Hades 2 ile birlikte seri devam ediyor! Bu sefer Melinoë ile yer altına hükmedin. Cadılık ve kara büyülerde ustalaşın.

Kemal Tavus - 49 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Supergiant Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan Hades 2, 2024’ün ikinci çeyreğinde piyasada erken erişim olarak yerini alacak. İlk oyun da bu şekilde erken erişim olarak çıkış yapmıştı. Geliştirici ekip Supergiant Games oyunculardan geri bildirim almayı ve kullanıcılarla içli dışlı bir şekilde oyunlarını geliştirmeyi seviyor.

İlk oyunda Zagreus’u kontrol ediyorduk. Şimdi ise Melinoë ile oynuyoruz. İlk oyuna göre çok daha karanlık bir tona sahip olan Hades 2, 2024’ün en çok beklenen oyunlarından bir tanesi. İlk oyun ödülleri silip süpürmüştü ve bizlere benzersiz bir oyun deneyimi sunmuştu.

Hem hikayesiyle hem oynanışıyla hem de mitolojiden bildiğimiz karakterleri ile zihnimizde yer eden Hades öylesine iyi bir oyundu ki haliyle Hades 2’ye olan beklenti de epey büyük.

Zorlu yapısı ve tekrar oynanabilirliği ile adından sıklıkla söz ettiren Hades o kadar büyük bir marka haline geldi ki Supergiant Games’in ilk devam oyunu Hades 2 oldu.

Hades 2 İndir

Hades 2’nin kesin çıkış tarihi henüz açıklanmadı ancak 2024’ün ikinci çeyreğinde erken erişim olarak piyasada yerini alacak.

Hades 2 Sistem Gereksinimleri

Henüz açıklanmadı.