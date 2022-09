En İyi Yunan Mitolojisi Temalı Oyunlar

Eğer Yunan mitolojisine ve video oyunlarına ilginiz varsa bu listemiz çok işinize yarayabilir. Yunan mitolojisi temasına sahip bu oyunlardan henüz oynamadığınız varsa bir an önce indirip oynayın.

En İyi Yunan Mitolojisi Oyunları

Troy: A Total War Saga

Assassin's Creed Odyssey

Apotheon

Hades

Immortals Fenyx Rising

God of War

Titan Quest

Age of Mythology

Troy: A Total War Saga

Sıra tabanlı oynanış mekaniği ile gerçek zamanlı strateji türünü çok iyi bir şekilde harmanlayan Troy: A Total War Saga, Yunan mitolojisine ilgi duyan oyuncuları mest edecektir. lyada’dan ilham alan bu oyunun her bir köşesi mitoloji ile bezenmiştir.

Assassin's Creed Odyssey

Son dönemde Yunan mitolojisi oyunları dediğimiz zaman aklımıza gelen ilk yapımlardan biri olan Assassin's Creed Odyssey, birçok kişi tarafından son dönemde çıkmış en iyi Assassin's Creed oyunu olduğu söyleniyor. Pek çok oyuncudan ve otoriteden iyi notlar alan Assassin's Creed Odyssey Yunan mitolojisini ve dönemin ruhunu çok iyi yansıtıyor. Özellikle de oyunun DLC paketleri mitoloji severler için eşsiz bir deneyim sunuyor. Adeta başlı başına bir oyun olacak kadar detaylı ve büyük bir oyun olan bu DLC’leri oyun ile birlikte satın almayı unutmayın.

Apotheon

Baştan aşağıya Yunan mitolojisi ile bezenmiş olan bu Metroidvania oyunu görselliğiyle dikkat çekiyor. Gerçekçi grafikler kullanmak yerine adeta hiyeroglifler kullanılmış gibi gözüküyor. Pek çok mitolojik yaratığa ve olaya şahit olduğumuz bu oyun özellikle 2 boyutlu oyunları sevenler için oldukça iyi bir seçim olacaktır.

Hades

2020 yılının en iyi oyunlarından biri olan ve bizlere mükemmel bir aksiyon roguelike oyununun nasıl olması gerektiğini gösteren bu oyun, kusursuza yakın bir oynanış tecrübesi sunuyor. Pek çok ödül alan Hades, hem hikaye hem de oynanış olarak bizlere unutulmaz saatler yaşatıyor. Genellikle roguelike oyunları hikaye yönünden zayıf olsa da Hades, oynadıkça açılan konusu ve derinleşen diyalogları ile bizlere oldukça iyi bir mitolojik hikaye anlatıyor. Oynanış yönünden kusursuz sayılabilecek bir deneyim de vaad ediyor.

Immortals Fenyx Rising

The Legend of Zelda: Breath of the Wild ile Assassin's Creed Odyssey’in çocuğu diyebileceğimiz bir oyun olan Immortals Fenyx Rising, Ubisoft tarafından geliştirildi ve yayınlandı. Fenyx ismindeki bir kahramana hayat verdiğimiz bu oyunda amacımız tanrıların üzerindeki laneti kaldırmak ve onların hayatlarını kurtarmak. Tanrıların gücünü kullanarak savaştığımız bu oyun pek çok bakımdan The Legend of Zelda: Breath of the Wild ve Assassin's Creed Odyssey’e benziyor. Yunan mitolojisine ilginiz varsa ve bu iki oyunu keyifle oynadıysanız Immortals Fenyx Rising’e de bayılacaksınız. Immortals: Fenyx Rising inceleme puanları da oyunun kalitesini yansıtacak düzeyde.

God of War

Son oyunları İskandinav mitolojisinde geçse de ilk 6 oyunu Yunan mitolojisinde geçiyordu. God of War öylesine iyi ve başarılı bir oyun serisi oldu ki hem en iyi Yunan mitolojisine sahip oyunları hem de en iyi İskandinav mitolojisine sahip oyunları bünyesinde barındıran bir seri. Eğer God of War’un ilk 6 oyununu oynamadıysanız unutulmayacak bir hikayeden mahrum kaldınız demektir.

Titan Quest

En iyi Hack and Slash oyunlarından biri olan Titan Quest, tamamen Yunan mitolojisinden esinlenilmiş bir ARPG oyunu. Biraz eski bir oyun olmasına rağmen günümüzde bile hala keyifle oynanabilecek mekaniklere ve oynanışa sahiptir. Listemizdeki pek çok oyunu halihazırda oynadıysanız ve bu temadaki eski oyunlara şans vermediyseniz Titan Quest’i mutlaka denemelisiniz.

Age of Mythology

Yunan mitolojisi oyunları denilince belki de akıllara ilk gelen oyun olan Age of Mythology, bugün bile hala oldukça iyi gözüküyor. Mitolojik pek çok karaktere ve yaratığa ev sahipliği yapan Age of Mythology, sadece Yunan mitolojisine değil pek çok mitolojiye ev sahipliği yapan oldukça geniş bir oyun. Age of serisinin en sıra dışı oyunlarından birisi olan Age of Mythology, strateji oyunu sevenlerin favorisi olabilecek potansiyelde bir oyun.

Yunan mitolojisi oyunları ile oluşturduğumuz listemiz bu kadardı. Sizin favori Yunan mitolojisi temalı oyununuz hangisi? Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.