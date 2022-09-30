Netflix Gizli Kodları: Gizli Dizi ve Filmlere Erişim
Netflix'te daha fazla içerik izlemek isteyen kullanıcılar için Netflix gizli kodlarını yani kategori id'lerini sizler için derledik.
Hiç şüphesiz en iyi flim, dizi ve belgesel izleme platfomalarından Netflix, her geçen gün kullanıci sayısını arttırmakta. Özellikle büyük rakibi Disney Plus gibi platformlar Netflix'deki kaliteli içerik sayısına yetişemedi. Ancak, birçok kişi Netflix'te bir şeyler izlerken en popüler içeriklere bakmakta. Bunun nedeni ise Netflix kategori id'lerini bilmemek. Bu kategori id'leri internet üzerinde Netflix gizli kodları olarakta geçmekte. Biz de sizler için gizli Netflix kodlarını listeledik. Peki, bu gizli kodlar neler? Gelin birlikte bakalım
Netflix Gizli Kodları Neler?
Aksiyon ve Macera (1365)
|Kovboy
|7700
|Aksiyon komedisi
|43040
|Süper kahraman
|10118
|Dövüş
|8985
|Casus
|10702
Komedi (6548)
|Romantik
|5475
|Kara
|869
|Spor
|5286
|Gece
|1402
Belgeseller (6839)
|Biyografik
|3652
|Suç
|9875
|Askeri
|4006
|Tarih
|5349
|Macera
|1159
|Siyasi
|7018
|Sosyal
|3675
Bilim Kurgu
|Uzay
|1568
|Gerilim
|11001
|Fantezi
|9744
|Macera
|6926
En İyi Bilim Kurgu Filmleri
Sıklıkla uzay üzerine çekilen bilim kurgu filmleri, izleyicileri paraler evrenlere sürüklerken bazen keşke yaşansa bazen de iyi ki gerçek değil dedirtmektedir.
Romantik
|Drama
|1255
|Komedi
|5475
|Erotik
|35800
Diziler
|Suç
|26146
|Kore
|67879
|Askeri
|25804
|Korku
|83059
|Bilim
|1372
|Yemek veya seyehat
|72436
|İngiliz
|
52117
|Komedi
|10375
|Gizem
|4366
|Belgesel
|10105
En Çok Sevilen Türk Dizileri Neler?
Türk dizileri uzunluğu ve konuları olsun birçok defa eleştiri almış ve izleyiciler tarafından sürekli tartışılan bir konu olmuştur.
Anime
|Aksiyon
|2653
|Bilim kurgu
|2729
|Drama
|452
|Fantastik
|11146
|Komedi
|9302
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Gerilim
|Psikolojik
|5505
|Siyasi
|10504
|Gerilim
|46588
Drama
|Spor
|7243
|Savaş, ordu
|11
|Romantik
|1255
|Suç
|6889
|Gerçek hayattan uyarlanmış
|3653
Spor
|Futbol
|12803
|Dövüş
|8985
|Basketbol
|12762
|Spor, fitness
|9327
Çocuk ve Aile
|0-2 yaş
|6796
|2-4 yaş
|6218
|5-7 yaş
|5455
|8-10 yaş
|561
|11-12 yaş
|6962
Netflix gizli kodları yani flim ve dizi kategori id'leri yukarıda görüldüğü gibidir. Birçok kişi Netflix'te bu kodları bilmemekte ve Netflix'te izlemeye bir şey bulamıyorum demektedir. Fakat, Netflix'in aslında izlediklerinize göre çok güzel önerileri de bulunmaktadır. Tabî her zaman algoritma zevkinize göre önerilerde de bulunamayabilir. İşte o zaman bu Netflix gizli kodlarını kullanabilirsiniz.
Netflix Gizli Kodlar Nasıl Kullanılır?
- İlk olarak Netflix arama kısmına gelin.
- İstediğiniz kategorideki kodu kopyalayın.
- Arama kısmına kopyaladığınız bağlantıyı yapıştırın.
- İşlem tamamlanmış olacaktır.
Netflix'te Kaç İçerik Var?
Netflix Amerika'da binlerce içerik barındırırken Türkiye'de o kadar fazla içerik sunmuyor. Bilinene göre Netflix'te ABD'de 5 bin'den fazla içerik bulundururken, Türkiye'de bu sayı 700'lerde. Bunun bir çok sebebi olabiliyor. Mesela Netflix'deki çalışanlar Türkiye pazarında bu içeriklerin izlenmeyeceğini düşünebilir.
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1997 Yılından beri hayatımızda olan platform milyonlarca izleyiciyi kendisinde barındırıyor ve her geçen gün binlerce izleyiciyi daha kendine katıyor.
Bu içeriğimizde dünyanın en popüler çevrimiçi flim, dizi ve belgesel izleme platformlarından olan Netflix'te bulunan gizli kodlar hakkında yazdık. Sizler bu kodları kullanıyor musunuz, sizce bu kodlar yararlı mı? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.
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