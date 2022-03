Granny, PC ve mobilde en çok oynanan korku oyunları arasında. Popüler korku oyunu Granny Steam'de!

Erkan Calp - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Granny, mobil oyuncuların favori korku oyunlarından. Grafiklerinden ziyade atmosferiyle beğenilen popüler korku oyunu, PC’de Steam platformu üzerinden indirilebiliyor. Oyuna ismini veren korkunç büyükannenin evinden kaçmaya çalıştığınız gerilim yüklü bu oyunda nereden neyin geleceği belli değil; oyunu kulaklıkla oynarsanız atmosfere girmekle kalmayıp hayatta kalma şansınız da artırmış olursunuz. Korku gerilim oyunlarını seviyorsanız, Granny tavsiyemdir.

Granny Özellikleri

Birbirinden farklı tehlikeler,

Karanlık bir atmosfer,

Ürkütücü ses efektleri,

Korku dolu bir tempo,

Sadece İngilizce dil desteği,

Hayatta kalma temalı,

Mobil ve Windows sürümler,

Granny İndir

Granny adlı korku oyununda bir büyükannenin evinde kilitli tutuluyorsunuz. Büyükanne gitmenize izin vermiyor. Karanlık bir odada uyanıyorsunuz, başınız ağrıyor, birisi kafanıza vurmuş gibi hissediyorsunuz. Odayı aydınlatan tek şey masanın üzerinde duran el feneriniz. Ana kapı farklı kilitlerle korunuyor. Evi aramanız ve kapının kilidini açıp bu evden kaçmak için anahtarları ve diğer nesneleri bulmanız gerekiyor. Ama dikkatli olmalısınız çünkü büyükanne her şeyi duyuyor; yere bir şey düşürür veya gıcırdayan bir yerde yürürseniz büyükanne sesi duyduğu yere doğru koşarak geliyor. Bu arada tuzaklara da dikkat etmelisiniz. Ayı tuzakları gibi karanlıkta gizlenen diğer şeylere de dikkat etmelisiniz. Gardıroplara ve tabutlara saklanabilirsiniz ama saklandığınız yerde sizi görmemesine dikkat edin. Kaçmanın başka bir yolu daha var; Evin altında bir garaj var. Garajda da eski bir araba.. Çalıştırmayı ve garaj kapısını açmayı başarırsanız bu şekilde de kaçabilirsiniz.

Evde bulabileceğiniz iki farklı silah türünden birini kullanarak kendinizi büyükanneden koruyabilirsiniz. Ama sadece bir süreliğine… Bu arada aşırı zor, zor, normal, kolay ve öğrenme olmak üzere beş farklı zorluk seviyesinde oynayabiliyorsunuz. Öğrenme modunda büyükanne olmadan evde geziniyorsunuz ve büyük zorluklar olmadan farklı şeyleri deneme fırsatınız oluyor. Ancak ev tehlikelerden tamamen arınmış olmuyor.

Yalnız asla karşılaşmak istemeyeceğiniz büyükannenin evinden kaçmak için beş gününüz var. Onun bir şey yaparsanız ekstra bir gün kazanabiliyorsunuz. Son gün de kaçmayı başaramazsanız… Sürpriz olsun!

Granny Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7,8,10 64bit

İşlemci: Intel Core TM i5 750

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: Sapphire Radeon HD 5770 1GB

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 1400 MB kullanılabilir alan

İlave Notlar: With these requirements, it is recommended that the game is played on Low quality settings.