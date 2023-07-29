Brotato İnceleme: Yeni Bağımlılığımız

Blobfish tarafından geliştirilen ve yayınlanan Brotato, 23 Haziran 2023 yılında piyasaya çıktı ve çıktığı gibi Steam’in en çok satanlar listesine hızlı bir giriş yaptı. Büyük başarı elde eden Brotato’ya özel bir inceleme yazmak istedim ve şimdi başlıklar halinde detaylı bir şekilde inceleyeceğim.

Giriş

Brotato, aksiyon, mermi cehennemi ve roguelike türlerinin birleşiminden oluşan bir oyun. Oyunu görür görmez Vampire Survivors benzeri oyunlardan biri olduğunu anlayacaksınız zaten. Ancak Brotato basit bir Vampire Survivors klonu değil. Brotato gerçekten ortaya farkını koyan ve bu türe farklı bir bakış açısı getiren yapımlardan. Bu nedene bir incelemeyi hat ediyor.

Grafikler

Brotato grafik olarak öne çıkan bir yapım değil. Asla böyle bir iddiası yok ve oyunun grafikleri ile alakalı uzun uzun konuşmaya da pek gerek yok. Bu tarz bir oyun için yeterli.

Çok stilize ya da estetik bir görünüme sahip değil. Bu tarz bir oyuna ne kadar grafik lazımsa o kadar grafiği var. Grafik sevdalıları zaten bu oyunun muhtemelen Steam sayfasına bile 2 saniyeden fazla bakmaz.

Oynanış

Brotato’nun asıl olayı oynanışında gizli. İlham aldığı Vampire Survivors’daki gibi bağımlılık yapıcı ve insanı sürekli oynamaya iten bir oynanışa sahip. Bu tarz oyunları başarılı kılan da zaten bu oynanışı oyuna yedirmeleridir.

Brotato, türün diğer örneklerinden ziyade 20-30 dakikalık bir oynanışa sahip değil. Onun yerine 20 bölüm oluşturulmuş ve her bölüm 30 saniye ile 60 saniye arasında sürüyor. İlk başta çok kısa süren bu bölümler ilerledikçe 60 saniyeye sabitleniyor ve bazı özel bölümlerde 80-90 saniyeye kadar çıkıyor. Ortalama 1 dakika süren bu bölümlerin sonunda da bizleri çeşitli yükseltmeler bekliyor.

Her bölümün sonunda topladığımız paraları harcayabileceğimiz ve yeteneklerimizi güçlendirebileceğimiz bir ekran geliyor. Eğer level atladıysak temel özelliklerimizi güçlendiriyoruz, yeterli paramız varsa da çeşitli silahlar ve özellikler satın alıyoruz. Bu kısım oldukça kritik çünkü oynanışınıza direkt olarak etki edecek özellikler burada satışa çıkıyor. Şansınızın da yaver gitmesi lazım çünkü satın alabileceğiniz özellikler rastgele geliyor.

Silahlar oyunun oldukça önemli bir kısmını oluşturuyor. Pompalı tüfekten lazer silahına, ateşli muştadan tahta sopaya, roketatardan miniguna kadar pek çok çeşit silah bu oyunda yer alıyor. Silah seçimi çok önemli çünkü kendi karakteriniz ile uyumlu silah seçmek son bölüme ulaşabilmeniz için oldukça önemli. Yakın ve uzak dövüş silahları olarak ikiye ayrılan bu silahlar kendi içerisinde de alt sınıflara ayrılıyor.

Brotato’nun oynanışını renklendiren, çeşitlendiren en önemli şeylerden birisi de hiç şüphesiz oyunun karakterleridir. Genellikle karakterlerin aynı anda 6 silah kuşanabildiğinden bahsettik. Bazı istisnai karakterler bu 6 silah kuralının dışında ancak pek çoğu için bu durum geçerli. Bu nedenle Brotato’nun karakterlerini bir alt başlıkta incelesek daha iyi olacak gibi.

Karakterler

Karakterler tekrar oynanabilirliğin de artmasında büyük öneme sahip. Oyunu en zor haliyle bile bitirdiğinizde hala Brotato’yu oynamak istemenizin sebebi hiç şüphesiz denemek istediğiniz farklı karakterlerin olmasıdır. Oyunda 44 adet karakter var ve pek çoğu ilginizi çekebilecek türden özelliklere sahip.

Karakterlerden bazıları oldukça espritüel ve alaycı bir üslup ile oluşturulmuş. Bazı karakterlerin adını ve özelliklerini okudunuzda hafif bir tebessüm etmeniz çok olası.

Oyun sizi farklı karakterlerle oynamak için de biraz zorluyor. Oyunun 2. zorluğundan sonra açılan bazı karakterler gerçekten daha güçlü olabiliyor. Hal böyle olduğundan sürekli yeni karakterlere şans verip iyi olup olmadığını test etmek istiyorsunuz. Karakterlerin oyuna bu kadar büyük etki etmesi oldukça önemli. Zira oynanışı çeşitlendiren ve geliştiren bir unsur.

Müzik ve Ses

Müzik olarak Brotato size pek bir şey vadedemiyor. 1. ya da 2. saatten sonra %0’a getireceğiniz tarzda müziklere sahip ancak oyunun ses efektleri oldukça iyi.

Oyunu oynadığınızı hissettiren ve bölüm bölüm geliştiğinizi hissetmenizi sağlayan bu ses efektleri oyunda oldukça önemli. Her silahın kendine özgü çıkardığı bir ses var ve 6 silahı peşi sıra sürekli kullandığınızda çıkan ses efektleri sizi gerçekten sürekli oyunda tutmayı başarıyor. Bu nedenle benim size tavsiyem, oyunu genel hatlarıyla öğrendikten sonra müziği komple kapatın ve efektleri rahatça duyabilecek hale getirin.

Genel Özet ve Toparlama

Brotato, 5-10 saatte bitebilecek bir oyun ancak kendi zevkinize göre 20-30 saate kadar oynayabileceğiniz bir yapım. Oyunun Türkçe olması ve sudan ucuz fiyata (eğer ki zam gelmediyse) satılmasından ötürü sahip olabileceğiniz en fiyat performans oyunlardan bir tanesi. Daha önce bu tarz bir oyun oynamamış olasanız bile dakikalar içerisinde oyunu kavrayabilirsiniz.

Öğrenme ve ustalaşma eğrisi de ideal olan bu oyunda keyifli zaman geçirmeniz garanti diyebilirim. Çıtır çerezlik bir oyun arıyorsanız, bir yandan bir şeylerle uğraşırken bile oynayabileceğiniz basit ama zevkli bir oyun olan Brotato’yu herkese tavsiye edebilirim.

Brotato incelememiz bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz Brotato oynadınız mı? Brotato incelememizi nasıl buldunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.