League of Legends FPS Arttırma Nasıl Yapılır?

Riot Games tarafından geliştirilen League of Legends, ilk çıktığı zamandan beri düzenli olarak güncellenmeye devam ediyor. Çevrim içi olarak oynanması ve her geçen gün bünyesine daha fazla oyuncunun katılması, video oyununun düzenli olarak gelişmesine yardımcı oluyor. Video oyunlarının grafikleri gelişirken maalesef ki oyuncuların bilgisayarında yavaşlama gibi sorunlar meydana gelebiliyor ancak League of Legends FPS arttırma teknikleri ile bu sorunu aşabilirsiniz.

Bu oyunu ilk kez oynuyorsanız League of Legends ile ilgili terimleri incelemeyi unutmayın. Bu terimler, oyunla ilişkili kullanılan terimleri anlamanıza yardımcı olabilir.

League of Legends FPS Arttırma Yöntemleri

Bu makalede League of Legends FPS arttırma işleminin nasıl yapılabileceğini açıklayacağız. Bu ipuçlarını doğruca takip ederseniz FPS (Frame Per Second) sorununu çözebilirsiniz. İşte 2020 yılında League of Legends'ta daha hızlı bir oyun oynamak için yapmanız gerekenler!

1. Oyun İçi Ayarları Değiştirmek

League of Legends'taki ayarlarınızın kare sayısının üzerinde çok büyük bir etkisi vardır. Örneğin, ESC tuşuna basıp "Görüntü" seçeneğine geldiğinizde oyunun grafik bakımından kalitesinin varsayılan olarak en üst seviyede olduğunu görebilirsiniz. Yüksek kalitenin seçili olması çok daha fazla kaynak tüketeceği için oyunun yavaşlaması gibi sorunlar meydana gelebilir.

Oyun içinde çok düşük FPS alıyorsanız ESC tuşuna basıp "Görüntü" seçeneğine gelmenizi ve gölgeleri kaldırmak, çevre kalitesini çok düşük tutmak gibi yöntemleri uygulamanızı öneririz.

2. Ekran Kartı Sürücüsünü Güncellemek

Ekran kartı sürücüsünün güncellemeleri genellikle önemli hata düzeltmelerini içerir. Ekran kartı sürücüleri çoğunlukla eski sürümlerle gönderildiği için yeni bir ekran kartı sürücüsü aldığınız zaman atılması gereken en önemli adımlardan biri en güncel sürücünün yüklendiğinden emin olmaktır.

3. Arka Planda Çalışan Programları Kapatmak

Siz oyun oynarken arka planda çalışan çok fazla program olabilir ve bu programların her biri, oyunun yavaşlamasına neden olabilecek işlemler gerçekleştirebilir. Örneğin, virüsten koruma yazılımları, bilgisayarınızda tarama işlemi gerçekleştirirken inanılmaz bir yavaşlık söz konusu olabilir. Oyuna girmeden önce arka planda çalışan tüm gereksiz programları kapattığınızdan emin olun.

4. Kötü Amaçlı Yazılım Taraması Yapmak

Oyunun performansında sadece son bir iki gündür azalma görüyorsanız bilgisayarınızda farkında olmadığınız çok fazla kötü amaçlı yazılım olabilir. Bu tür kötü amaçlı yazılımlar arka planda çalışma eğilimindedir. Bilgisayarınızın kaynaklarını fark edilmeyecek bir şekilde kullanır. Bilgisayarınızda bu tür kötü amaçlı yazılımların bulunmadığından emin olmak için virüsten koruma yazılımlarını kontrol etmenizi öneririz.

5. Bilgisayarın Sıcaklığını Ölçmek

Oyuna girdiğiniz ilk bir iki saat herhangi bir yavaşlık yok ancak bu bir iki saatin sonrasında yavaşlama meydana geliyorsa bunun sebebi bilgisayarınızın aşırı ısınması olabilir. Havalandırma deliklerinin ve fanların temiz olduğundan emin olun. Havalandırma delikleri ve bilgisayar fanları genellikle toz tutma eğiliminde olduğu için bilgisayarın normal bir şekilde çalışması mümkün olmuyor. Bununla birlikte, League of Legends'ı bir dizüstü bilgisayarda oynuyorsanız soğutucu satın almayı düşünebilirsiniz.