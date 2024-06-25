Age of Mythology: Retold Sistem Gereksinimleri Neler? Kaç GB?

Age of Mythology: Retold sistem gereksinimleri, popüler strateji serisinin yeni oyununu oynamak isteyen kişiler için oldukça önemli çünkü bilgisayar, oyunun gereksinimini karşılayamazsa kasma ve donma problemi meydana gelir.

Age of Mythology: Retold'u PC kaldırır mı sorusunun yanıtını merak eden kişiler için bir rehber hazırladık. İşte en iyi strateji oyunları arasında yerini almaya hazırlanan yapıma dair detaylar!

Age of Mythology: Retold Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 10 64 bit

: Windows 10 64 bit İşlemci : Intel i3-4130 ya da AMD FX 4350 2.4Ghz

: Intel i3-4130 ya da AMD FX 4350 2.4Ghz RAM : 8 GB

: 8 GB Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 645 / AMD Radeon Vega 8 / Intel Iris Graphics 550 veya daha iyisi

: NVIDIA GeForce GTX 645 / AMD Radeon Vega 8 / Intel Iris Graphics 550 veya daha iyisi DirectX: Sürüm 12

Oyunun düşük ayarlarda oynanabilmesi için NVIDIA GeForce GTX 645, AMD Radeon Vega 8, Intel Iris Graphics 550 veya daha iyi bir ekran kartı gerekiyor. İşlemci tarafında ise en az Intel i3-4130 ya da AMD FX 4350'ye ihtiyaç duyuluyor.

Age of Mythology: Retold Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 10 64 bit

: Windows 10 64 bit İşlemci : Intel i5 3.6 Ghz veya eşdeğer bir işlemci

: Intel i5 3.6 Ghz veya eşdeğer bir işlemci RAM : 16 GB

: 16 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 / AMD Radeon RX 570 veya daha iyisi

Önerilen sistem gereksinimlerinde en az Intel i5 3.6 Ghz veya eşdeğer bir işlemciye ihtiyaç duyuluyor. Ekran kartı tarafında ise en az NVIDIA GeForce GTX 970 ya da AMD Radeon RX 570 gerekiyor.

Age of Mythology: Retold Kaç GB?

Age of Mythology: Retold'un yüklenebilmesi için en az 50 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyulması bekleniyor. Konuya dair henüz resmî açıklama yapılmadı. Resmî açıklama yapıldıktan sonra buradan bilgi vereceğiz.

Age of Mythology: Retold Çıkış Tarihi

Yayıncılığını Xbox Game Studios'un üstlendiği Age of Mythology: Retold, 28 Ağustos 2024 tarihinde PC, Xbox Series X / S platformlarına çıkacak.

Age of Mythology: Retold Fiyatı

Age of Mythology: Retold Standard Edition PC fiyatı (Steam) : 19,99 dolar

: 19,99 dolar Age of Mythology: Retold Standard Edition Xbox fiyatı: 599 TL

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