GSPlus, Galatasaray taraftarlarına özel olarak geliştirilen kapsamlı bir taraftar uygulamasıdır.

Berkcan Aktürk - 8 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Galatasaray'ın resmi taraftar uygulaması olan GSPlus, taraftarların klübüyle bağ kurmasına olanak tanıyor. Özel içeriklerden son dakika haberlerine kadar, Galatasaray ile alakalı her türlü içeriğe ulaşabilirsiniz. Son dakika haberlerine ulaşın, maç fikstürlerini görüntüleyin ve anlık istatistiklerle takımınızı her an takip edin.

GSPlus, taraftar deneyimini en üst seviyelere taşımaktadır. Maçların perde arkasını izleyebilir, röportaj ve hikayelere ulaşabilirsiniz. Ayrıca, kendi anılarınızı hikaye olarak paylaşarak diğer taraftarların görmesini sağlayabilirsiniz.

Kullanıcı dostu arayüzüyle birlikte tüm içeriklere rahatlıkla erişebilirsiniz. GSPlus sadece haber ve etkileşim değil, aynı zamanda ödül ve öncelikli bilet sistemi de sunmaktadır. Uygulamada etkinliklere ve anketlere katılarak puan kazanabilirsiniz. Bu puanları gerçek hayattaki alışverişlerinizde kullanabilirsiniz.

GSPlus APK İndir

GSPlus'ın en önemli özelliklerinden birisi, öncelikli bilet olanağıdır. Önemli maçlara erkenden bilet almak istiyorsanız, GSPlus indirin ve Galatasaray hakkında özel içeriklere, son dakika haberlerine ve maç istatistiklerine ulaşın!

Bu taraftar uygulamasının özellikleri saymakla bitmiyor. Eğer siz de bir Galatasaray taraftarıysanız, GSPlus içerisindeki GSStore'dan taraftar ürünleri, formalar, kamp malzemeleri veya antrenman eşofmanları sipariş edebilirsiniz.

GSPlus Uygulaması Özellikleri