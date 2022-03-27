Granny, APK veya Google Play'den yüklenebilen popüler korku oyunudur. Evden kaçış oyunu Android emülatörlerle veya Steam üzerinden PC'de de oynanabilmektedir.

Erkan Calp - 2 YIL ÖNCE GÜNCELLENDİ

Granny, popüler korku oyunudur. Hikayesi ile dikkat çeken evden kaçış oyunu çok beğenildiğinden sonrasında Granny Chapter Two adında ikinci oyunu çıkarılmıştır. Granny korku oyunu ücretsiz indirilebilir ancak hem Google Play hem de APK linki paylaşıyoruz. Telefonunuzda Google Play yüklü değilse yukarıdaki alternatif Granny APK İndir butonuna tıklayarak oyunu yükleyebilirsiniz.

Grafikler olağanüstü güzellikte değil ancak atmosfer süper diyebilirim. Evde gezerken arkanızdan birinin geldiğini hissediyorsunuz. Korkutucu öğeler olmasa da anlık ses değişimleri kesinlikle geriyor. Sadece Google Play Store'da 100 milyon indirmeyi geçen mobil korku oyunu Granny'de belki korkuyu değil ama gerilimi iliklerinizde hissedeceksiniz. Tabii ki gece, yalnız ve kulaklıkla oynamanızı tavsiye ederim.

Granny APK İndir

Seriye dönüşen mobil cihazlarda en çok oynanan korku oyunu Granny'de karanlık, ürkütücü bir evden kaçmaya çalışıyorsunuz. Korku-gerilim oyununda oyuna ismini veren son derece çirkin, korkutucu bir yaşlıdan kurtulmak için mücadele veriyorsunuz ancak yalnızca beş gününüz var. Mini diyebileceğim, fazla zorlu olmayan bulmacalar ve topladığınız ipuçları evden kaçışınızı sağlayacak. Unutmadan, oyunda ses her şey! Granny'nin size ne kadar yakın olduğunu anlamak için bir kulaklığa ihtiyacınız yok ancak kendinizi evin içerisindeymiş gibi hissetmek istiyorsanız kulaklığınızı takıp oynayabilirsiniz. Bu arada sadece yakalanmamaya çalıştığınız kötü karakterin sesi çıkmıyor. Siz de ses çıkarıyorsunuz. Kapıları açarken, merdivenlerden çıkarken, yatak altına saklanırken ve hatta evde öylece etrafa göz atarken çıkardığınız sese Granny hemen geliyor. Granny, yaşlı bir karakter ancak her şeyi duyuyor.

Granny, korku - gerilim oyunlarını seviyorsanız kesinlikle oynamanızı düşündüğüm bir yapım. Görsel açıdan biraz daha iyi olabilirdi dedirten oyunda büyükanne tarafından kilitli tutulduğumuz ürpertici evden kaçma mücadelesi veriyoruz. Kulağı oldukça iyi işiten ninemizden kurtulmak için sadece 5 günümüz var.

Siz de benim gibi korku - gerilim temalı ilerlemeli oyunları oynamaktan keyif alıyorsanız Granny’i çok sevecek, bitirine kadar başından ayrılmayacaksınız. Oyunda üçlülere karışmış, başka bir boyuta geçmiş ninenin bizi hapsettiği evden bir an önce çıkmanın yollarını arıyoruz. Evin odalarında ilerlerken hiçbir şeye çarpıp düşürmemiz gerekiyor. En ufak seste nine koşarak bulunduğumuz yere geliyor. Neyse ki; böyle bir durumda yatağın altı veya gardroplar gibi saklanabildiğimiz yerler mevcut.

Büyükanne sizi evinde kilitli tutuyor.

Şimdi evinden çıkmaya çalışmalısınız ama dikkatli ve sessiz olun. Her şeyi duyar.

Yere bir şey düşürürseniz duyar ve koşarak gelir.

Gardroplar ve yatak altlarına saklanabilirsiniz.

5 gününüz var.

İyi şanslar!

Granny İndir PC

Granny korku oyununu PC'de (bilgisayarda) oynamanın iki yolu var: Steam üzerinden indirebilir veya BlueStacks gibi Android emülatörleri kullanabilirsiniz. Yalnız oyun Steam üzerinde ücretsiz değil; fiyatı çok düşük de olsa satın almanız gerekiyor. Oyunu bilgisayarınıza ücretsiz indirip oynamak için BlueStacks vb. ücretsiz Android emülatörlerden faydalanabilirsiniz. BlueStacks ile Granny PC indirme ve yükleme adımları çok kolaydır:

BlueStacks'i bilgisayarınıza indirip yükleyin. Play Store'a erişmek için Google hesabınızla giriş yapın. Sağ üst arama bölümüne Granny yazın. Arama sonuçlarından Granny'e tıklayarak indirme ve yükleme işlemini başlatın. Ekrandaki Granny simgesine tıklayarak oyunu oynamaya geçebilirsiniz.

Granny PC'de oynamak için bilgisayarınızın minimum aşağıdaki donanıma sahip olması gerekir. Bu sistemin oyunu düşük grafik ayarlarında oynatmak için yeterlidir.