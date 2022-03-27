Granny
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 2,008
- Üretici DVloper
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Granny, PC ve mobilde en çok oynanan korku oyunları arasında. Popüler korku oyunu Granny Steam'de!
Granny, mobil oyuncuların favori korku oyunlarından. Grafiklerinden ziyade atmosferiyle beğenilen popüler korku oyunu, PC’de Steam platformu üzerinden indirilebiliyor. Oyuna ismini veren korkunç büyükannenin evinden kaçmaya çalıştığınız gerilim yüklü bu oyunda nereden neyin geleceği belli değil; oyunu kulaklıkla oynarsanız atmosfere girmekle kalmayıp hayatta kalma şansınız da artırmış olursunuz. Korku gerilim oyunlarını seviyorsanız, Granny tavsiyemdir.
Granny Özellikleri
- Birbirinden farklı tehlikeler,
- Karanlık bir atmosfer,
- Ürkütücü ses efektleri,
- Korku dolu bir tempo,
- Sadece İngilizce dil desteği,
- Hayatta kalma temalı,
- Mobil ve Windows sürümler,
Granny İndir
Granny adlı korku oyununda bir büyükannenin evinde kilitli tutuluyorsunuz. Büyükanne gitmenize izin vermiyor. Karanlık bir odada uyanıyorsunuz, başınız ağrıyor, birisi kafanıza vurmuş gibi hissediyorsunuz. Odayı aydınlatan tek şey masanın üzerinde duran el feneriniz. Ana kapı farklı kilitlerle korunuyor. Evi aramanız ve kapının kilidini açıp bu evden kaçmak için anahtarları ve diğer nesneleri bulmanız gerekiyor. Ama dikkatli olmalısınız çünkü büyükanne her şeyi duyuyor; yere bir şey düşürür veya gıcırdayan bir yerde yürürseniz büyükanne sesi duyduğu yere doğru koşarak geliyor. Bu arada tuzaklara da dikkat etmelisiniz. Ayı tuzakları gibi karanlıkta gizlenen diğer şeylere de dikkat etmelisiniz. Gardıroplara ve tabutlara saklanabilirsiniz ama saklandığınız yerde sizi görmemesine dikkat edin. Kaçmanın başka bir yolu daha var; Evin altında bir garaj var. Garajda da eski bir araba.. Çalıştırmayı ve garaj kapısını açmayı başarırsanız bu şekilde de kaçabilirsiniz.
Evde bulabileceğiniz iki farklı silah türünden birini kullanarak kendinizi büyükanneden koruyabilirsiniz. Ama sadece bir süreliğine… Bu arada aşırı zor, zor, normal, kolay ve öğrenme olmak üzere beş farklı zorluk seviyesinde oynayabiliyorsunuz. Öğrenme modunda büyükanne olmadan evde geziniyorsunuz ve büyük zorluklar olmadan farklı şeyleri deneme fırsatınız oluyor. Ancak ev tehlikelerden tamamen arınmış olmuyor.
Yalnız asla karşılaşmak istemeyeceğiniz büyükannenin evinden kaçmak için beş gününüz var. Onun bir şey yaparsanız ekstra bir gün kazanabiliyorsunuz. Son gün de kaçmayı başaramazsanız… Sürpriz olsun!
Granny Sistem Gereksinimleri
İşletim Sistemi: Windows 7,8,10 64bit
İşlemci: Intel Core TM i5 750
Bellek: 4 GB RAM
Ekran Kartı: Sapphire Radeon HD 5770 1GB
DirectX: Sürüm 11
Depolama: 1400 MB kullanılabilir alan
İlave Notlar: With these requirements, it is recommended that the game is played on Low quality settings.
Granny APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 80,174
- DOSYA BOYUTU 100.00 MB
- Üretici DVloper
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Granny, APK veya Google Play'den yüklenebilen popüler korku oyunudur. Evden kaçış oyunu Android emülatörlerle veya Steam üzerinden PC'de de oynanabilmektedir.
Granny, popüler korku oyunudur. Hikayesi ile dikkat çeken evden kaçış oyunu çok beğenildiğinden sonrasında Granny Chapter Two adında ikinci oyunu çıkarılmıştır. Granny korku oyunu ücretsiz indirilebilir ancak hem Google Play hem de APK linki paylaşıyoruz. Telefonunuzda Google Play yüklü değilse yukarıdaki alternatif Granny APK İndir butonuna tıklayarak oyunu yükleyebilirsiniz.
Grafikler olağanüstü güzellikte değil ancak atmosfer süper diyebilirim. Evde gezerken arkanızdan birinin geldiğini hissediyorsunuz. Korkutucu öğeler olmasa da anlık ses değişimleri kesinlikle geriyor. Sadece Google Play Store'da 100 milyon indirmeyi geçen mobil korku oyunu Granny'de belki korkuyu değil ama gerilimi iliklerinizde hissedeceksiniz. Tabii ki gece, yalnız ve kulaklıkla oynamanızı tavsiye ederim.
