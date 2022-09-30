Netflix Gizli Kodları: Gizli Dizi ve Filmlere Erişim

Netflix'te daha fazla içerik izlemek isteyen kullanıcılar için Netflix gizli kodlarını yani kategori id'lerini sizler için derledik.

Abdullah Yılmaz
Abdullah Yılmaz -

Hiç şüphesiz en iyi flim, dizi ve belgesel izleme platfomalarından Netflix, her geçen gün kullanıci sayısını arttırmakta. Özellikle büyük rakibi Disney Plus gibi platformlar Netflix'deki kaliteli içerik sayısına yetişemedi. Ancak, birçok kişi Netflix'te bir şeyler izlerken en popüler içeriklere bakmakta. Bunun nedeni ise Netflix kategori id'lerini bilmemek. Bu kategori id'leri internet üzerinde Netflix gizli kodları olarakta geçmekte. Biz de sizler için gizli Netflix kodlarını listeledik. Peki, bu gizli kodlar neler? Gelin birlikte bakalım

Netflix Gizli Kodları Neler?

Aksiyon ve Macera (1365)

Kovboy 7700
Aksiyon komedisi 43040
Süper kahraman 10118
Dövüş 8985
Casus 10702

 

Komedi (6548)

Romantik 5475
Kara  869
Spor 5286
Gece 1402

 

Belgeseller (6839)

Biyografik 3652
Suç  9875
Askeri 4006
Tarih 5349
Macera 1159
Siyasi 7018
Sosyal 3675

 

Bilim Kurgu

Uzay 1568
Gerilim 11001
Fantezi 9744
Macera 6926

 

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En İyi Bilim Kurgu Filmleri

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Romantik

Drama 1255
Komedi 5475
Erotik 35800

 

Diziler

Suç 26146
Kore 67879
Askeri 25804
Korku 83059
Bilim 1372
Yemek veya seyehat 72436
İngiliz

52117
Komedi 10375
Gizem 4366
Belgesel 10105

 

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Anime

Aksiyon 2653
Bilim kurgu 2729
Drama 452
Fantastik 11146
Komedi 9302

 

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Gerilim

Psikolojik 5505
Siyasi 10504
Gerilim 46588

 

Drama

Spor 7243
Savaş, ordu 11
Romantik 1255
Suç 6889
Gerçek hayattan uyarlanmış  3653

 

Spor

Futbol 12803
Dövüş 8985
Basketbol 12762
Spor, fitness 9327

Çocuk ve Aile

0-2 yaş 6796
2-4 yaş 6218
5-7 yaş 5455
8-10 yaş  561
11-12 yaş  6962

Netflix gizli kodları yani flim ve dizi kategori id'leri yukarıda görüldüğü gibidir. Birçok kişi Netflix'te bu kodları bilmemekte ve Netflix'te izlemeye bir şey bulamıyorum demektedir. Fakat, Netflix'in aslında izlediklerinize göre çok güzel önerileri de bulunmaktadır. Tabî her zaman algoritma zevkinize göre önerilerde de bulunamayabilir. İşte o zaman bu Netflix gizli kodlarını kullanabilirsiniz.
 

Netflix Gizli Kodlar Nasıl Kullanılır?

  • İlk olarak Netflix arama kısmına gelin.
  • İstediğiniz kategorideki kodu kopyalayın.
  • Arama kısmına kopyaladığınız bağlantıyı yapıştırın.
  • İşlem tamamlanmış olacaktır. 

Netflix'te Kaç İçerik Var?

Netflix Amerika'da binlerce içerik barındırırken Türkiye'de o kadar fazla içerik sunmuyor. Bilinene göre Netflix'te ABD'de 5 bin'den fazla içerik bulundururken, Türkiye'de bu sayı 700'lerde. Bunun bir çok sebebi olabiliyor. Mesela Netflix'deki çalışanlar Türkiye pazarında bu içeriklerin izlenmeyeceğini düşünebilir.

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Bu içeriğimizde dünyanın en popüler çevrimiçi flim, dizi ve belgesel izleme platformlarından olan Netflix'te bulunan gizli kodlar hakkında yazdık. Sizler bu kodları kullanıyor musunuz, sizce bu kodlar yararlı mı? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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