Vampire Survivors Benzeri 7 Oyun

Vampire Survivors piyasaya çıktığından biri yer yerinden oynadı. Grafik, hikaye, senaryo, P2W gibi şeyler konuşulurken oldukça basit bir oyun döngüsüne sahip olan Vampire Survivors yeri göğü inletti. Kısa sürede çok büyük bir başarı elde eden Vampire Survivors adeta dilden dile dolaştı ve piksel görüntüye tahammül edemeyen pek çok kişiyi bile bağımlısı haline getirdi.

Vampire Survivors’ın bu başarısından sonra pek çok oyun da Vampire Survivors’ı taklit etmeye çalıştı. Pek çoğu 1 hafta içinde unutulsa da hatırlanmaya değer, farklı bir şeyler denemiş Vampire Survivors benzeri oyunlar da piyasada yerlerini aldı. Biz de bu yazımızda sizler için Vampire Survivors benzeri oyunlardan en iyilerini listeledik. Eğer Vampire Survivors’da onlarca saat harcadıysanız, oyunda yapacak bir şey kalmadıysa ve daha fazlasını istiyorsanız bu oyunlar açlığınızı bastıracaktır.

Vampire Survivors Benzeri Oyunlar

Brotato

Bardbarian

Project Lazarus

Death Must Die

Halls of Torment

Soulstone Survivors

20 Minutes Till Dawn

Blobfish tarafından geliştirilen ve yayınlanan Brotato, en popüler Vampire Survivors benzeri oyunlardan biri. 6 silah kuşanabilen bir patatesi yönettiğimiz bu oyunda uzaylı sürülerine karşı savaşıp hayatta kalmaya çalışıyoruz. Rogue-lite yapısıyla ve akıcı oyun döngüsüyle öne çıkan Brotato 2023’ün en iyi çıkış yapan bağımsız oyunlarından bir tanesi.

Listedeki en eski oyunlardan biri olan Bardbarian bir Vampire Survivors “klonu” değil ancak yapı itibariyle Vampire Survivors’u çok andıran bir oyun. Bir bard (ozan) karakterimiz var ve köyü saldırı altında olan bu karakterimiz adeta bir barbara dönüşüyor.

Bu türdeki en iyi grafiklere sahip olan Project Lazarus, bir gezegende uzaylılar tarafından saldırıya uğrayan mech pilotunun hayatta kalma mücadelesini konu alıyor. Tıpkı Vampire Survivors’da olduğu gibi Project Lazarus’da da akın akın gelen düşman sürülerini ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Türkçe altyazıya sahip olması da son derece sevindirici.

Hades ile Vampire Survivors birleşseydi nasıl bir oyun olurdu? Death Must Die tam olarak bu soruyu cevaplandırmış. Görünüş olarak Hades’ten çok fazla ilham alan Death Must Die oynanış olarak Vampire Survivors benzeri bir oyun olsa da pek çok açıdan Hades benzeri de bir oyun.

Peki ya Diablo ile Vampire Survivors birleşseydi ne olurdu? Halls of Torment. Grafikler ve arayüz neredeyse Diablo 1 ve 2’nin aynısı olan Halls of Torment Vampire Survivors benzeri oyun olmaktan öte daha çok Diablo benzeri oyunlara örnek verilebilecek cinsten bir oyun. Erken erişim olarak çıkış yapan Halls of Torment size karanlık ve Diablo-vari bir dünya sunuyor.

Görsellik olarak Torchlight serisini andıran Soulstone Survivors; 200 eşsiz aktif yetenek ile en çok çeşitliliğe sahip Vampire Survivors oyunlarından biri. Kendine has bir yetenek ağacının da bulunduğu bu oyunda pek çok farklı karakter de bulunuyor. Yetenek animasyonlarının çok iyi olduğunu belirtmekte fayda var.

MOBA oyunlarından da esintilerin bulunduğu Soulstone Survivors farklı bir deneyim arayan oyuncular için son derece sağlam bir yapım.

Kendine has bir renk skalası ve görsel tarzı olan 20 Minutes Till Dawn da bir başka Vampire Survivors benzeri oyun. Basit ama etkili mekanikleri sayesinde sizi sürekli oyunda tutmayı başarabilecek olan bu oyunda vaktin nasıl geçtiğini unutmanız çok olası. Türkçe arayüze sahip olması da büyük avantaj.

Vampire Survivors benzeri oyunlar ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Sizin favori Vampire Survivors benzeri oyununuz hangisi? Bu türde ileride nasıl yapımlar görmek istersiniz?