GTA 5 Android Nasıl İndirilir ve Kurulur? (GTA 5 Mobile APK Linki Burada!)

GTA Mobile APK sonunda yayınlandı! GTA 5 mobilde oynamak isteyenler için hayranlar tarafından hazırlanan (fan made) GTA 5 Mobile Android için ücretsiz indirilmeye açıldı. GTA 5 mobile nasıl indirilir? GTA 5 mobile nasıl yüklenir? GTA 5 Android nasıl indirilir ve kurulur? GTA 5 mobilde oynamak için rehber yazımız.

GTA 5 Mobile Çıktı!

Grand Theft Auto 5 kısa adıyla GTA 5, Rockstar Games’in PC ve konsollarda en çok oynanan oyunlar arasında. Seneler geçmesine rağmen hala milyonlarca oyuncunun favorisi olan GTA 5 ne yazık ki mobilde bulunmuyor. Google Play Store ve Apple App Store’da Rockstar Games oyunlarına baktığımızda Grand Theft Auto 5’i göremiyoruz. Bu denli popüler bir oyunun hala mobil platformda yer almaması ilginç. Rockstar Games, GTA 5’i mobile getirir mi bilemeyiz ancak orijinalinden farksız fan made GTA 5 Mobile indirilmeye açıldı. Henüz beta aşamasında olan GTA V Mobile’da ikonik GTA karakterleri mevcut, oynanış ve grafikler muhteşem. Geliştirilme aşamasında piyasaya sürüldüğünden tek bir sokakta geçiyor olsa da GTA 5 mobile fan made indirilmeye değer. Peki, GTA 5 Mobile nasıl indirilir? GTA 5 Mobile nasıl yüklenir? GTA 5 Android indirme ve GTA 5 mobil yükleme adımları:

GTA 5 Mobile İndirme ve Yükleme

GTA 5 Mobile APK indirme bağlantısını aşağıda paylaştık. GTA 5 APK dosyasını aşağıdaki bağlantıdan hızlıca Android telefonunuza indirebilirsiniz.

Yaklaşık 40MB boyutunda, GTA 5.apk adında bir dosya telefonunuza inecek. Install (Yükle) butonuna dokunarak GTA 5 Mobile yükleme işlemini başlatın.

adında bir dosya telefonunuza inecek. Install (Yükle) butonuna dokunarak GTA 5 Mobile yükleme işlemini başlatın. Oyunu oynamak için doğrulama isteyecektir. Doğrulama adımın nasıl geçildiği aşağıdaki videoda adım adım gösterilmiştir. (2.03’den sonra)

Not: GTA 5 Mobile'ın çalışıp çalışmadığı tarafımızca kontrol edilmiş olup, ekran görüntüleri paylaşılmıştır.

GTA 5 Mobile Android Ekran Görüntüleri