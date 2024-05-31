God of War Ragnarök PC Sistem Gereksinimleri Neler? Kaç GB?

God of War Ragnarök sistem gereksinimleri, popüler oyunun kasma ve donma problemleri yaşanmadan oynanabilmesi için hangi donanıma ihtiyaç duyulduğunu gösterir. Dolayısıyla sorunsuz oyun deneyimi için bu gereksinimler çok önemlidir.

God of War Ragnarök PC çıkış tarihi ne zaman sorusu, Sony tarafından yanıtlandı ancak ihtiyaç duyulan minimum ve önerilen gereksinimler henüz açıklanmadı. Bu nedenle oyunu bilgisayarda oynamak isteyen oyuncular, hangi donanım bileşenlerinin gerekli olacağını merak ediyor.

Not: Rehberde yer alan sistem gereksinimleri resmî değildir. God of War Ragnarök'ün ihtiyaç duyabileceği tahmini donanım bileşenlerine yer verdik. Dolayısıyla oyunun PC sürümünün resmî minimum ve önerilen gereksinimleri farklı olabilir.

God of War Ragnarök Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 10 ve üzeri

: Windows 10 ve üzeri İşlemci : Intel Core i3 8100 veya AMD Ryzen 3 1300X

: Intel Core i3 8100 veya AMD Ryzen 3 1300X Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 1650 ya da AMD Radeon RX 5500XT

: NVIDIA GeForce GTX 1650 ya da AMD Radeon RX 5500XT RAM: 16 GB

Oyunun düşük ayarlarda oynanabilmesi için en az NVIDIA GeForce GTX 1650 ya da AMD Radeon RX 5500XT ekran kartına ihtiyaç duyulabilir. İşlemci tarafında ise en az Intel Core i3 8100 veya AMD Ryzen 3 1300X gerekebilir.

God of War Ragnarök Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 10 ve üzeri

: Windows 10 ve üzeri İşlemci : Intel Core i7 9700 ya da AMD Ryzen 7 3700X

: Intel Core i7 9700 ya da AMD Ryzen 7 3700X Ekran Kartı : NVIDIA GeForce RTX 3070 veya AMD Radeon RX 6800

: NVIDIA GeForce RTX 3070 veya AMD Radeon RX 6800 RAM: 16 GB

Önerilen sistem gereksinimlerinde en az Intel Core i3 8100 veya AMD Ryzen 3 1300X işlemcisi gerekebilir. Ekran kartı tarafında ise en az NVIDIA GeForce RTX 3070 veya AMD Radeon RX 6800'e ihtiyaç duyulabilir.

God of War Ragnarök Kaç GB?

God of War Ragnarök'ün en az 90 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyması bekleniyor. Konuya dair henüz resmî açıklama yapılmadı. Resmî açıklama yapıldıktan sonra buradan bilgi vereceğiz.

God of War: Ragnarök PC Sürümü Fiyatı

God of War: Ragnarök'ün PC sürümü Steam'de 49,99 dolar, Epic Games Store'da ise 1.499 TL fiyat etiketiyle ön siparişe açıldı.

Bu rehberde God of War Ragnarök kaç GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyacak sorusu dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları yanıtladık. Söz konusu oyun ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.