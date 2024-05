Garten of Banban 7

Banban okulundaki sırları çözün ve kayıp olan kızı bulun! Oyunculara korku dolu anlar yaşatan Garten of Banban 7, serinin yedinci oyunu olarak karşımıza çıkıyor.

Berkcan Aktürk - 47 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Garten of Banban serisi, gittikçe kendini büyütmeye ve oyunculara korku salmaya devam ediyor. Yedinci bölümüyle karşımıza çıkan Garten of Banban 7, oyunculara tekrardan Banban okulundaki sırları çözmeye davet ediyor. Canavarların dolu olduğu koridorlarda, odalarda ve aslında her yerde savunmasız kalacaksınız. Bunun olmasını istemiyorsanız bulmacaları çözün, canavarlardan kaçın ve hayatta kalmaya çalışın.

Bir önceki oyunu oynadıysanız hatırlayacaksınız ki, artık yanınızda bir arkadaşınız yoktur. Daha önce beraber gezip sırları çözdüğünüz bir yoldaşınız bulunuyordu. Lakin artık tek başınıza hareket etmeli ve sırları kendiniz çözmelisiniz.

Her oyunda olduğu gibi bu bölümde de, tekrardan çeşitli zorluklarla ve üstüne koyulan korkunç öğelerle karşılaşacaksınız. Oynanış ve grafikler açısından neredeyse aynı olan Garten of Banban 7, sadece hikaye ve bölümsel görevler olarak değişse de oyuncuları korkutmaya devam ediyor.

Garten of Banban 7 İndir

Hala kayıp çocuğu arama görevindesiniz. Bu göreve odaklanarak her köşeyi aramalı, odalara girmek için bulmacaları çözmeli ve canavarlara karşı mücadele vermelisiniz. Kayıp çocuğu bulun ve Banban okulundaki sırları ortaya çıkarın.

Siz de Garten of Banban 7'yi indirin ve okuldaki canavarlara yakalanmadan tüm sırları çözün!

Garten of Banban 7 Sistem Gereksinimleri