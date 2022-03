FOX TV APK Android uygulaması, canlı TV izleme seçeneğiyle sevdiğiniz dizileri, programları cebinizden izleme rahatlığı sunar. Yayın akışını da takip edebilirsiniz.

Erkan Calp - 9 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

FOX TV canlı tv izleme seçeneğiyle kanalda yayınlanan dizi ve programlara ulaşabileceğiniz, haftalık yayın akışını takip edebileceğiniz resmi uygulamadır. Sevdiğiniz dizi ve programların istediğiniz bölümünü istediğiniz zaman akıllı telefon ve tabletinizden izleyebilirsiniz. Türkiye'nin önde gelen televizyon kanallarından bir tanesi olan FOX TV, artık mobil platformda da yerini aldı. Android ve iOS platformunda ücretsiz olarak yayınlanan uygulama, kullanıcılara diledikleri yerden FOX TV dizilerini izleme fırsatı veriyor. Kullanıcılar internet sayesinde anında dizileri ve haberleri izleme ve dinleme fırsatı veriyor.

FOX TV Canlı İzle

FOX TV APK Android uygulaması ile FOX’ta yayınlanan dizi, program ve haberleri mobil cihazınızdan dilediğiniz zaman izleyebilir, canlı yayını takip edebilir, haftalık yayın akışını ulaşabilir, favori program ve dizileriniz için hatırlatma ekleyebilirsiniz. Hem cep telefonunuzun internetini hem de WiFi bağlantısı üzerinden kullanabileceğiniz eğlence uygulamasında dizilerin özet, görsel ve videoları da bulunuyor. Sosyal ağ entegrasyonu sayesinde dizinizi izlerken dizi hakkında düşüncelerinizi Twitter’da paylaşabiliyorsunuz. Tabii ki beğendiğiniz videoları da paylaşmanız mümkün.

FOX TV APK Özellikleri

FOX Tv canlı yayın izleme

FOX Tv haftalık yayın akışı

FOX dizileri ve programları izle

Dizi ve programların fragmanını izleme

Eski Fox TV dizileri ve programlarını izleyebileceğiniz Arşiv bölümü

Kaçırdığınız dizileri istediğiniz zaman izleyebilirsiniz. Yasak Elma, Aşk Mantık İntikam, Evlilik Hakkında Her Şey ve diğer Fox TV’nin sevilen dizilerini dilediğiniz yerde dilediğiniz zaman izleyebilirsiniz. Çağla ile Yeni Bir Gün, Temizlik Benim İşim, Memet Özer ile Mutfakta gibi Fox programları cebinizde. Canlı Tv izleme seçeneğiyle hiçbir tv platformuna üye olmadan Fox Tv dizilerini, programlarını ücretsiz olarak izleyebilirsiniz. Durdurma özelliğiyle canlı yayın sizin kontrolünüzde.

Fox TV uygulamasından ajansları da takip edebilirsiniz. Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber, İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat ve diğer Türkiye’den ve Dünya’dan gündemi, son dakika haber bültenlerini canlı olarak izleyebilir ve dilediğiniz zaman istediğinizi açıp izleyebilirsiniz.

FOX Life, artık Türkiye’de yayın yapmamaktadır ve FOXPlay uygulaması Google Play’den indirilememektedir. Canlı TV izleme özelliğiyle Fox TV resmi mobil uygulamasını ister Google Play’den ister yukarıdaki Fox Tv APK indir butonuna dokunarak cep telefonunuza indirebilirsiniz. The Walking Dead, Family Guy, American Horror Story, Big Sky, The Simpsons, How to Get Away with Murder gibi güzel diziler ve programların yayınlandığı FX ve FOXCrime kanalları belirli platformlar üzerinden izlenebiliyor.