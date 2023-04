Unutamadığımız Efsane PS2 Oyunları

Eminiz ki PlayStation markasının en özel cihazlarından biri PlayStation 2’dir. Teknik anlamda en büyük sıçramalardan birini gerçekleştirmiş olan PlayStation 2 çok uzun bir süre en çok satan konsollardan biriydi. Devrimsel nitelikte bir cihaz olan PlayStation 2’de bek çok efsanevi oyunun da temelleri atıldı.

Biz de en kıymetli PlayStation 2 oyunlarından oluşan bir liste hazırladık. Eğer bu oyunları oynamadıysanız çok şey kaçırmışsınız demektir.

En iyi PS2 Oyunları

Bully

Tony Hawk's Pro Skater 3

Resident Evil 4

Grand Theft Auto: San Andreas

Twisted Metal: Black

Shadow of the Colossus

Silent Hill 2

Devil May Cry

God of War

Metal Gear Solid 3: Snake Eater

Bully

Rockstar Games’in en farklı yapımlarından biri olan Bully ilk kez 2006 yılında piyasaya sürülmüştü. Bir lise öğrencisini canlandırdığımız bu oyunda dilersek okula gidebiliyor dilersek de etrafta takılıp haylazlık yapabiliyorduk. Dönemine göre benzersiz bir oyun olan Bully’nin maalesef devamı gelmedi.

Tony Hawk's Pro Skater 3

Kendi türünde lider olan Tony Hawk's Pro Skater 3 adeta ikonik bir yapımdı. Temelinde bir kaykay oyunu olan Tony Hawk's Pro Skater 3 dönemin ruhunu çok iyi bir şekilde bizlere aktaran bir yapımdı. Tony Hawk's Pro Skater serisinin müzikleri zaten efsanedir. Oynanış ve müziğin bir arada sunulduğu bu yapım nostalji severleri mest edecek bir oyundur.

Resident Evil 4

Gelmiş geçmiş en iyi TPS oyunlarından biri olan Resident Evil 4 CAPCOM’un en başarılı işlerinden biriydi. Öyle ki, 2005 yılında çıkan Resident Evil 4’ün 2023 yılında remake versiyonu da çıktı. Orijinal oyun bizlere bir TPS oyununun nasıl olması gerektiğini göstermişti. Remake versiyonu ise bir oyun nasıl mükemmel bir şekilde remake yapılır bunu göstermiş oldu.

Grand Theft Auto: San Andreas

Grand Theft Auto serisinin en ikonik oyunu olan San Andreas pek çoğumuzun da favori oyunlarından biridir. O dönemin ruhunu çok iyi yansıtan bir oyun olan San Andreas’ı Playstation 2’de oynamak büyük bir keyifti. Genellikle bizim ülkemizde GTA markası PC ile özdeşleşmiş olsa da konsolda bu seriyi oynamanın keyfi bir başkadır.

Twisted Metal: Black

Twisted Metal serisi PlayStation 1’in en keyifli oyunlarından biriydi. PlayStation 2’de daha iyi gözüken bir Twisted Metal oyunu pek çok kişiyi heyecanlandırmak için yeterliydi. Twisted Metal: Black 2001 yılında oyuncularla buluştu ve epey sevildi. Daha sonradan PlayStation 3 ve 4’te de yer aldı.

Shadow of the Colossus

PlayStation 2’nin değeri en az bilinen oyunlarından biri olan Shadow of the Colossus maalesef herkes tarafından bilinen bir oyun değil. Neyse ki 2018 yılında oyun elden geçirildi PlayStation 4 için yayınlandı. Umuyoruz ki bu güzel oyun artık daha fazla kişiye ulaşmıştır.

Silent Hill 2

Korku oyunları denildiği zaman akıllara gelen ilk yapımlardan biri olan Silent Hill 2 pek çok açıdan benzersiz bir oyundu. Günümüzdeki korku oyunlarından çok farklı bir tarza sahip olan Silent Hill 2 psikolojik olarak etkileyici bir oyundu. PlayStation 2’nin bir diğer klasik eseri olan Silent Hill 2’nin remake haberi oyuncular tarafından büyük bir sevinç ile karşılandı. Umuyoruz ki Silent Hill markası ilerleyen dönemde tekrar şahlanır.

Devil May Cry

Hack’n’Slash oyunlarının en iyi temsilcilerinden biri olan Devil May Cry’ın ilk oyunu 2001 yılında PlayStation 2’ye çıkış yapmıştı. Hack’n’Slash janrının ilk eserlerinden olan Devil May Cry çok sevildi ve günümüze kadar uzanmayı başaran nadide bir seri haline geldi. Günümüzde Devil May Cry'ın ilk oyunu ile birlikte ikinci ve üçündü oyunu Devil May Cry HD Collection isimli bir sürüm ile bir araya geldi.

God of War

Bugün hiç şüphesiz ki PlayStation markasının en büyük ve köklü serisi God of War’dır. Oyun tarihinin en büyük yapımlarından biri olan God of War’ın neredeyse kötü bir oyunu yok diyebiliriz. 2005 yılında piyasaya sürülen ilk God of War oyunu pek çok yönden devrilmsel bir yapımdı. İyi bir hikayeye, muhteşem bir oynanışa ve dönemine göre oldukça iyi grafiklere sahip olan God of War oyun dünyasına adını altın harflerle yazdırmış bir seri olmayı başardı.

Metal Gear Solid 3: Snake Eater

Bazı oyunlar vardır, sadece bir oyun olmaktan çok daha fazlasıdır. Metal Gear Solid 3: Snake Eater sadece PlayStation 2’nin değil, belki de oyun tarihinin en iyi yapımıdır. Metal Gear Solid serisinin en özel oyunlarından biri olan Snake Eater sanki bir sinema filmi gibiydi.

PlayStation 2 döneminde hikaye odaklı oyunlar her ne kadar piyasada yerini almış olsa da Metal Gear Solid 3: Snake Eater hikaye anlatımı, senaryo ve derinlik bakımından benzersiz bir oyundu. Öyle ki, bu oyun taklit bile edilemiyordu. Oynanış ve mekanikler anlamında da dönemine göre çok iyi olan Metal Gear Solid 3: Snake Eater kesinlikle en iyi PlayStation 2 oyunlarından biriydi.

En iyi PS2 oyunlarına yer verdiğimiz listemizin sonuna geldik. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Sizin favori PS2 oyununuz hangisi? Listede olmasını düşündüğünüz başka PS2 oyunu var mı?