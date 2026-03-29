Grind Survivors
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 7.81 GB
- Üretici Pushka Studios
-
Grind Survivors, iblis avcısı olarak cehennem yaratıklarıyla savaştığınız bir aksiyon roguelike oyunudur.
⚡ Önemli Bilgiler
- Oyundaki en büyük fark, rastgele düşen silahlardır. Her silahın kendine has nadirliği, kökeni (Origin) ve rastgele belirlenen istatistikleri vardır.
- Maçlar arasında erişebileceğiniz bu sistemde, topladığınız düşük seviyeli silahları birleştirerek daha yüksek nadirlikte ve daha güçlü silahlar üretebilirsiniz.
- Oyunda her biri kendine has yeteneklere sahip farklı sınıflar bulunur.
Aksiyon roguelike oyunları arasında yer alan Grind Survivors, sizi cehennemin derinliklerine indiriyor. Etrafınızdaki yüzlerce iblise karşı tek başınıza savaşacaksınız. Sürekli artan düşman çeşitliliğine karşı karakterinizi güncel tutmalı ve her savaştan sonra yeni yeteneklerine erişmelisiniz.
Düşürdüğünüz her iblisten puan kazanırsınız. Hatta bazıları özel silahlar da düşürebilmektedir. Nadir bulunan eşyaları hemen envanterinize ekleyin, puanlarınızı kullanarak yetenek güçlendirmelerini açın ve oyunu kendi lehinize çevirin.
Grind Survivors İndir
Oyunun yapısı, roguelike oyunlarını oynamış kişilere yabancı gelmeyecektir. Düşmanlar, savaş mekaniği, craft sistemi, karakter geliştirmeleri ve diğer çeşitli öğeler hemen hemen aynıdır. Lakin, grafikleriyle ön plana çıkan Grind Survivors, özgün görselliğiyle mükemmel bir aksiyon deneyimi sunuyor.
Siz de Grind Survivors indirin ve bitmeyen iblis sürülerine karşı savaşıp hayatta kalmaya çalışın!
Grind Survivors Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İŞLETIM SISTEMI: Windows 10 64-bit
- İŞLEMCI: Intel Core i5-4690 / AMD Ryzen 5 1500X
- BELLEK: 8 GB RAM
- EKRAN KARTI: NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB / AMD Radeon RX 580
- DEPOLAMA: 8 GB kullanılabilir alan
Sıkça Sorulan Sorular
Oyunun "Vampire Survivors" gibi benzerlerinden farkı nedir?
Temel hayatta kalma mantığı benzer olsa da, Grind Survivors çok daha derin bir eşya sistemine (loot system) sahiptir. Sabit silahlar yerine procedurally generated (prosedürel olarak oluşturulan) silahlar ve riskli bir üretim (crafting) sistemi sunarak türü "looter-shooter" mekanikleriyle zenginleştirir.
Oyunda Türkçe dil desteği var mı?
Evet, oyun çıkışıyla birlikte arayüz ve altyazı olarak tam Türkçe dil desteği sunmaktadır. Bu sayede silahların karmaşık özelliklerini ve yetenek ağaçlarını kolayca anlayabilirsiniz.
"Endless Mode" (Sonsuz Mod) bulunuyor mu?
Evet. Belirli biyomları ve patronları yendikten sonra, karakterinizin ve silahlarınızın sınırlarını zorlayabileceğiniz, liderlik tablolarında (leaderboards) yarışabileceğiniz bir sonsuz mod mevcuttur.
Steam Deck üzerinde akıcı bir şekilde çalışıyor mu?
Evet, oyun Steam Deck ile uyumludur ve taşınabilir modda 60 FPS performans verecek şekilde optimize edilmiştir. Hareket halindeyken iblis avlamak için ideal bir seçenektir.
Sistem gereksinimleri çok yüksek mi?
Hayır. Görselleri oldukça detaylı ve kanlı olsa da, oyunun optimizasyonu çok başarılıdır. Minimum 8 GB RAM ve GTX 1060 seviyesinde bir ekran kartıyla akıcı bir deneyim yaşayabilirsiniz.