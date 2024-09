Ganyan Canavarı APK'da, farklı şehirlerdeki ve tarihlerdeki at yarışlarını inceleyebilir, tüm istatistikleri görüntüleyebilir ve kuponlarınızı oluşturabilirsiniz.

Türkiye'deki at yarışlarını kapsamlı bir şekilde takip edebileceğiniz Ganyan Canavarı APK, kullanıcılara yarış bülteninden koşan atların istatistiklerine kadar her türlü veriyi sunmaktadır. Ganyan Canavarı uygulaması, Mobil cihazlarınızda at yarışlarının sonuçlarını öğrenmek ve kendi tahminlerinizi oluşturmak için mükemmel bir seçenektir.

Koşan atların son yarışlarını izleyebilir, derece analizini yapabilir, galopları hakkında detaylı incelemelere bakabilir ve analiz ettiğiniz atlar hakkında yorum yaparak diğer üyeleri bilgilendirebilirsiniz. Sadece yorum yaparak değil, aynı zamanda kendi tahminlerinizi de diğer üyelerle paylaşabilirsiniz.

İstediğiniz atı veya jokeyi takibe alabilir, yarışlarından anında haberdar olabilirsiniz. Atın o günkü jokeyiyle geçmiş başarılarına bakabilir veya seçilen atın ne koşullarda başarılı olduğuna kapsamlı istatistikler sayesinde erişebilirsiniz. Bu detaylar; seçilen atın hangi pistte, hangi jokeyle ve hangi şehirde başarılı olduğuyla sınırlıdır diyebiliriz.

Kendi at ve bahis yorumlarınızı yapabileceğinizden bahsetmiştik. Aynı zamanda diğer üyelerin yorumlarını ve tahminlerini de inceleyebilirsiniz. Tahminlerini beğendiğiniz kullanıcıları takip edin ve yeni kupon paylaştıklarında bildirimlerce haberdar olun.

Ganyan Canavarı APK, basit görünüşlü bir arayüze sahiptir diyebiliriz. Ekranın üst bölümünde yer alan tarih ve şehir seçimlerini yaparak, filtrelemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Şehirleri ve günleri teker teker ayırarak, geçmiş veya gelecek yarışlar hakkında bilgi sahibi olun.

Siz de Ganyan Canavarı APK indirin ve Android cihazlarınızda ülkedeki tüm at yarışlarını görüntüleyin!

