Age of Empires 2 Sistem Gereksinimleri Neler? Kaç GB?

Yıllar içerisinde bir video oyunu klasiği haline gelen Age of Empires 2, 1999 yılından beri hayatımızda olan bir oyun. Serinin pek çok oyunu daha çıktı ancak bazılarımız ikinci oyundan bir türlü kopamadı. Öyle ki ikinci oyunun pek çok modern versiyonu da piyasada yerini aldı. Age of Empires 2 sistem gereksinimleri de haliyle epey değişti.

Oyunun şu an Steam’de iki farklı versiyonu bulunuyor. 2013 yılında çıkan HD Edition ve 2019 yılında çıkan Definitive Edition. Eğer Age of Empires serisinin diğer oyunları ilginizi çekmiyorsa bu iki oyundan birini oynayabilirsiniz. Sizler için iki farklı versiyonun da sistem gereksinimlerini aşağıda listeledik. İşte Age of Empires 2 sistem gereksinimleri.

Age of Empires 2: HD Edition Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows Vista, 7, 8 Pro+

: Windows Vista, 7, 8 Pro+ İşlemci : 1.2GHZ CPU

: 1.2GHZ CPU Bellek : 1 GB RAM

: 1 GB RAM Ekran Kartı : Direct X 9.0c özellikli bir kart

: Direct X 9.0c özellikli bir kart DirectX : 9.0c

: 9.0c Depolama: 2 GB kullanılabilir alan

Age of Empires 2: Definitive Edition Sistem Gereksinimleri

Minimum

İşletim Sistemi : Windows 10 64bit

: Windows 10 64bit İşlemci : Intel Core 2 Duo ya da AMD Athlon 64x2 5600+

: Intel Core 2 Duo ya da AMD Athlon 64x2 5600+ Bellek : 4 GB RAM

: 4 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GT 420 or ATI Radeon HD 6850 ya da Intel HD Graphics 4000 y 2 GB VRAM

: NVIDIA GeForce GT 420 or ATI Radeon HD 6850 ya da Intel HD Graphics 4000 y 2 GB VRAM DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Ağ : Genişbant İnternet bağlantısı

: Genişbant İnternet bağlantısı Depolama: 15 GB kullanılabilir alan

Önerilen

İşletim Sistemi : Windows 10 64bit

: Windows 10 64bit İşlemci : 2.4 Ghz i5 ya da daha iyi AMD eş değeri

: 2.4 Ghz i5 ya da daha iyi AMD eş değeri Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : Nvidia GTX 650 ya da AMD HD 5850 ya da daha iyisi

: Nvidia GTX 650 ya da AMD HD 5850 ya da daha iyisi DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Ağ : Genişbant İnternet bağlantısı

: Genişbant İnternet bağlantısı Depolama: 15 GB kullanılabilir alan

Age of Empires 2 sistem gereksinimleri bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz Age of Empires 2’nin hangi versiyonunu oynuyorsunuz? Bilgisayarınız Age of Empires 2’nin sistem gereksinimlerini karşılıyor mu? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.