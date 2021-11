Getting Over It APK

Getting Over It APK Android oyunda çekiçle yüksek dağlara tırmanıyorsunuz.

Erkan Calp - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Getting It Over, Android telefonunuzda oynayacağınız kaliteli grafiklere sahip tırmanma oyunu. Getting Over It Over uzun adıyla Getting Over It with Bennett Foddy kolay oynanış sunuyor. Ekrana dokunuşlarla balyozu hareket ettiriyorsunuz, hepsi bu. Pratik yaparak zıplayabilir, sallanabilir, tırmanabilir ve uçabilirsiniz. Dağın zirvesine ulaşan usta doğa yürüyüşçülerini büyük gizemler ve harika bir ödül bekliyor. Getting It Over APK olarak değil, Google Play’den Android telefonlara indirilebiliyor.

Getting Over It Android Oyun İndir

Getting Over It, büyük bir metal kazanda oturan Diogenes adında kontrolünüzde olan bir karakterin etrafında dönüyor. Karakteriniz nesneleri tutmasını ve kendini hareket ettirmesini sağlayan özel bir çekiç kullanıyor. Parmak hareketlerinizle dik bir dağa tırmanmak için karakterin üst gövdesini ve balyozunu hareket ettirmeye çalışıyorsunuz.

Oyuna çeşitli felsefi konuları tartışan Bennett Foddy’nin sesli yorumu eşlik ediyor. Yorumlarda önemli ilerleme kaydettiğinizde ve oyunda belirli noktalara geldiğinizde hayal kırıklığı ve azimle ilişkili alıntılara da rastlıyorsunuz. Dağa tırmanırken ilerlemenizin bir bölümünü veya tamamını kaybetme riskiyle karşı karşıyasınız; çünkü kayıt noktaları yok. Haritanın en yüksek noktasına ulaşarak boşluğa geldiğinizde oyun sona eriyor.

Jazzuo: “Doğa yürüyüşü gerçek hayatta yaptığınız şekilde, çok benzer, bunu hatırlayın, becerirsiniz.”