.

Fizy Windows 8 uygulamasının başlangıç ekranı 3 sekmeden oluşuyor. Keşfet ve Ruh Halinin haricinde Hızlı Gezinme sekmesi bulunuyor; Buradan sanatçıların tüm albümlerine, öne çıkan albümlere, çalma listelerinize ulaşıyorsunuz. Tabii ki aradığınız şarkıya zahmetsizce ulaşmanızı sağlayan arama kutusu da mevcut. Kullanıcılar bu arama kısmına diledikleri şarkının bir kaç sözünü yazarak o şarkıyı bulma ve dinleme fırsatı elde edecekler.

Fizy İndir

Android, iOS, Windows ve Web platformlarında ilgiyle kullanılan Fizy, dilediğiniz her an müzik dinleme fırsatı veriyor. Kalıcı bir internet bağlantısına ihtiyaç duyan uygulama kullanıcılarına 1 aylık ücretsiz deneme fırsatı veriyor. Kullanıcılar 1 aylık denemenin ardından abonelik sistemi ile birbirinden farklı müziklere erişme fırsatı elde ediyorlar. Birbirinden farklı kategorilerde milyonlarca müziği kullanıcılarına sunan Fizy, yıllardır kullanılmaya devam ediliyor.