Netflix Gizli Kodları: Gizli Dizi ve Filmlere Erişim

Hiç şüphesiz en iyi flim, dizi ve belgesel izleme platfomalarından Netflix, her geçen gün kullanıci sayısını arttırmakta. Özellikle büyük rakibi Disney Plus gibi platformlar Netflix'deki kaliteli içerik sayısına yetişemedi. Ancak, birçok kişi Netflix'te bir şeyler izlerken en popüler içeriklere bakmakta. Bunun nedeni ise Netflix kategori id'lerini bilmemek. Bu kategori id'leri internet üzerinde Netflix gizli kodları olarakta geçmekte. Biz de sizler için gizli Netflix kodlarını listeledik. Peki, bu gizli kodlar neler? Gelin birlikte bakalım

Netflix Gizli Kodları Neler?

Aksiyon ve Macera (1365)

Kovboy 7700 Aksiyon komedisi 43040 Süper kahraman 10118 Dövüş 8985 Casus 10702

Komedi (6548)

Romantik 5475 Kara 869 Spor 5286 Gece 1402

Belgeseller (6839)

Biyografik 3652 Suç 9875 Askeri 4006 Tarih 5349 Macera 1159 Siyasi 7018 Sosyal 3675

Bilim Kurgu

Uzay 1568 Gerilim 11001 Fantezi 9744 Macera 6926

Romantik

Drama 1255 Komedi 5475 Erotik 35800

Diziler

Suç 26146 Kore 67879 Askeri 25804 Korku 83059 Bilim 1372 Yemek veya seyehat 72436 İngiliz 52117 Komedi 10375 Gizem 4366 Belgesel 10105

Anime

Aksiyon 2653 Bilim kurgu 2729 Drama 452 Fantastik 11146 Komedi 9302

Gerilim

Psikolojik 5505 Siyasi 10504 Gerilim 46588

Drama

Spor 7243 Savaş, ordu 11 Romantik 1255 Suç 6889 Gerçek hayattan uyarlanmış 3653

Spor

Futbol 12803 Dövüş 8985 Basketbol 12762 Spor, fitness 9327

Çocuk ve Aile

0-2 yaş 6796 2-4 yaş 6218 5-7 yaş 5455 8-10 yaş 561 11-12 yaş 6962

Netflix gizli kodları yani flim ve dizi kategori id'leri yukarıda görüldüğü gibidir. Birçok kişi Netflix'te bu kodları bilmemekte ve Netflix'te izlemeye bir şey bulamıyorum demektedir. Fakat, Netflix'in aslında izlediklerinize göre çok güzel önerileri de bulunmaktadır. Tabî her zaman algoritma zevkinize göre önerilerde de bulunamayabilir. İşte o zaman bu Netflix gizli kodlarını kullanabilirsiniz.



Netflix Gizli Kodlar Nasıl Kullanılır?

İlk olarak Netflix arama kısmına gelin.

İstediğiniz kategorideki kodu kopyalayın.

Arama kısmına kopyaladığınız bağlantıyı yapıştırın.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Netflix'te Kaç İçerik Var?

Netflix Amerika'da binlerce içerik barındırırken Türkiye'de o kadar fazla içerik sunmuyor. Bilinene göre Netflix'te ABD'de 5 bin'den fazla içerik bulundururken, Türkiye'de bu sayı 700'lerde. Bunun bir çok sebebi olabiliyor. Mesela Netflix'deki çalışanlar Türkiye pazarında bu içeriklerin izlenmeyeceğini düşünebilir.

Bu içeriğimizde dünyanın en popüler çevrimiçi flim, dizi ve belgesel izleme platformlarından olan Netflix'te bulunan gizli kodlar hakkında yazdık. Sizler bu kodları kullanıyor musunuz, sizce bu kodlar yararlı mı? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.