GTA San Andreas Türkçe Yama Nasıl Yapılır?

Pek çoğumuzun çocukluğu ya da gençliği bu oyun ile geçmiştir. GTA San Andreas’ı duymayan bilmeyen yoktur herhalde. Oyunlara ilgisi olmayan kişilerin bile bir yerden görüp bildikleri bu yapım oyun tarihinin görmüş olduğu en efsane oyunlardan biridir.

GTA San Andreas grafikleriyle, oynanışıyla ve hikayesiyle bugün bile hala oynanası bir oyun. Zamana karşı asla eskimeyen GTA San Andreas kelimenin tam anlamıyla bir başyapıt. Oyunun hikayesi de oldukça çarpıcı. Eğer siz de bu oyunu oynarken hikayeyi en iyi şekilde anlamak istiyorsanız GTA San Andreas Türkçe yama yükleyebilirsiniz. Böylelikle oyundan aldığınız keyif artar. Aşağıdaki basit adımları uygulayarak siz de GTA San Andreas Türkçe yama kurabilirsiniz.

GTA San Andreas Türkçe Yama Nasıl Yüklenir?

Öncelikle yukarıdaki “ İndir ” yazısına tıklayarak GTA San Andreas Türkçe yama kurulum dosyasını indirin.

” yazısına tıklayarak GTA San Andreas Türkçe yama kurulum dosyasını indirin. Ardından Winrar ile açın.

ile açın. GTA_SA_TURKCE_YAMA.exe isimli dosyayı çalıştırın.

isimli dosyayı çalıştırın. Açılan ekranda ilk olarak " Oyun Klasörünü Seç" yazan yere tıklayın.

yazan yere tıklayın. Ardından oyunun kurulu olduğu dizini seçin.

Seçimi yaptıktan sonra “ Kur ” seçeneğine tıklayın.

” seçeneğine tıklayın. Kısa bir süre içerisinde GTA San Andreas Türkçe yama bilgisayarınıza kurulmuş olacak.

GTA San Andreas Hakkında

İlk kez 2004 senesinde bizlerle buluşan GTA San Andreas Rockstar Games tarafından geliştirildi ve piyasaya sürüldü. Dönemine göre benzersiz bir oyun olan GTA San Andreas’ta pek çok kişi yüklerce saat geçirdi. GTA serisinin en ikonik oyunu olan San Andreas'ı her oyuncu muhakkak baştan sona oynamalıdır.

Carl Johnson (CJ) isimli bir gence hayat verdiğimiz bu oyun Los Santos isimli kurgusal bir şehirde geçiyor. İsminden de anlaşılacağı üzere Los Santos, Los Angeles şehrinin yeniden kurgulanmış bir versiyonudur. Grove Street çetesinin bir üyesi olduğumuz bu oyun aksiyon, suç ve ihanet dolu bir hikayeyi bizlere anlatıyor.

GTA San Andreas Türkçe yama ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Sizin favori GTA oyununuz hangisi? GTA San Andreas’ın Türkçe yamasını nasıl buldunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.