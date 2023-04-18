Yeniliklerle Dolu Football Manager 2023

Her sene yenilenen futbol sezonuna uygun formatta, güncel kadrolarla hazırlanan menajerlik oyunu Football Manager, bu sezon da 2023 sürümünü piyasaya sürüyor. Kadro güncellemeleri her ne kadar gerçekçi oyun deneyimi için önem taşısa da bir önceki sürümde kariyer yapan oyuncuları yeni sürümü almaya teşvik etmek için tek başına yeterli olmuyor.

Football Manager 2023, bir önceki sürüm olan FM 22’den ayrılan yeni özellikleri ile dikkat çekiyor. İşte, Football Manager 2023’ün dikkat çeken özellikleri ve bir önceki sürüm ile arasındaki farklar:

FM 23 ile FM 22 Arasındaki Farklar

Football Manager 2023’te görülen en önemli yeniliklerden birisi UEFA lisanslı turnuvalar olarak karşımıza çıkıyor. Şampiyonlar Ligi kura çekimi için tıkladığınızda İstanbul’da yapılan töreni görüntüleyebiliyorsunuz.

lisanslı turnuvalar olarak karşımıza çıkıyor. Şampiyonlar Ligi kura çekimi için tıkladığınızda İstanbul’da yapılan töreni görüntüleyebiliyorsunuz. Takım yönetimine ilişkin bir farklılık bulunmuyor. Ancak her ay alınan yönetim raporlarına FM 23’te taraftar güveni de ekleniyor. Taraftarların performansınız hakkındaki yorumlarını bu raporlardan öğrenme şansınız var.

Oyuncu izleme alanında bazı yenilikler bulunuyor. Gözlemci ekibin tavsiyeleri doğrultusunda odak noktaları oluşturarak daha etkili transferler yapma imkânınız oluyor.

Maç başlamadan önce takım oyuncularının aldığınız kararlar, verdiğiniz görevler ve uygulanacak taktiklere ilişkin düşüncelerini anlayabileceğiniz bir ekran karşınıza çıkıyor. Böylece hangi oyuncunun mutlu, hangisinin heyecanlı veya mutsuz olduğunu takip edebiliyorsunuz.

Oyuncuların duygu durumlarına yönelik olarak temsilcilerden destek alma seçeneği sunuluyor. Menajer olarak, sözleşme yenileme dönemlerinde de temsilci ile görüşerek oyuncunun beklentilerini öğrenmeniz gerekiyor.

FM 23’teki taktik menüsünde topa sahip olma, ofsayt tuzağı, taktik talimatları gibi yeni sekmeler görülüyor.

Yeni geliştirilen kadro planlayıcı aracı, oyuncu satın alırken doğru pozisyon için uygun transferi yapmanıza yardımcı oluyor.

Uzun dönemli transfer planları oluşturma şansı sunan FM 23, beğendiğiniz oyuncuları ileriki dönemler için kaydedip, etkili bir transfer planlaması yapabileceğiniz bir ortam sunuyor.

FM 23’te kariyerinizin gelişimini takip edebileceğiniz bir zaman çizelgesine sahip oluyorsunuz. Bu çizelgede galibiyetler, malubiyetler ve transferler gibi etkinlikler görüntüleniyor.

Savunma taktikleri FM 22 ile kıyaslandığında çok daha gelişmiş bir düzeye taşınıyor. Yapay zeka aracılığıyla iyileştirilen defansif kurgular, yeni pas tuzağı seçenekleri ile etkili bir savunma yapmanıza destek oluyor.

FM 23, taraftar profili özelliği ile hayranlarınızı kategorize ederek takım ve taraftar arasında daha iyi ilişkiler kurmanıza yardımcı oluyor. Hardcora, çekirdek, aile, fair weather, kurumsal ve gündelik şeklinde sınıflandırılan taraftarlar performansınız hakkında size geri bildirimlerde bulunabiliyor.

Her yeni çıkan modelde olduğu gibi FM 23’ün grafikleri de FM 22’den çok daha iyi olarak karşımıza çıkıyor.

Football Manager 2023 ile Güçlü Kadrolar Kurun!

FM 23 ile gelen yeni özellikler daha güçlü bir kadro oluşturmanıza yardımcı oluyor. Transfer aşamalarını daha gerçekçi bir hale getiren FM 23’de oyuncunun takım içindeki performansıyla birlikte psikolojik durumunu da detaylı bir şekilde gözlemleme şansınız oluyor.

Ayrıca henüz transfer etmediğiniz bir oyuncuyu, farklı açılardan değerlendirebiliyorsunuz. Temsilci ile görüşerek oyuncuların motivasyonlarını yükseltecek girişimlerde bulunabiliyor, takım ruhunu daha canlı ve dinamik hale getirebiliyorsunuz.

Güçlü bir kadro oluşturmak için anlık kararlarla ezbere hareket etmeniz de gerekmiyor. FM 23 ile gelen kadro planlayıcı, uzun vadeli transfer planlamaları yapmanıza yardımcı oluyor. Bu araç sayesinde önceden izleyip beğendiğiniz bir futbolcuyu ileride transfer etmek üzere kaydedebiliyor, zaman içinde performansını tekrar değerlendirerek kendisiyle ve temsilcisiyle iletişime geçebiliyorsunuz.

Aynı pozisyon için birkaç transfer seçeneği oluşturarak aralarında karşılaştırma yapmanız kolaylaşıyor. Takım için yapılan daha verimli transferler ile hayalinizdeki gibi bir kadro oluşturma imkânınız var.

FM23’te Yapay Zeka Teknolojisi ile Gerçekçi Oyun Deneyimi

Footbal Manager 23’te yapay zeka desteğiyle özellikle savunma anlamında oldukça gerçekçi bir oyun deneyimi sunuluyor. Yapay zeka menajerleri tarafından yönetilen rakip takımlar, takımınızın hamlelerini analiz ederek gerçekçi tepkiler ortaya koymayı başarıyor.

Maçlara yönelik değişen senaryolara uyumlu bir şekilde taktik değiştirebilen yapay zeka menajerleri, hem diziliş hem de oyuncu tercihi konusunda daha seçici hale geliyor.

Ayrıca oyuncu kararlarında da yapay zeka destekli yenilikler bulunuyor. Kaleciler yeni pozisyonlar alarak kaleyi daha etkili bir şekilde koruyabiliyor. Defansta top kapma ve kesme, rakiplere baskı yapma gibi yetenekler FM 23’te geliştirilerek sunuluyor.

Oyuncuların top kontrolüne yönelik hareketlerinde de daha gerçekçi bir yaklaşım mevcut. İlk dokunuşta topun sekip sıçraması gibi detaylar oyuna ekstra gerçeklik katan küçük nüanslar arasında yer alıyor.

Hücum ve savunma mantığı arasındaki ilişkiye yönelik iyileştirmelerden de söz etmek gerekiyor. FM 23’te aktif olarak hücumda rol alan oyuncular hızlı bir şekilde defansa adapte olmuyor. Böylece oyunda kontra atak ve defans organizasyonu daha gerçekçi bir hale geliyor.