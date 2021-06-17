Ghosts of War
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 62.00 MB
- Üretici XDEVS LTD
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2. Dünya Savaşı dönemini yansıtan mobil FPS oyunu Ghosts of War Android Google Play'de!
Ghosts of War, İkinci Dünya Savaşı temalı birinci şahıs nişancı oyunu. Dünyanın her yerinden oyuncularla, güzel, iyi tasarlanmış grafiklerle heyecan verici online nişancı oyunu sizi bekliyor. Tarafınızı seçin, silahlarınızı hazırlayın, savaşa koşun! Dinamik aksiyon formunda unutulmaz bir savaş deneyimi yaşayacaksınız!
Ghosts of War İndir
Ghosts of War, 2. Dünya Savaşı döneminde geçen mobil FPS oyunu. Tanklar, gemilerin bulunduğu nefes kesici savaş alanları ve kesintisiz aksiyon yaşatan haritalarda savaşacaksınız. Her harita kendi yolunda ilginç, her haritanın kendine has özellikleri var. Farklı görünümlere sahip Amerika, Rusya, Japonya, Almanya gibi ülkelerin karakterleri arasından seçim yapıp savaşa giriyorsunuz. Diğer oyuncularla da takas edebileceğiniz oyun kartlarıyla daha da benzersiz ve pahalı silahlar elde edebiliyorsunuz. Silah demişken, Rus yapımı elle kurmalı piyade tüfeği Mosin Nagant, Almanların standart piyade tüfeği Mauser, Thompson hafif makineli tüfek, çeşitli tabancalar, hızlı ateş eden makineli tüfekler ve başka İkinci Dünya Savaşı silahları mevcut. Silahları geliştirebiliyor, özellik ekleyebiliyor ve gücünü artırabiliyorsunuz. Ayrıca parlak ve renkliden gravürlü metal kaplamalara silahınızı öne çıkaracak çok çeşitli kaplamalar var.
Görev listesine göre görevleri tamamlıyorsunuz. Seviye yükseldikçe yeni silahlar ve kamuflajların kilidi açılıyor. Seviyeniz ne kadar yüksekse ödül de o kadar iyi oluyor. Ölüm maçı ve Takım savaşı olmak üzere iki farklı modda oynama sunuyor. Ölüm maçında herkes tek başına haritadaki diğer oyuncularla ilk sırayı almak için mücadele ediyor. Takım savaşında arkadaşlarınızla birleşip düşmanları yok ediyorsunuz.
- Üç benzersiz harita
- Farklı karakterler
- Oyun kartları koleksiyonu
- Çok çeşitli İkinci Dünya Savaşı silahları
- Silah yükseltme
- Savaş geçişi
- Kamuflajlar ve eşyalar
- İki oyun modu (Güncellemelerle yeni oyun modları eklenecek)
Ghosts of War
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 2048.00 MB
- Üretici XDEVS LTD
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Ghosts of War, iPhone ve iPad'de oynanabilen 2. Dünya Savaşı nişancı oyunu.
Ghosts of War, İkinci Dünya Savaşı atmosferini yaşatan nişancı oyunu. Birinci şahıs kamera açısından oynanış sunan savaş oyununda kesintisiz aksiyon yaşatan savaş alanlarında dünyanın dört bir yanından oyuncularla mücadele ediyor veya tek başınıza haritadaki tüm oyuncularla sıralama için savaşıyorsunuz. 2. Dünya Savaşı silahlarını kullandığınız aksiyon-adrenalin yüklü bu mobil oyunu oynamanızı isterim. Ghosts of War’u iPhone/iPad cihazınıza App Store’dan ücretsiz indirip oynayabilirsiniz.
Ghosts of War İndir iOS
- 3 benzersiz harita: Tanklar, gemilerle nefes kesici savaş alanları ve durmak bilmeyen aksiyon. Her harita farklı, kendine has özelliklere sahip.
- Farklı karakterler: Farklı görünümlerde ABD, Rusya, Japonya, Almanya gibi ülkelerin karakterleri
- Oyun kartları koleksiyonları: Benzersiz ve pahalı silahlar elde etmek için toplanabilir ticari oyun kartları. Diğer oyuncularla değiştirme!
- 2. Dünya Savaşı silahlarından oluşan devasa cephanelik: 23 farklı silah türü
- Silah yükseltme: En sevdiğiniz silahları geliştirin, özellikler ve hasar ekleyin.
- Savaş bileti: Görevler listesine göre görevleri tamamlayın. Seviye yükseldikçe yeni silahlar ve kamuflajlar alacaksınız.
- Kamuflajlar ve eşyalar: Çok çeşitli silah görünümleri ile silahınızı özelleştirin.
- 2 oyun modu: Ölüm Maçı ve Takım savaşı