CS GO FPS ve Ping Gösterme Nasıl Yapılır?

CS GO, FPS ve ping gösterme işlemlerinin çok pratik şekilde yapılabilmesini sağlıyor. Peki, uzun yıllardır popülerliğini sürdüren oyunda FPS ve ping değerlerinin gerçek zamanlı olarak görülebilmesi için hangi adımları uygulamak gerekiyor? Bu yazıda merak edilen soruyu cevaplayacağız.

Valve tarafından 2012 yılının ağustos ayında sunulan Counter-Strike: Global Offensive (CS GO), ilk etapta ücretli olarak satışa sunulmuştu ancak geçtiğimiz yıllarda oynaması ücretsiz hâle geldi. İki takımın mücadelesine tanık olduğumuz yapımda FPS ve ping değerlerine anlık olarak görüntülemek isteyebilirsiniz.

Dünya genelinde çok fazla sayıda oyuncu tarafından oynanan yapımda söz konusu bilgilere oldukça kolay şekilde erişebilmeniz mümkün. Bu işlemden önce konsol özelliğini etkinleştirmeniz gerekiyor. Peki, CS GO'da konsol nasıl açılır?

CS GO Konsol Açma Adımları

Steam'i açın.

Hesabınıza girin.

CS GO'yu açın.

Ayarları görüntüleyin.

"Geliştirici Konsolunu Etkinleştir" seçeneğini "Evet" olarak ayarlayın.

Counter-Strike: Global Offensive isimli video oyununda konsolu açabilmek için bazı adımları sırası ile uygulamanız gerekiyor. Bu kapsamda ilk olarak tüm dünyada oldukça popüler olan dijital oyun platformu Steam'in istemcisini açın.

Steam'i açtıktan sonra üyelik bilgilerinizi yazarak hesabınıza giriş yapın. Bu işlemin ardından dijital oyun platformunun arayüzü ile karşılaşacaksınız. Kütüphane bölümüne girin ve liste üzerinden CS GO'yu çalıştırın. Oyunu açtıktan sonra ayarları görüntüleyin.

Ayarlar sayfası üzerinden "Geliştirici Konsolunu Etkinleştir" seçeneğini "Evet" olarak ayarlayın. Bu adımı uyguladığınız takdirde konsol özelliği aktif hâle gelecek. Peki, CS GO'da FPS ve Ping'e nasıl bakılır?

CS GO FPS ve Ping Gösterme Adımları Neler?

Steam'i açın.

Hesabınıza giriş yapın.

Oyunu açın.

é tuşa basın.

Konsol açılacak.

Konsola net_graph 1 yazın.

Enter tuşuna basın.

FPS türünün başarılı bir örneği olan Counter-Strike: Global Offensive isimli video oyununda söz konusu bilgilere gerçek zamanlı olarak erişebilmek için öncelikle dijital oyun hizmeti Steam'in istemcisini açın ve hemen ardından hesabınıza giriş yapın.

Hesabınıza giriş yaptıktan sonra CS GO oyununu çalıştırın. Bir sonraki adımda é tuşuna basarak konsolu açmanız gerekiyor. Konsol penceresinde bulunan satıra net_graph 1 komutunu yazıp Enter tuşuna basın. Bu adımı uyguladığınız takdirde ekranda söz konusu bilgilere erişebileceksiniz.

Eğer bir süre sonra bu bilgilerin ekranda görünmesini istemezseniz konsolu açmanız ve net_graph 0 komutunu yazmanız gerekiyor. Yalnızca FPS değerlerini görmek için cl_showfps 1 komutunu yazmanız yeterlidir.

Eğer cl_showfps 1 komutu ile FPS özelliğini aktif hâle getirdiyseniz ve daha sonra bu özelliği devre dışı bırakmak isterseniz konsola cl_showfps 0 komutunu yazmanız gerekiyor. Bu komut, ekranda bulunan FPS bilgisinin görünmemesini sağlayacaktır.

Bu yazıda yıllardır tüm dünyada popülerliğini devam ettirerek oldukça büyük bir başarının altına imza atan Counter-Strike: Global Offensive isimli yapımda ping ve FPS değerlerine anlık olarak nasıl erişilebileceğini açıkladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

Counter-Strike: Global Offensive oyununda ping değeri yüksekse ve bu değeri düşürmek istiyorsanız CS: GO ping düşürme yöntemleri isimli yazımıza göz atabilirsiniz. Rehberimizde can sıkıcı problemin düzelmesini sağlayabilecek yöntemler bulunuyor.