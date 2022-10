Geçmişten Günümüze Devil May Cry Serisi

Gelmiş geçmiş en iyi Hack and Slash oyunlarına imza atan Capcom, Devil May Cry markasını 2001 yılında yarattı. Hızlı oynanışa sahip olmasıyla, ilgi çekici ve eğlenceli oynanabilir karakterleriyle ve stilize dövüş sistemiyle öne Devil May Cry oyunları, oyun dünyası için oldukça önemli bir yere sahip. 5 ana oyuna, 1 HD koleksiyon paketine ve 1 spin-off diyebileceğimiz oyuna sahip olan bu seriyi yakından inceleyelim.

2001 yılından beri hayatımızda olan bu Devil May Cry serisinin oyunlarını tek tek sizler için inceleyelim.

Devil May Cry

İlk Devil May Cry oyunu şüphesiz bi oyun dünyasında bomba etkisi yarattı. Daha önce alışkın olmadığımız kadar hızlı bir oynanışa sahipti ve oldukça ürkütücü bir yanı da vardı. Daha sonrasında pek çok Devil May Cry oyununda daha göreceğimiz ve ikonik bir figür haline gelecek olan Dante karakterini de ilk kez bu oyunda görmüştük. Dönemine göre fena olmayan grafiklere sahipti ve her şeyden önemlisi çok havalı bir oyundu.

Devil May Cry 2

Maalesef ki ilk oyundan sonra çuvallayan Capcom oldukça hatalı ve keyifsiz bir devam oyunu çıkardı. Oyunun en büyük sıkıntısı mekanlardaki kamera açılarının çok saçma oluşu ve kamera geçişleri sırasında neredeyse oyunun kontrolünü kaybediyor oluşumuzdu. Dövüş esnasında aniden değişen bir kamera açısı her şeyi mahvediyordu. Oyunda Lucia ve Trish isminde 2 oynanabilir karakter de bulunuyordu.

Devil May Cry 3: Dante's Awakening

İkinci oyunda istediği başarıyı elde edemeyen Capcom bu sefer yükselişe geçti. İlk 2 oyundan çok daha iyi bir oyun yapmayı başaran ekip oyuna oldukça önemli bir özellik eklemişti. Silahların çeşitli stilleri bulunuyordu ve her stilin kendine göre bir oynanışı ve avantajları/dezavantajları bulunuyordu. Serinin sonraki oyunlarında da buna benzer sistemleri bol bol göreceğiz.

Devil May Cry 4

Bu kez farklı bir ana karakter ile Devil May Cry’ı oynuyoruz. Nero. Sıkı Dante hayranları tarafından beğenilmese de genel olarak Devil May Cry toplulukları tarafından beğenilen Nero oldukça sıradışı özelliklere sahipti. “Devil Bringer” adındaki kolu sayesinde Nero nesneleri ve düşmanları kendisine çekebiliyor. Nero’nun bir de ikonik bir kılıcı var. Bu kılıç adeta motosiklete gaz verir gibi çalışıyor ve şarj oluyor. Dövüşe girmeden önce gazladığınız bu kılıç ekstra hasar vermenize ve estetik hareketler yapmanıza imkan veriyor.

DmC: Devil May Cry

2013 yılında piyasaya sürülen DmC: Devil May Cry, ilk başta seriye reboot atma niyetinde olsa da Capcom’un 5. oyunu çıkarması üzerine spin-off’umsu bir hal aldı diyebiliriz. Capcom tarafından geliştirilmeyen ilk Devil May Cry oyunu olan bu yapım Ninja Theory tarafından geliştirildi, Capcom tarafından yayınlandı. Genel olarak olumlu yorumlar alan, akıcı ve hızlı oynanışa sahip olan bir oyun olsa da Dante’nin yeni tipi oyuncuların büyük bir kısmı tarafından beğenilmemişti. Dante’nin ikon haline gelmiş hafif uzun gri saçları ve keskin yüz hatları vardı. DmC: Devil May Cry isimli spin-off oyunda ise siyah kısa saçlar ve hafızada pek kalmayacak yüz hatlarına sahip bir Dante vardı. 4. ve 5. oyunda yıl olarak çok uzun zaman olduğu için bu oyun içimizdeki Devil May Cry açlığını bir süre bastırmayı başarmıştı.

Devil May Cry HD Collection

2012 yılında PlayStation 3 ve Xbox 360 için çıkış yapan bu koleksiyon paketi ilk 3 oyunun iyileştirilmiş grafikli ve yüksek çözünürlüklü versiyonunu bizlere sunuyordu. 2018 yılında ise Playstation 4, Xbox One ve PC için çıkış yaptı. Özellikle de bu paketin PC için çıkış yapması oldukça önemli. Zira ilk 2 oyunu bilgisayarda oynayamıyordunuz.

Oldukça kıymetli bir paket olan Devil May Cry HD Collection genel olarak olumlu yorumlar alsa da çok ciddi eksiklikleri de bulunuyordu. Sadece görsel anlamda iyileştirmelerin bulunduğu bu pakette oyunlarda -özellikle de ikinci oyunda- hatalar bulunuyordu. Görsel açıdan iyileştirilen bu oyunların mekanik olarak da iyileştirilmesi gerekirdi.

Devil May Cry 5

Son çıkan Devil May Cry oyunu olma özelliği taşıyan bu oyun serinin şüphesiz en iyi oyunlarından bir tanesi. 3 oynanabilir karaktere, -DLC ile Vergil de oynanabilir bir karakter olarak oyuna eklendi- tatmin edici bir hikaye ve enfes bir oynanışa sahip olan Devil May Cry 5, hayranların uzun bir süredir hayalini kurduğu oyundu. Görsel olarak da oldukça iyi bir seviyede olan Devil May Cry 5 Hack and Slash oyunlarından hoşlanan herkesin muhakkak oynaması gereken bir oyun.

Devil May Cry serisi ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Sizin favori Devil May Cry oyununuz hangisi? Bir sonraki Devil May Cry oyunu nasıl olmalı?