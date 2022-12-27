LoL FPS ve Ping Gösterme Nasıl Yapılır?

LoL FPS ve ping gösterme işlemlerinin oldukça basit bir şekilde gerçekleştirilebilmesine imkân tanıyor. Peki, MOBA türünün başarılı bir örneği olan League of Legends'ta FPS ve ping değerlerinin görülebilmesi için hangi adımların uygulanması gerekiyor?

Ping ve FPS değerleri, çevrim içi tabanlı video oyunlarında büyük bir öneme sahiptir çünkü oyun deneyimini doğrudan etkiler. Eğer düşük FPS veya yüksek pinge maruz kalırsanız donma ve takılma gibi problemlerle karşı karşıya kalırsınız.

Söz konusu nedenden ötürü League of Legends oyuncuları da söz konusu bilgileri gerçek zamanlı olarak görüntülemek istiyor. Peki, bu bilgilere anlık olarak ulaşmak için hangi adımlar uygulanmalıdır?

LoL FPS ve Ping Gösterme Adımları Neler?

Oyunun istemcisini açın.

Hesabınıza giriş yapın.

Bir maça girin.

Ctrl + F kısayolunu kullanın.

En iyi MOBA oyunları arasında yer alan League of Legends'ta ping ve FPS değerlerini gerçek zamanlı olarak görebilmek için oyun içerisinde sadece iki tuşa basmak yeterlidir. Dolayısıyla söz konusu işlemi saniyeler içerisinde tamamlayabilirsiniz.

Dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından oynanan ve yıllardır popülerliğini devam ettirerek büyük bir başarının altına imza atan League of Legends isimli video oyununun istemcisini açın. Eğer oturumunuz açık değilse üyelik bilgilerinizi yazarak hesabınıza giriş yapın.

Hesabınıza giriş yaptıktan sonra oyunun ana sayfası ile karşılaşacaksınız. "Oyna" butonuna tıklayın ve ardından mod seçme, şampiyon seçme gibi adımları tamamlayın. Bu adımların ardından yükleme ekranı gelecektir. Maça giriş yaptıktan sonra Ctrl + F klavye kısayolunu kullanın.

Söz konusu kısayolunu uygulamanız hâlinde ekranın sağ alt köşesinde hem ping hem de FPS değerini görüntüleyebilirsiniz. Aynı klavye kısayolunu kullandığınız takdirde bu bilgiler ekrandan kaybolacaktır. Bu şekilde bu değerleri açıp kapatabilirsiniz.

Ctrl + F, geliştiriciler tarafından belirlenen varsayılan klavye kısayoludur. Eğer isterseniz söz konusu işlem için farklı bir klavye kısayolu belirleyebilmeniz mümkün. Bunun için oyun istemcisinde yer alan çark simgesine tıklayarak ayarlar sayfasını açın.

Ayarlar sayfasında yer alan "Kısayol Tuşları" bölümünden FPS ve ping gösterme kısayolu için farklı tuşları atayabilirsiniz. Bu sayede Ctrl + F yerine farklı tuşlara basarak FPS ve ping değerlerine gerçek zamanlı olarak erişebilirsiniz.

Bu yazıda dünyanın en popüler video oyunlarından bir tanesi olan League of Legends'ta (LoL) FPS ve ping nasıl gösterilir sorusunu yanıtladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

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