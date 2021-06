2. Dünya Savaşı dönemini yansıtan mobil FPS oyunu Ghosts of War Android Google Play'de!

Erkan Calp - 8 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Ghosts of War, İkinci Dünya Savaşı temalı birinci şahıs nişancı oyunu. Dünyanın her yerinden oyuncularla, güzel, iyi tasarlanmış grafiklerle heyecan verici online nişancı oyunu sizi bekliyor. Tarafınızı seçin, silahlarınızı hazırlayın, savaşa koşun! Dinamik aksiyon formunda unutulmaz bir savaş deneyimi yaşayacaksınız!

Ghosts of War İndir

Ghosts of War, 2. Dünya Savaşı döneminde geçen mobil FPS oyunu. Tanklar, gemilerin bulunduğu nefes kesici savaş alanları ve kesintisiz aksiyon yaşatan haritalarda savaşacaksınız. Her harita kendi yolunda ilginç, her haritanın kendine has özellikleri var. Farklı görünümlere sahip Amerika, Rusya, Japonya, Almanya gibi ülkelerin karakterleri arasından seçim yapıp savaşa giriyorsunuz. Diğer oyuncularla da takas edebileceğiniz oyun kartlarıyla daha da benzersiz ve pahalı silahlar elde edebiliyorsunuz. Silah demişken, Rus yapımı elle kurmalı piyade tüfeği Mosin Nagant, Almanların standart piyade tüfeği Mauser, Thompson hafif makineli tüfek, çeşitli tabancalar, hızlı ateş eden makineli tüfekler ve başka İkinci Dünya Savaşı silahları mevcut. Silahları geliştirebiliyor, özellik ekleyebiliyor ve gücünü artırabiliyorsunuz. Ayrıca parlak ve renkliden gravürlü metal kaplamalara silahınızı öne çıkaracak çok çeşitli kaplamalar var.

Görev listesine göre görevleri tamamlıyorsunuz. Seviye yükseldikçe yeni silahlar ve kamuflajların kilidi açılıyor. Seviyeniz ne kadar yüksekse ödül de o kadar iyi oluyor. Ölüm maçı ve Takım savaşı olmak üzere iki farklı modda oynama sunuyor. Ölüm maçında herkes tek başına haritadaki diğer oyuncularla ilk sırayı almak için mücadele ediyor. Takım savaşında arkadaşlarınızla birleşip düşmanları yok ediyorsunuz.