Gothic 1 Remake, orijinal oyunun modernleştirilmiş haliyle karşımıza çıkan bir RPG oyunudur.

Berkcan Aktürk - 16 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Gothic 1 Remake, 2001 yılında çıkan kült RPG oyununun Unreal Engine 5 ile tamamen modernize edilmiş yeniden yapımıdır.

NPC’ler günlük rutinlere sahip ve yaptığın seçimlere göre dünya dinamik şekilde tepki verir.

Oyun; PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için çıkacak.

2001 yılında çıkan ilk oyunun modern hali olan Gothic 1 Remake, RPG efsanesini tekrardan yaşatıyor. Grafik, oynanış ve mekanik açıdan değişikliklerle karşılaştığımız bu yeniden yapımda, açık dünya haritasını keşfedecek ve görevleri tamamlamaya çalışacaksınız.

Henüz daha piyasaya sürülmemiş olan Gothic 1 Remake, 5 Haziran 2026'da oyuncularla buluşacak. Sadece PC'de değil, aynı zamanda Xbox Series X/S ve Playstation 5 için de satışa sunulacak.

Gerçekçiliği ön planda tutan geliştiriciler, savaşlarda ve basit gezintilerde maksimum görsellik sunmaktadır. Nehirler, şelaleler, manzaralar, sürekli değişen hava durumu ve diğer ayrıntılar mükemmel bir şekilde kotarılmış.

Tamamen tek oyunculu bir deneyim sunan Gothic 1 Remake, içerisinde çok oyunculu modları barındırmıyor. Tek başınıza 30 saatten fazla RPG zevki yaşayacak ve yan görevlerle bu saati uzatabileceksiniz. Aynı zamanda ilk oyuna kıyasla daha uzun bir oyun süresi sunmaktadır.

Gothic 1 Remake Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İŞLETIM SISTEMI: Windows 10 64bit / Windows 11 64bit

Windows 10 64bit / Windows 11 64bit İŞLEMCI: Intel Core i7-7700K / AMD Ryzen 5 1600X

Intel Core i7-7700K / AMD Ryzen 5 1600X BELLEK: 16 GB RAM

16 GB RAM EKRAN KARTI: 8 GB VRAM, AMD RX 6700 XT or NVIDIA GeForce RTX 2070

8 GB VRAM, AMD RX 6700 XT or NVIDIA GeForce RTX 2070 DIRECTX: Sürüm 12

Sürüm 12 DEPOLAMA: 60 GB kullanılabilir alan

60 GB kullanılabilir alan SES KARTI: DirectX compatible