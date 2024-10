FragPunk, 5v5 kahraman savaşlarıyla zenginleştirilmiş hızlı tempolu bir FPS oyunudur. Hemen indir, güçlendirme kartlarını kullanarak zaferi elde et!

Kemal Tavus - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Bad Guitar Studio tarafından geliştirilen FragPunk, dinamik 5v5 kahraman tabanlı bir FPS oyunudur. Oyuncular, çeşitli kahramanlar ve özelleştirilebilir silahlarla ekipler kurarak hızlı tempolu savaşlara katılırlar. Oyun, her bir turun kısa sürmesiyle dikkat çeker; her raund ortalama 2,5 dakika sürer, bu da oyunun tempolu ve yoğun olmasını sağlar. Oyuncular, Shard Kartları sayesinde her turda farklı güçlendirmeler ve stratejiler uygulayabilirler.

Bu kartlar savaşın kurallarını kökten değiştirebilir; mermi türlerini değiştirmekten zıplama yüksekliğini artırmaya kadar birçok etkili güç sağlar. Oyun 10 farklı kahraman ve 15 çeşit silahla zengin bir içerik sunar, bu da oyuncuların kendi dövüş tarzlarını geliştirmesine olanak tanır. FragPunk kısa oyun süreleri ve hızlı aksiyonu ile hem gündelik oyuncular hem de rekabetçi FPS severler için ideal bir yapım.

Görsel olarak, stilize edilmiş tasarımıyla dikkat çeken oyun, etkileyici harita tasarımları ve görsel efektlerle oyuncuları içine çeker. Bu hem eğlenceli bir oynanış deneyimi hem de göz alıcı bir görsel şölen sunar.

FragPunk İndirin

FragPunk indirilmeye henüz açılmadı ancak oyunun Steam sayfasına girerek kapalı beta için istekte bulunabilirsiniz. 10 Ekim 2024 tarihindeki kapalı betayı kaçırmamak için acele edin!

FragPunk Sistem Gereksinimleri