Yenilenen seviyeleri ve sırlarıyla karşımıza çıkan Garten of Banban 8: Anti Devil, kayıp çocuğu bulmaya çalıştığımız bir korku oyunudur.

Berkcan Aktürk - 3 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Garten of Banban serisinin yeni oyunu olan Garten of Banban 8: Anti Devil, oyunculara karanlık seviyeler sunan bir korku oyunudur. Banban anaokulunda geçen bu korku oyununda, kayıp çocuğu bulmaya ve canavarlardan kaçmaya çalışıyorsunuz.

Garten of Banban 8: Anti Devil, yenilenen seviyeleriyle birlikte daha korkutucu anlar yaşatıyor. Okuldaki tüm sırları ortaya çıkarın, bulmacaları çözün ve kayıp çocuğu bulun.

Önceki oyunlarında her ne kadar çok oyunuculu mod olsa da, sekizinci Banban oyununda yalnız kalacaksınız. Gizemli tesisin derinliklerine inecek, bulmacaları çözere kapıları açacak ve tüm bunları yaparken tek olacaksınız.

Garten of Banban 8: Anti Devil İndir

Grafik ve oynanış açısından mükemmel bir şekilde tasarlanan bu yapım, oyunculara her seferinde harika dakikalar yaşatıyor. Belirli bir yapı üzerine kurulu olsa da, her oyunda ve her seviyede benzersiz anlar yaşayacaksınız. Farklı canavarlardan kaçın, farklı bulmacaları çözün ve kayıp çocuğu bulun.

Siz de Garten of Banban 8: Anti Devil indirerek, hem eğlenceli hem de aksiyon dolu bir korku deneyimi yaşayabilirsiniz.

Garten of Banban 8: Anti Devil Sistem Gereksinimleri