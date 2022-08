GTA Türk İndir

GTA Vice City oyununu Türkçe haline getirmek ve Türkiye'ye özgü şeyleri eklemek için bu yama paketini kullanabilirsiniz.

GTA Vice City piyasaya sürülmesinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala en çok oynanan oyunlar arasında yer alıyor ve ülkemizde de popülerliğini korumaya devam ediyor. Ancak İngilizce olarak hazırlanan oyun aynı zamanda yabancı arabalar gibi pek çok öğe barındırıyor. GTA Vice City'nin Türkçe olmasını isteyen oyuncular ise GTA Türk paketini kullanarak hem oyunun arayüzünü Türkçe olarak kullanabilirler hem de sevdikleri bazı araçları oyuna eklenmiş olarak görebilirler (Tofaş serisi olmak üzere).

GTA Türk Vice City İndir

Aynı zamanda 3 büyük takımın formalarını da giyecekler içerisinde barındıran oyun her Türk GTA oyuncusunun yüklemesi gerekenler arasında yer alıyor.

GTA Türk Nasıl İndirilir?

GTA Türk indirme ve kurulum (yükleme) aşamaları aşağıdaki gibidir:

- Oyunu sıfırdan kurun

- İnen dosyalar içerisindeki GTA Mod Installer v4.0 kurulumunu çalıştırın

- "Continue" tuşunun ardından "Install a mod (with a script file) to..." seçeneğini seçerek "Next" butonuna basın

- "I want to select the ZIP or RAR file"ın ardından "Next"e basarak devam edin.

- "..." seçeneğine tıkladıktan sonra GTA Turk City.zip dosyasını seçin ve devam edin

- Oyun kurulum klasörünüzü bularak belirtin

- Eski dosyalarınızı yedekleyin

- Kurulum bitene kadar bekleyin

- "Exit" ile kurulumu kapatın

- GTA Vice City User Files klasörünü kopyalayarak "Belgelerim" klasörünüzün içerisine yerleştirin.

GTA Türk paketinin kurulumu sırasında herhangi bir sorun yaşayacak olursanız programın içerisinde yer alan okubeni dosyalarını kullanabilirsiniz.

GTA Turk Nedir?

GTA Turk yama paketii Grand theft Auto: Vice City oyunu için geliştirilen bir tür yama paketi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yama paketini kurmak suretiyle oyuna Türkiye'ye ait ögeler ekleme şansına erişebilirsiniz.