Granny APK İndir
Seriye dönüşen mobil cihazlarda en çok oynanan korku oyunu Granny'de karanlık, ürkütücü bir evden kaçmaya çalışıyorsunuz. Korku-gerilim oyununda oyuna ismini veren son derece çirkin, korkutucu bir yaşlıdan kurtulmak için mücadele veriyorsunuz ancak yalnızca beş gününüz var. Mini diyebileceğim, fazla zorlu olmayan bulmacalar ve topladığınız ipuçları evden kaçışınızı sağlayacak. Unutmadan, oyunda ses her şey! Granny'nin size ne kadar yakın olduğunu anlamak için bir kulaklığa ihtiyacınız yok ancak kendinizi evin içerisindeymiş gibi hissetmek istiyorsanız kulaklığınızı takıp oynayabilirsiniz. Bu arada sadece yakalanmamaya çalıştığınız kötü karakterin sesi çıkmıyor. Siz de ses çıkarıyorsunuz. Kapıları açarken, merdivenlerden çıkarken, yatak altına saklanırken ve hatta evde öylece etrafa göz atarken çıkardığınız sese Granny hemen geliyor. Granny, yaşlı bir karakter ancak her şeyi duyuyor.
Granny, korku - gerilim oyunlarını seviyorsanız kesinlikle oynamanızı düşündüğüm bir yapım. Görsel açıdan biraz daha iyi olabilirdi dedirten oyunda büyükanne tarafından kilitli tutulduğumuz ürpertici evden kaçma mücadelesi veriyoruz. Kulağı oldukça iyi işiten ninemizden kurtulmak için sadece 5 günümüz var.
Siz de benim gibi korku - gerilim temalı ilerlemeli oyunları oynamaktan keyif alıyorsanız Granny’i çok sevecek, bitirine kadar başından ayrılmayacaksınız. Oyunda üçlülere karışmış, başka bir boyuta geçmiş ninenin bizi hapsettiği evden bir an önce çıkmanın yollarını arıyoruz. Evin odalarında ilerlerken hiçbir şeye çarpıp düşürmemiz gerekiyor. En ufak seste nine koşarak bulunduğumuz yere geliyor. Neyse ki; böyle bir durumda yatağın altı veya gardroplar gibi saklanabildiğimiz yerler mevcut.
- Büyükanne sizi evinde kilitli tutuyor.
- Şimdi evinden çıkmaya çalışmalısınız ama dikkatli ve sessiz olun. Her şeyi duyar.
- Yere bir şey düşürürseniz duyar ve koşarak gelir.
- Gardroplar ve yatak altlarına saklanabilirsiniz.
- 5 gününüz var.
- İyi şanslar!
Granny İndir PC
Granny korku oyununu PC'de (bilgisayarda) oynamanın iki yolu var: Steam üzerinden indirebilir veya BlueStacks gibi Android emülatörleri kullanabilirsiniz. Yalnız oyun Steam üzerinde ücretsiz değil; fiyatı çok düşük de olsa satın almanız gerekiyor. Oyunu bilgisayarınıza ücretsiz indirip oynamak için BlueStacks vb. ücretsiz Android emülatörlerden faydalanabilirsiniz. BlueStacks ile Granny PC indirme ve yükleme adımları çok kolaydır:
- BlueStacks'i bilgisayarınıza indirip yükleyin.
- Play Store'a erişmek için Google hesabınızla giriş yapın.
- Sağ üst arama bölümüne Granny yazın.
- Arama sonuçlarından Granny'e tıklayarak indirme ve yükleme işlemini başlatın.
- Ekrandaki Granny simgesine tıklayarak oyunu oynamaya geçebilirsiniz.
Granny PC'de oynamak için bilgisayarınızın minimum aşağıdaki donanıma sahip olması gerekir. Bu sistemin oyunu düşük grafik ayarlarında oynatmak için yeterlidir.
- Windows 7/8/10 64-bit işlemci
- Intel Core TM i5 750 işlemci
- 4 GB RAM
- Sapphire Radeon HD 5770 1GB ekran kartı
- DirectX 11
- 1400MB boş alan
Granny
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 3,782
- DOSYA BOYUTU 334.00 MB
- Üretici DVloper
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Büyükanneye yakalanmadan evden kaçmalısınız.
Granny, şeytani büyükanne tarafından hapsedildiğimiz bir evde geçen korku - gerilim oyunu. Asla ses yapmamamız gereken oyunda nasıl geldiğimizi bilmediğimiz evden çıkmamız için 5 günümüz var.
Kesinlikle kulaklıkla oynanması gerektiğini düşündüğüm korku oyununda diğer büyükannelerin aksine kulakları çok iyi işiten, hiçbir sesi kaçırmayan ancak öbür tarafla bağlantı içinde olan birinden kaçıyoruz. Evin odalarında gezerken sağa sola çarpıp ses çıkarmamamız gerekiyor. Aksi halde büyükanne koşarak bulunduğumuz yere geliyor. Böyle bir durumla karşılaşırsanız, elinizde silahınız da yoksa yapabileceğiniz en iyi şey gardroba saklanmak veya yatağın altına girmek. Buralarda da sonsuza kadar gizlenme lüksünüz yok. Unutmayın, 5 gün dolmadan evi terk etmelisiniz.