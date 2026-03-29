Grind Survivors, iblis avcısı olarak cehennem yaratıklarıyla savaştığınız bir aksiyon roguelike oyunudur.

Berkcan Aktürk - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Oyundaki en büyük fark, rastgele düşen silahlardır. Her silahın kendine has nadirliği, kökeni (Origin) ve rastgele belirlenen istatistikleri vardır.

Maçlar arasında erişebileceğiniz bu sistemde, topladığınız düşük seviyeli silahları birleştirerek daha yüksek nadirlikte ve daha güçlü silahlar üretebilirsiniz.

Oyunda her biri kendine has yeteneklere sahip farklı sınıflar bulunur.

Aksiyon roguelike oyunları arasında yer alan Grind Survivors, sizi cehennemin derinliklerine indiriyor. Etrafınızdaki yüzlerce iblise karşı tek başınıza savaşacaksınız. Sürekli artan düşman çeşitliliğine karşı karakterinizi güncel tutmalı ve her savaştan sonra yeni yeteneklerine erişmelisiniz.

Düşürdüğünüz her iblisten puan kazanırsınız. Hatta bazıları özel silahlar da düşürebilmektedir. Nadir bulunan eşyaları hemen envanterinize ekleyin, puanlarınızı kullanarak yetenek güçlendirmelerini açın ve oyunu kendi lehinize çevirin.

Oyunun yapısı, roguelike oyunlarını oynamış kişilere yabancı gelmeyecektir. Düşmanlar, savaş mekaniği, craft sistemi, karakter geliştirmeleri ve diğer çeşitli öğeler hemen hemen aynıdır. Lakin, grafikleriyle ön plana çıkan Grind Survivors, özgün görselliğiyle mükemmel bir aksiyon deneyimi sunuyor.

Grind Survivors Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İŞLETIM SISTEMI: Windows 10 64-bit

İŞLEMCI: Intel Core i5-4690 / AMD Ryzen 5 1500X

BELLEK: 8 GB RAM

EKRAN KARTI: NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB / AMD Radeon RX 580

DEPOLAMA: 8 GB kullanılabilir alan