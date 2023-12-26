Hayatta kalma korku oyunu olan Garten of Banban 6'da, kayıp çocuğu kurtarın ve Banban okulundaki gizemi çözün.

Berkcan Aktürk - 6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Banban okulunda geçen devam eden bir hikayeyle karşımıza çıkan Garten of Banban 6'da, tekrardan kayıp olan çocuğu bulmamız ve hayatta kalmamız gerekiyor. Daha önce hiç girilmemiş yerlere girin, bulmacaları çözün ve sizi kovalayan yaratıklara karşı mücadele verin. Serinin son oyunu önceki hikayeyi tekrardan devam ettiriyor. Yalnız bu sefer daha kötü koşullar ve zorlu bulmacalar ile karşı karşıya kalacaksınız.

Önceki hikayeye bakacak olursak, yine aynı şekilde çocuğu bulup hayatta kalmaya çalışıyoruz. Lakin, Garten of Banban 4'teki gibi yanımızda artık bir başka arkadaşımız bulunmuyor. Bu nedenle tüm oyun boyunca tek tabanca olarak hareket etmemiz ve çok dikkatli olmamız gerekiyor.

Garten of Banban 6 İndir

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz oyunlar arasında bulunan Garten of Banban 6, tahmin edebileceğiniz üzere grafiksel anlamda oyunculara çok da bir şey veremiyor. Basit grafiklere ve mekaniklere sahip olan Garten of Banban 6'yı indirerek, siz de hayatta kalma korku deneyimi yaşayabilirsiniz.

Garten of Banban 6 Sistem Gereksinimleri