Valorant, Riot Games'in son zamanlarda en çok ilgi çeken oyunlarından bir tanesi olmakla birlikte 2006 senesinde kurulan bu şirketin fps (first person shooter) türünde geliştirdiği ilk video oyunudur. Oyunu oynamak, oyun hakkında bilgi sahibi olmak, oyunun League of Legends ile herhangi bir farkının olup olmadığını öğrenmek isteyen oyuncular ise oyunu indirmeden önce Valorant sistem gereksinimleri hakkında fikir sahibi olmak istiyor.

Riot Games'in yeni first person shooter oyunu, kapalı beta sürümü sona erip herkesin kullanımına açıldıktan sonra o kadar çok ilgi gördü ki oyunun sunucuları oyuncu kapasitesinin üstesinden gelemedi ve bu nedenle bakıma alındı. İlk zamanlara bağlı olarak meydana gelen aksaklıkların akabinde oyun zaman içerisinde düzenli olarak geliştirilerek bugünkü kalitesine ulaştırıldı.

Valorant Sistem Gereksinimleri İle İlgili Detaylar

Sizler de bir oyuncu olarak Riot Games'in oyun pazarına girer girmez harika bir başarının altına imzasını atan oyunu hakkında bilgilenmek istiyorsanız ilk olarak oyunu denemelisiniz ama oyunu incelemeniz için bilgisayarınızın oyunun sistem gereksinimlerini karşılamak için yeterli olup olmadğıını da öğrenmeniz gerekiyor.

Peki, video oyununu oynamak için sabırsızlanan oyuncular tarafından çokça merak edilen Valorant sistem gereksinimleri nedir? Valorant'ın minimum ve önerilen sistem gereksinimlerini hemen aşağıdan öğrenebilirsiniz.

Valorant'ın Minimum Sistem Gereksinimleri (30 FPS)

İşlemci: Intel Core 2 Duo E8400

Bellek: 4 GB

Ekan Kartı: Intel HD 4000

İşletim Sistemi: Microsoft Windows 7, 8 ve 10 (64 bit)

Valorant'ın Önerilen Sistem Gereksinimleri (60 FPS)

İşlemci: Intel i3-4150

Bellek: 4 GB

Ekran Kartı: Geforce GT 730

İşletim Sistemi: Microsoft Windows 7, 8 ve 10 (64 bit)

Valorant'ın Yüksek Sistem Gereksinimleri (144 ve üstü FPS)

İşlemci: Intel Core i5-4460 3.2GHZ

Ekran Kartı: GTX 1050 Ti

Bellek: 4 GB

İşletim Sistemi: Microsoft Windows 7, 8 ve 10 (64 bit)

Oyunun geliştiricisinin başka bir oyunu League of Legends'ta çok az bile olsa zaman geçirmişseniz Valorant'ın League of Legends ile benzer yönlerinin olduğunu fark etmişsinizdir. League of Legends ile Valorant'ın benzer yönlerine değinmeden geçmek doğru olmayacaktır.

Oyunun içerisinde yer alan karakterlerin her birinin tıpkı League of Legends'ta olduğu gibi birtakım yetenekleri ve yeteneklerinin bekleme süreleri bulunuyor. Valorant'ta yetenek kullanırken League of Legends'tan farklı olarak q, w, e ve r tuşlarını değil de q, e, c ve x tuşları kullanılıyor. Ayrıca, League of Legends'ta olduğu gibi bu video oyununda da toplamda iki takım var, bu takımların her birinde 5 tane oyuncu yer alıyor.

Oyunun ağırlıklı olarak League of Legends'tan özelliklere sahip olduğunu söylemek mümkün olsa da Counter Strike serisinden de esintiler olduğunu da vurgulamak gerekiyor. Örneğin, Counter Strike serisinde olduğu gibi bu video oyununda da iki takım bulunuyor. Valorant'taki takımlardan birinin amacı bomba kurmak ve patlamasını sağlamakken, bir diğer takımın amacı ise bombanın patlamasını engellemektir.