Hades Türkçe Yama Nasıl Yüklenir?

Aksiyon, Rouge-like ve Hack and Slash türlerini tek bir oyunda buluşturan Hades, son dönemde çıkan en iyi oyunlardan bir tanesi. Küçük bir stüdyo tarafından geliştirilmesine rağmen oldukça büyük oyunlarla yarışabilecek nitelikte olan Hades, Yunan mitolojisini temel alan en iyi oyunlardan bir tanesi. Oldukça iyi bir hikayeye de sahip olan Hades’i pek çok oyuncu Türkçe olarak oynamak istiyorlar. Hikayenin en iyi şekilde anlaşılması için oyunu Türkçe oynamak en iyi seçenek olacaktır. Biz de bu yazımızda sizlere Hades Türkçe yama nasıl indirilir, nasıl yüklenir detaylı bir şekilde anlatacağız.

Hades Türkçe Yama Nasıl Yapılır?

anonymousceviri.com ’un Hades Türkçe Yama sayfasına gidin.

’un Hades Türkçe Yama sayfasına gidin. Sağ taraftaki Yamayı İndir seçeneğine tıklayın.

Hades’in Türkçe yaması ücretli bir şekilde sunuluyor. anonymousceviri.com’un rehberini okuyarak konu ile alakalı detaylı bilgi alabilir ve istemcilerini indirerek Hades’i hızlı bir şekilde Türkçe yapabilirsiniz.

Hades Hakkında

Supergiant Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan Hades 2020’yılında oyuncularla buluştu. Son dönemde çıkmış en iyi Hack and Slash oyunlarından biri olan Hades gerçekten çok iyi bir oyun. Rouge-like yapısından ötürü tekrar tekrar oynamanıza imkan veren bu oyunda sıkılmanız mümkün değil.

Oyunun ismi Hades olsa da biz oyunda Zagreus’u oynuyoruz. Hades’in oğlu olan Zagreus Underworld’de (yeraltı) doğmuş ve oradan çıkamamaktadır. Hades’in tüm direncine rağmen Underworld’den çıkmak isteyen Zagreus, tanrıların da çeşitli yardımıyla sürekli buradan kaçmaya çalışır. Her öldüğünde de tekrar doğar ve tekrar denemeye başlar. Oyunun genel döngüsü bu şekildedir ve her deneyişinizde ufak ufak hikaye açılır.

Tekrar oynanabilirliği çok yüksek olan Hades’i bitirmek ortalama 8-12 saatinizi alacaktır. Oyunun gerçek sonunu görmek ve pek çok farklı hikayeyi öğrenmek için 50-60 saat boyunca oyunu oynayabilirsiniz.

Hades Türkçe yama ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Siz Hades’i oynadınız mı? Hades’in Türkçe yamasını beğendiniz mi? Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.